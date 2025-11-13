Dahua Technology představuje na veletrhu SCEWC 2025 řešení nové generace pro chytrá města založená na rozsáhlých modelech umělé inteligence Xinghan

Společnost Dahua letos na své výstavě představila komplexní řešení v oblasti městské bezpečnosti, mobility, správy měst a ochrany životního prostředí, která ukazují, jak mohou inteligence a udržitelnost společně posunout moderní fungování měst.
Posílení inteligentních měst pomocí rozsáhlých modelů umělé inteligence Xinghan
Výraznou inovaci představují rozsáhlé modely umělé inteligence Xinghan, které integrují vizuální, multimodální a jazykovou inteligenci. Díky hlubokému vizuálnímu porozumění a kontextovému uvažování umožňuje Xinghan městským systémům autonomně vnímat a analyzovat složité městské situace a reagovat na ně. Podporuje chytřejší rozhodování v oblasti veřejné bezpečnosti, řízení dopravy a monitorování životního prostředí a transformuje chod měst z pasivního dohledu na proaktivní a adaptivní správu.
Řešení městské bezpečnosti (Urban Safety Solution) společnosti Dahua propojuje kamery, radary a IoT senzory do jednotného městského operačního centra, které umožňuje sledování v reálném čase a rychlou reakci na mimořádné události. Pomáhá orgánům získat ucelený přehled o provozu ve městě, od veřejné bezpečnosti po ekologické ukazatele, a díky analýze dat podporuje efektivnější správu a koordinaci.
Pro řešení dopravních zácp a zlepšení plynulosti silničního provozu představila společnost Dahua své řešení pro řízení městského provozu (Urban Traffic Management Solution), které zahrnuje dynamické řízení semaforů, detekci dopravních událostí pomocí umělé inteligence a pokročilé technologie pro kontrolu rychlosti. Jeho vlajkové zařízení Spotter Ultra dokáže sledovat až osm jízdních pruhů bez nutnosti instalace dalších nosných konstrukcí, což snižuje náklady na infrastrukturu a zároveň zlepšuje přesnost a rozsah pokrytí.
V rámci podpory ekologické mobility představila společnost Dahua inteligentní systémy pro autobusové a vozové parky vybavené funkcemi aktivní bezpečnosti, detekcí mrtvého úhlu a monitorováním spotřeby paliva. Tato řešení splňují bezpečnostní normy EU a přispívají k čistší a chytřejší veřejné dopravě.
Společnost také představila své řešení pro správu měst (City Governance Solution), které propojuje různé moduly, jako například městskou správu, krizové řízení při mimořádné události a monitorování životního prostředí, do jednotné sítě. Díky vyhledávání podle textu i obrazu pomocí umělé inteligence a interakci s velkým jazykovým modelem mohou správci města efektivněji získávat potřebné informace a lépe koordinovat postupy, čímž se zvyšuje rychlost reakce a kvalita služeb pro občany.
Dalším z hlavních bodů prezentace bylo řešení Dahua pro ochranu přírody (Nature Protection Solution), které využívá umělou inteligenci, IoT a dronové senzory k prevenci lesních požárů a ochraně biologické rozmanitosti. Díky kombinaci termovizního snímání a inteligentní analýzy umožňuje včasnou detekci a přesné řízení zásahu v mimořádných situacích, čímž přispívá k udržitelnému ekologickému řízení.
Během panelové diskuze o vládních technologiích (GovTech) a umělé inteligenci nové generace zdůraznil John Li, generální ředitel divize pro veřejný sektor společnosti Dahua Technology: „Když se města digitalizují, mělo by to být za účelem poskytování lepších služeb obyvatelům. Ve společnosti Dahua navrhujeme každé řešení s ohledem na člověka. Zaměřujeme se na skutečné potřeby lidí, nejen na technické detaily."
Max Huang, projektový ředitel divize pro veřejný sektor, dodal: „Díky rozsáhlým modelům umělé inteligence Xinghan mohou správci měst lépe porozumět svým městům a učinit je skutečně bezpečnějšími, plynulejšími a udržitelnějšími."
Společnost Dahua hodlá i nadále pokračovat ve spolupráci s globálními partnery na pokroku v digitální transformaci a budování chytřejších, bezpečnějších a obyvatelnějších měst budoucnosti.
