Dahua Technology představuje na IFA 2026 integrované řešení pro chytré bydlení a inovace

Autor:
  11:54
Sledovat Metro na Googlu

Berlín 7. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Dahua Technology, přední světový poskytovatel řešení a služeb v oblasti umělé inteligence věcí (AIoT) se zaměřením na video, představuje na veletrhu IFA Berlin 2026 své rozšiřující se portfolio inteligentních produktů a řešení, přičemž zdůrazňuje neustálé inovace společnosti v jejích klíčových technologických oblastech a zároveň rozšiřuje možnosti AIoT do širšího spektra obchodních oblastí.

Na letošním veletrhu společnost Dahua představuje inovace v oblastech bezdrátového dohledu, poplašných systémů proti vloupání, video interkomů, monitorů a požární bezpečnosti. Tato nabídka ukazuje, jak Dahua využívá své odborné znalosti u videa, umělé inteligence a inteligentní bezpečnosti k uspokojení širší škály potřeb v rezidenčním, komerčním i profesionálním sektoru.

WITHS: rozšíření profesionální bezpečnosti díky bezdrátovým inovacím

Řada WITHS, vyvinutá na základě zásady „Jednoduché, chytré, bezpečné", přináší odborné znalosti společnosti Dahua v oblasti profesionálního snímání obrazu a inteligentní bezpečnosti do flexibilního bezdrátového portfolia navrženého pro snadnější nasazení a správu.

Díky podpoře Wi-Fi, 4G a ovládání prostřednictvím aplikace DMSS pomáhá řada WITHS snížit nároky na kabeláž a umožňuje pohodlnou správu menších instalací pomocí mobilních zařízení, zatímco správa založená na NVR (síťovém videorekordéru) podporuje rozsáhlejší aplikace. Mezi jeho inteligentní funkce patří detekce osob, domácích zvířat a vozidel, automatické sledování, rozpoznávání gest, rozpoznávání obličeje, nahrávání AOV/AOR (vždy zapnuté video/vždy zapnuté nahrávání), technologie snímání WizColor a obousměrná komunikace. Řešení pokrývá vnitřní i venkovní prostředí, bezdrátové instalace i scénáře nezávislé na elektrické síti, včetně možností napájení solární energií a vysokokapacitními bateriemi.

Dahua AirShield: integrovaná bezdrátová ochrana proti vniknutí

Dahua AirShield poskytuje bezdrátovou ochranu proti vniknutí díky integraci poplašných zařízení s kamerovými systémy, video interkomy a dalšími bezpečnostními systémy. Jeho soukromý RF (radiofrekvenční) protokol Airfly podporuje přenos událostí mezi poplašnými centrálami a bezdrátovými periferními zařízeními, zatímco technologie RF-HD (rádiová frekvence-vysoké rozlišení) umožňuje rychlý přenos obrazu a zvuku z kompatibilních zařízení.

Toto řešení podporuje kabelová zařízení prostřednictvím rozšiřujících modulů, což uživatelům pomáhá modernizovat stávající systémy a zároveň snižuje náklady na vylepšování. Díky technologii DoLynk Cloud propojuje AirShield koncové uživatele, instalační techniky a přijímací centra poplachů prostřednictvím systémů DMSS a DoLynk Care. Režim AP Mode umožňuje flexibilní konfiguraci sítě, zatímco funkce aktualizace cloudu umožňuje aktualizace poplachových rozbočovačů a bezdrátových periferií jediným kliknutím.

Dahua WizTalk: inteligentní domácí video interkom

Dahua WizTalk, vlajková loď společnosti v oblasti IP (internetových protokolů) video interkomů, kombinuje snímání ve vysokém rozlišení, funkce umělé inteligence, integrované zabezpečení a inteligentní ovládání domácnosti. Vybrané dveřní stanice disponují konfiguracemi s duálními kamerami 5 MP nebo 5 MP + 2 MP, plně barevným nočním viděním, ultraširokými úhly záběru a panoramatickým vertikálním designem s duálními objektivy.

Systém WizTalk podporuje detekci osob, postávajících lidí, vozidel, balíků a domácích mazlíčků, přičemž vybrané modely nabízejí také detekci pláče. Vnitřní panely integrují funkce video dohledu, PTZ (řízení pohybu a přiblížení bezpečnostní technikou na dálku), digitálního zoomu a poplachu proti vniknutí. Chytré ovládací panely řady SCP (protokolů pro bezpečné kopírování) s operačním systémem Android 14 podporují také kompatibilní aplikace třetích stran, což umožňuje spravovat více funkcí prostřednictvím jednotného rozhraní.

Další technologické inovace nad rámec bezpečnosti

Kromě těchto hlavních novinek představuje Dahua také řešení v oblasti požární bezpečnosti a herní monitory, čímž dále dokazuje šíři svého rostoucího produktového portfolia. Řada Wisualarm rozšiřuje možnosti společnosti Dahua do oblasti profesionálních aplikací pro detekci a signalizaci požáru, včetně propojené požární ochrany a včasné detekce požáru s podporou umělé inteligence, zatímco monitory Dahua pokrývají potřeby v oblasti komerčních, herních i domácích displejů.

