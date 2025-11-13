Dahua Technology představuje na veletrhu SCEWC 2025 řešení nové generace pro chytrá města založená na rozsáhlých modelech umělé inteligence Xinghan

Autor:
  12:49
Barcelona (Španělsko) 13. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Dahua Technology, přední světový poskytovatel řešení a služeb AIoT zaměřených na video, představila na světovém kongresu Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2025 v Barceloně své inovace nové generace pro chytrá města . Pod heslem „Společně za udržitelnou budoucnost" společnost Dahua ukázala, jak její technologie v oblasti AIoT a rozsáhlé modely umělé inteligence Xinghan (Xinghan Large-Scale AI Models) pomáhají vytvářet bezpečnější, efektivnější a udržitelnější města po celém světě.

Společnost Dahua letos na své výstavě představila komplexní řešení v oblasti městské bezpečnosti, mobility, správy měst a ochrany životního prostředí, která ukazují, jak mohou inteligence a udržitelnost společně posunout moderní fungování měst.

Posílení inteligentních měst pomocí rozsáhlých modelů umělé inteligence Xinghan

Výraznou inovaci představují rozsáhlé modely umělé inteligence Xinghan, které integrují vizuální, multimodální a jazykovou inteligenci. Díky hlubokému vizuálnímu porozumění a kontextovému uvažování umožňuje Xinghan městským systémům autonomně vnímat a analyzovat složité městské situace a reagovat na ně. Podporuje chytřejší rozhodování v oblasti veřejné bezpečnosti, řízení dopravy a monitorování životního prostředí a transformuje chod měst z pasivního dohledu na proaktivní a adaptivní správu.

Řešení městské bezpečnosti (Urban Safety Solution) společnosti Dahua propojuje kamery, radary a IoT senzory do jednotného městského operačního centra, které umožňuje sledování v reálném čase a rychlou reakci na mimořádné události. Pomáhá orgánům získat ucelený přehled o provozu ve městě, od veřejné bezpečnosti po ekologické ukazatele, a díky analýze dat podporuje efektivnější správu a koordinaci.

Pro řešení dopravních zácp a zlepšení plynulosti silničního provozu představila společnost Dahua své řešení pro řízení městského provozu (Urban Traffic Management Solution), které zahrnuje dynamické řízení semaforů, detekci dopravních událostí pomocí umělé inteligence a pokročilé technologie pro kontrolu rychlosti. Jeho vlajkové zařízení Spotter Ultra dokáže sledovat až osm jízdních pruhů bez nutnosti instalace dalších nosných konstrukcí, což snižuje náklady na infrastrukturu a zároveň zlepšuje přesnost a rozsah pokrytí.

V rámci podpory ekologické mobility představila společnost Dahua inteligentní systémy pro autobusové a vozové parky vybavené funkcemi aktivní bezpečnosti, detekcí mrtvého úhlu a monitorováním spotřeby paliva. Tato řešení splňují bezpečnostní normy EU a přispívají k čistší a chytřejší veřejné dopravě.

Společnost také představila své řešení pro správu měst (City Governance Solution), které propojuje různé moduly, jako například městskou správu, krizové řízení při mimořádné události a monitorování životního prostředí, do jednotné sítě. Díky vyhledávání podle textu i obrazu pomocí umělé inteligence a interakci s velkým jazykovým modelem mohou správci města efektivněji získávat potřebné informace a lépe koordinovat postupy, čímž se zvyšuje rychlost reakce a kvalita služeb pro občany.

Dalším z hlavních bodů prezentace bylo řešení Dahua pro ochranu přírody (Nature Protection Solution), které využívá umělou inteligenci, IoT a dronové senzory k prevenci lesních požárů a ochraně biologické rozmanitosti. Díky kombinaci termovizního snímání a inteligentní analýzy umožňuje včasnou detekci a přesné řízení zásahu v mimořádných situacích, čímž přispívá k udržitelnému ekologickému řízení.

Během panelové diskuze o vládních technologiích (GovTech) a umělé inteligenci nové generace zdůraznil John Li, generální ředitel divize pro veřejný sektor společnosti Dahua Technology: „Když se města digitalizují, mělo by to být za účelem poskytování lepších služeb obyvatelům. Ve společnosti Dahua navrhujeme každé řešení s ohledem na člověka. Zaměřujeme se na skutečné potřeby lidí, nejen na technické detaily."

Max Huang, projektový ředitel divize pro veřejný sektor, dodal: „Díky rozsáhlým modelům umělé inteligence Xinghan mohou správci měst lépe porozumět svým městům a učinit je skutečně bezpečnějšími, plynulejšími a udržitelnějšími."

Společnost Dahua hodlá i nadále pokračovat ve spolupráci s globálními partnery na pokroku v digitální transformaci a budování chytřejších, bezpečnějších a obyvatelnějších měst budoucnosti.

