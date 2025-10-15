Dahua Technology získává stříbrnou medaili za udržitelnost od EcoVadis

  14:30
Chang-čou (Čína) 15. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Dahua Technology, světová jednička v oblasti videocentrických řešení AIoT (umělé inteligence věcí) a služeb, získala prestižní stříbrnou medaili od předního světového poskytovatele hodnocení udržitelnosti podniků EcoVadis. Tento úspěch, svědčící o setrvalých pokrocích společnosti na poli environmentálních, sociálních a etických postupů napříč všemi provozy, umisťuje společnost Dahua mezi 15 % nejlépe hodnocených společností na světě.

Agentura EcoVadis patří k nejdůvěryhodnějším světovým hodnotitelům udržitelnosti podniků. Při hodnocení více než 130.000 světových společností pracuje s 21 kritérii udržitelnosti ve čtyřech základních oblastech: Životní prostředí, Pracovní a lidská práva, Etika a Udržitelné zadávání zakázek. Hodnocení vychází z mezinárodních standardů udržitelnosti včetně 10 základních principů UN Global Compact, úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO), standardů Global Reporting Initiative (GRI) a ISO 26000.

„Naše soustavná cesta k udržitelnosti je hluboce zakořeněnou součástí všeho, co děláme," řekl senior viceprezident a generální ředitel oddělení řízení shody s předpisy Xu Zhicheng. „Stříbrná medaile EcoVadis je jasným důkazem společného úsilí našich týmů po celém světě. Vyjadřuje naši misi podpory chytřejší společnosti a vyšší kvality života, která vytváří trvalé hodnoty pro naše komunity, partnery i životní prostředí."

V rámci svého dlouhodobého závazku k transparentnosti, odpovědným obchodním postupům a soustavného zlepšování v oblasti ESG buduje společnost Dahua robustní rámec pro udržitelnost a zodpovědné řízení. V posledních letech společnost získala řadu mezinárodně uznávaných certifikací včetně ISO 37301:2021 (Certifikace systémů řízení shody), ISO 14001 (Environmentální management), ISO 45001 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), ISO 27001 (Bezpečnost informací) a ISO 27701 (Řízení ochrany osobních údajů). Kromě úspěchu v hodnocení agentury EcoVadis prokázala společnost Dahua svou oddanost principům zodpovědného a udržitelného podnikání také přistoupením k iniciativě United Nations Global Compact (UNGC) v roce 2023.

Společnost Dahua podnikla v průběhu let významné kroky ke snížení své ekologické stopy a podpoře odpovědných inovací. Nepřetržitě pracuje na zvyšování své energetické hospodárnosti, snižování uhlíkových emisí a vývoji ekologických produktů, které pomáhají vytvářet inteligentnější a ekologičtější společnost. Současně také dodržuje spravedlivé pracovní normy, pěstuje inkluzivní prostředí na pracovišti a v těsné spolupráci se svými partnery a dodavateli prosazuje zásady udržitelného rozvoje v celém hodnotovém řetězci.

Do dalších let si společnost Dahua zachovává pevné odhodlání přispívat k udržitelnosti prostřednictvím inovací a budovat chytřejší, bezpečnější a udržitelnější svět díky zodpovědným technologiím a partnerským ekosystémům.

Další informace o udržitelných iniciativách společnosti Dahua najdete na dahuasecurity.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794455/ecovadis.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

KONTAKT: PR_Global@dahuatech.com

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Dahua Technology získává stříbrnou medaili za udržitelnost od EcoVadis

15. října 2025  14:30

