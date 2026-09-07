Dahua Technology představuje na IFA 2026 integrované řešení pro chytré bydlení a inovace

Na letošním veletrhu společnost Dahua představuje inovace v oblastech bezdrátového dohledu, poplašných systémů proti vloupání, video interkomů, monitorů a požární bezpečnosti. Tato nabídka ukazuje, jak Dahua využívá své odborné znalosti u videa, umělé inteligence a inteligentní bezpečnosti k uspokojení širší škály potřeb v rezidenčním, komerčním i profesionálním sektoru.
WITHS: rozšíření profesionální bezpečnosti díky bezdrátovým inovacím
Řada WITHS, vyvinutá na základě zásady „Jednoduché, chytré, bezpečné", přináší odborné znalosti společnosti Dahua v oblasti profesionálního snímání obrazu a inteligentní bezpečnosti do flexibilního bezdrátového portfolia navrženého pro snadnější nasazení a správu.
Díky podpoře Wi-Fi, 4G a ovládání prostřednictvím aplikace DMSS pomáhá řada WITHS snížit nároky na kabeláž a umožňuje pohodlnou správu menších instalací pomocí mobilních zařízení, zatímco správa založená na NVR (síťovém videorekordéru) podporuje rozsáhlejší aplikace. Mezi jeho inteligentní funkce patří detekce osob, domácích zvířat a vozidel, automatické sledování, rozpoznávání gest, rozpoznávání obličeje, nahrávání AOV/AOR (vždy zapnuté video/vždy zapnuté nahrávání), technologie snímání WizColor a obousměrná komunikace. Řešení pokrývá vnitřní i venkovní prostředí, bezdrátové instalace i scénáře nezávislé na elektrické síti, včetně možností napájení solární energií a vysokokapacitními bateriemi.
Dahua AirShield: integrovaná bezdrátová ochrana proti vniknutí
Dahua AirShield poskytuje bezdrátovou ochranu proti vniknutí díky integraci poplašných zařízení s kamerovými systémy, video interkomy a dalšími bezpečnostními systémy. Jeho soukromý RF (radiofrekvenční) protokol Airfly podporuje přenos událostí mezi poplašnými centrálami a bezdrátovými periferními zařízeními, zatímco technologie RF-HD (rádiová frekvence-vysoké rozlišení) umožňuje rychlý přenos obrazu a zvuku z kompatibilních zařízení.
Toto řešení podporuje kabelová zařízení prostřednictvím rozšiřujících modulů, což uživatelům pomáhá modernizovat stávající systémy a zároveň snižuje náklady na vylepšování. Díky technologii DoLynk Cloud propojuje AirShield koncové uživatele, instalační techniky a přijímací centra poplachů prostřednictvím systémů DMSS a DoLynk Care. Režim AP Mode umožňuje flexibilní konfiguraci sítě, zatímco funkce aktualizace cloudu umožňuje aktualizace poplachových rozbočovačů a bezdrátových periferií jediným kliknutím.
Dahua WizTalk: inteligentní domácí video interkom
Dahua WizTalk, vlajková loď společnosti v oblasti IP (internetových protokolů) video interkomů, kombinuje snímání ve vysokém rozlišení, funkce umělé inteligence, integrované zabezpečení a inteligentní ovládání domácnosti. Vybrané dveřní stanice disponují konfiguracemi s duálními kamerami 5 MP nebo 5 MP + 2 MP, plně barevným nočním viděním, ultraširokými úhly záběru a panoramatickým vertikálním designem s duálními objektivy.
Systém WizTalk podporuje detekci osob, postávajících lidí, vozidel, balíků a domácích mazlíčků, přičemž vybrané modely nabízejí také detekci pláče. Vnitřní panely integrují funkce video dohledu, PTZ (řízení pohybu a přiblížení bezpečnostní technikou na dálku), digitálního zoomu a poplachu proti vniknutí. Chytré ovládací panely řady SCP (protokolů pro bezpečné kopírování) s operačním systémem Android 14 podporují také kompatibilní aplikace třetích stran, což umožňuje spravovat více funkcí prostřednictvím jednotného rozhraní.
Další technologické inovace nad rámec bezpečnosti
Kromě těchto hlavních novinek představuje Dahua také řešení v oblasti požární bezpečnosti a herní monitory, čímž dále dokazuje šíři svého rostoucího produktového portfolia. Řada Wisualarm rozšiřuje možnosti společnosti Dahua do oblasti profesionálních aplikací pro detekci a signalizaci požáru, včetně propojené požární ochrany a včasné detekce požáru s podporou umělé inteligence, zatímco monitory Dahua pokrývají potřeby v oblasti komerčních, herních i domácích displejů.
„Veletrh IFA nám dává příležitost ukázat jak hloubku našich technologických znalostí, tak šíři našeho rostoucího portfolia," uvedl Eason Rao, generální ředitel pro zahraniční produkty ve společnosti Dahua. „Nadále posilujeme naše klíčové oblasti podnikání a zároveň zkoumáme nové příležitosti a vyvíjíme řešení, která přinášejí inteligentní technologie do více aplikací a k více zákazníkům."
Zažijte společnost Dahua na veletrhu IFA 2026!
Návštěvníci si mohou prostřednictvím živých ukázek vyzkoušet nejnovější technologie společnosti Dahua a přímo si promluvit s produktovými a obchodními týmy společnosti o jejich využití a vývoji. Díky svému rozmanitému portfoliu Dahua nadále posiluje své klíčové oblasti podnikání a zároveň zkoumá nové příležitosti, jak přinést inteligentní technologie většímu počtu zákazníků a do více situací.
IFA Berlín 2026 | 4.–8. září 2026 | Berlín, Německo
Stánek Dahua: H1.2-173
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