 

KONTAKT: PR_Global@dahuatech.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Boj o Bedřišku. Příznivci kolonie obsadili střechu. Zabraňme eskalaci, vyzval Pavel

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě ve čtvrtek obsadili jeden z finských domů určený k demolici. Na místě je policie, která zatím nezasahuje. Starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky...

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  14:48

Výstava v olomouckém Muzeu umění odhaluje poklady sběratele Martina Součka

VĂ˝stava v olomouckĂ©m Muzeu umÄ›nĂ­ odhaluje poklady sbÄ›ratele Martina SouÄŤka

Obrazy, sochy, bibliofilské tisky i současné knihy o umění nabízí návštěvníkům Muzea umění v Olomouci výstava Revelatio, která čerpá ze sbírek bibliofila,...

13. listopadu 2025  13:03,  aktualizováno  13:03

Jasný případ bezpráví. Soud rehabilitoval i druhého rybáře zastřeleného na hranici

Walter Wawra mladší (uprostřed) u soudu v Břeclavi, kde se domáhal rehabilitace...

Okresní soud v Břeclavi ve čtvrtek rozhodl o soudní rehabilitaci rakouského rybáře Karla Benedikta. Muže zastřelili v roce 1956 českoslovenští pohraničníci, když společně s dalším rybářem Walterem...

13. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Bývalý starosta Golčova Jeníkova dostal u okresního soudu dvouletou podmínku

ilustrační snímek

Bývalý starosta Golčova Jeníkova Pavel Kopecký (ODS) dostal u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě dvouletou podmínku za zneužití pravomoci úřední osoby....

13. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  12:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Má tvar písmene U, je nakažlivé, může ho ovlivnit i hudba. Přinášíme 7 vědeckých faktů o sebevědomí

Stejně jako žárlivost je zrcadlem naší nedostatečné sebejistoty, nízkého...

Sebevědomí je klíčem k úspěchu, spokojenosti i zdravých vztahů. Ovlivňuje, jak vnímáme sami sebe, jak působíme na druhé i jak se rozhodujeme v zásadních chvílích života. Vědecké studie však ukazují,...

13. listopadu 2025  14:30

iHerb zahajuje globální sezónu dárků každoroční akcí Black Friday a Cyber Monday

13. listopadu 2025  14:29

Správci KRNAP před zimou odstraňují dřevěné panely z turistických stezek

SprĂˇvci KRNAP pĹ™ed zimou odstraĹujĂ­ dĹ™evÄ›nĂ© panely z turistickĂ˝ch stezek

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes před zimou uzavřeli Památník obětem hor mezi Luční a Studniční horou. Zároveň odstraňují dřevěné panely...

13. listopadu 2025  12:38,  aktualizováno  12:38

Správci KRNAP před zimou odstraňují dřevěné panely z turistických stezek

SprĂˇvci KRNAP pĹ™ed zimou odstraĹujĂ­ dĹ™evÄ›nĂ© panely z turistickĂ˝ch stezek

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes před zimou uzavřeli Památník obětem hor mezi Luční a Studniční horou. Zároveň odstraňují dřevěné panely...

13. listopadu 2025  12:38,  aktualizováno  12:38

O případné stavbě tří větrných elektráren rozhodnou v Lukově lidé v referendu

ilustrační snímek

O případné stavbě tří větrných elektráren budou v referendu 13. prosince rozhodovat obyvatelé Lukova na Znojemsku. Podle starosty Marka Langera (Za Lukov) je...

13. listopadu 2025  12:36,  aktualizováno  12:36

Olomoucké vánoční trhy se rozšíří na náplavku Moravy, letos myslí i na autisty

O olomoucké vánoční trhy je opět velký zájem a to i přesto, že některé položky...

Vánoční trhy v Olomouci si každoročně nenechají ujít desítky tisíc lidí. Přijíždějí za jedinečnou atmosférou historického centra, ale také záplavou stánků. Letos jich bude na Horním a Dolním náměstí...

13. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vánoční gala koncerty 2025 v Lichtenštejnském paláci

Soubor Parnas Ensemble

Čím si zpříjemnit advent a vánoční svátky? Odpočinek od starostí a navození sváteční atmosféry vám umožní Vánoční gala koncerty v Lichtenštejnském paláci, při nichž zazní hudba takových velikánů,...

13. listopadu 2025  14:12

Příbramští zastupitelé budou jednat o možné výstavbě na Fantově louce

ilustrační snímek

Příbramští zastupitelé projednají 3. prosince změnu územního plánu v oblasti Fantovy louky. Měla by určit, kde se může stavět a s jakým omezením, řekla ČTK...

13. listopadu 2025  12:28,  aktualizováno  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.