„Veletrh IFA nám dává příležitost ukázat jak hloubku našich technologických znalostí, tak šíři našeho rostoucího portfolia," uvedl Eason Rao, generální ředitel pro zahraniční produkty ve společnosti Dahua. „Nadále posilujeme naše klíčové oblasti podnikání a zároveň zkoumáme nové příležitosti a vyvíjíme řešení, která přinášejí inteligentní technologie do více aplikací a k více zákazníkům."

Zažijte společnost Dahua na veletrhu IFA 2026!

Návštěvníci si mohou prostřednictvím živých ukázek vyzkoušet nejnovější technologie společnosti Dahua a přímo si promluvit s produktovými a obchodními týmy společnosti o jejich využití a vývoji. Díky svému rozmanitému portfoliu Dahua nadále posiluje své klíčové oblasti podnikání a zároveň zkoumá nové příležitosti, jak přinést inteligentní technologie většímu počtu zákazníků a do více situací.

IFA Berlín 2026 | 4.–8. září 2026 | Berlín, Německo

Stánek Dahua: H1.2-173

 

Kontakt pro média: PR_Global@dahuatech.com

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

Zásahovka na Palmovce. Muž se zbraní v bytě vyhrožoval sebevraždou

Aktualizujeme
Zásah policie na Palmovce. (7. září 2026)

Policie po poledni zasahovala v Praze na Palmovce. V jednom z bytů byl podle oznámení muž se zbraní a měl vyhrožovat sebevraždou.

7. září 2026  13:12,  aktualizováno  13:18

Vědci v Olomouci vyvinuli levný a citlivý grafenový inkoust pro senzory

ilustrační snímek

Grafenový inkoust, který umožní levnou výrobu tištěných senzorů pro lékařskou diagnostiku, vyvinuli odborníci z vědeckého centra CATRIN Univerzity Palackého...

7. září 2026  11:34,  aktualizováno  11:34

Únik toxické chemikálie v Brně. Zasahují hasiči, lidé objekt samovolně opustili

Policisté s s ostatními složkami IZS aktuálně zasahují v ulici Studentská v...

Složky IZS zasahují v ulici Studentská v Brně, kde v pondělí dopoledne v jedné z budov unikly v laboratoři desítky mililitrů žíravé, toxické látky. Hasiči ji budou likvidovat. Ulice je neprůjezdná a...

7. září 2026  12:12,  aktualizováno  13:04

Češi chtějí v přírodě pohodlí. Do stanů míří nafukovací nábytek i klimatizace

Pěší turistika a pobyt v přírodě patří mezi tři nejčastější volnočasové...

Proč chodíme ven? Zlí jazykové tvrdí, že je to zadarmo, tak proto. Je to jako chodit na houby. Jste rádi v lese, v přírodě, ale ten pocit, že máte jídlo, za které neplatíte, protože máte připravenou...

7. září 2026  13:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ANO chce v Českých Budějovicích připravovat výstavbu parkovacích domů

ANO chce v ÄŚeskĂ˝ch BudÄ›jovicĂ­ch pĹ™ipravovat vĂ˝stavbu parkovacĂ­ch domĹŻ

Přípravu nových parkovacích domů chce v Českých Budějovicích prosazovat hnutí ANO v následujícím volebním období. Jde například o domy v Jírovcově ulici nebo v...

7. září 2026  11:27,  aktualizováno  11:27

Tři lázeňská města v Karlovarském kraji oslaví pět let v UNESCO

ilustrační snímek

Tři lázeňská města v Karlovarském kraji, Mariánské Lázně, Karlovy Vary a Františkovy Lázně, oslaví na konci týdne pět let od zápisu na seznam UNESCO. Jsou...

7. září 2026  11:24,  aktualizováno  11:24

Na radnici ve Frýdlantu bude v pátek větší počet policistů, půjde o cvičení

ilustrační snímek

Větší počet policistů, kdy někteří budou vybaveni i dlouhými zbraněmi, bude v pátek dopoledne na radnici a v jejím okolí ve Frýdlantu na Liberecku. Policie...

7. září 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Bez převážení a za pár tisíc. V Mostě začnou opravovat rozpadlé Klimešovo UFO

Plastika od akademického sochaře Josefa Klimeše v mosteckém parku Střed. Část...

Radnice v Mostě nechá zrestaurovat poškozenou plastiku od akademického sochaře Josefa Klimeše v parku Střed. Biologické těleso se zbortilo v polovině srpna, kdy část díla odpadla. Předtím se přitom...

7. září 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Dlužník může převést dům dřív, než začne exekuce. Výhoda rychlejšího katastru?

7. září 2026  12:48

Streetartový umělec v Přerově vytváří na zdi nové portréty známých osobností

ilustrační snímek

Pouliční galerie na třídě 17. listopadu v Přerově se rozrůstá o další portréty známých přerovských osobností. Několik dní na nich pracuje streetartový umělec...

7. září 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

Obyvatelé Děčína mohou v participativním rozpočtu vybírat z 15 projektů

ilustrační snímek

Obyvatelé Děčína mohou v participativním rozpočtu Tvoříme Děčín vybírat z 15 projektů na zlepšení života ve městě. Občané v něm mohou rozhodovat o využití...

7. září 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Příprava na stavbu tří parkovacích domů v Liberci by měla být hotová do tří let

ilustrační snímek

Liberec plánuje, že do tří let dokončí projektovou přípravu na stavbu tří parkovacích domů v centru města pro více než 1000 aut. Postavit je chce do roku 2031....

7. září 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×