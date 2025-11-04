Dajbych roste a razí vlastní cestu. Společnost dosahuje rekordního růstu a rozšiřuje portfolio o prémiovou značku Mazda

Praha 4. listopadu 2025 (PROTEXT) - Po letech stagnace raketový růst. Společnost Dajbych s.r.o. pod vedením nového majitele za poslední tři roky zaznamenala mimořádný růst. Se značkou Jaguar Land Rover se dnes řadí mezi nejúspěšnější prodejce ve středoevropském regionu. Kromě dvou etablovaných showroomů této značky v Praze a Plzni letos významně posílila také v segmentu prémiových ojetých vozů – v březnu totiž otevřela nové centrum na ulici Ke Kotlářce, pouhých 500 metrů od hlavního pražského showroomu společnosti.

Po přemístění autobazaru na novou adresu se v pražském sídle firmy uvolnila kapacita. A tak bylo logickým krokem nastartovat další motor růstu společnosti.

Jdeme proti proudu, a to hned dvakrát

V době, kdy většina autorizovaných dealerů, včetně velkých skupin, hledá cesty ke spolupráci s novými čínskými značkami, rozhodla se společnost Dajbych zvolit jinou strategii. "Evropští výrobci a dealeři se nových čínských značek často obávají, ale zároveň jim pomáhají vstoupit na trh. Přitom nikdo netuší, které z nich na evropském trhu skutečně zakoření, a které pohoří," popisuje situaci jednatel společnosti Jan Červinka. "My jsme se rozhodli jít proti proudu – a to hned dvakrát. Namísto levných čínských vozů jsme pro další rozvoj naší společnosti zvolili prémiovou značku z Japonska, navíc značku, která nepodlehla všeobecnému trendu snižování objemu motorů v zájmu plnění emisních norem, ale hledá vlastní technická řešení."

Mazda – jiná prémiovka

Mazda nabízí zcela netradiční paletu motorů: benzínové atmosférické jednotky 2,0L a 2,5L, ale také výkonný šestiválcový diesel 3,3L. Právě motory jsou často vnímány jako klíčový rozdíl mezi prémiovou a standardní třídou – a Mazda se tímto řadí po bok tradičních prémiových značek.

V evropském prostředí je však důležitá i elektrifikace. Mazda nabízí řešení v podobě plug-in hybridu s čtyřválcovým benzinovým motorem 2,5L, ale také unikátní kombinaci elektromotoru s Wankelovým generátorem. Nově představený, čistě elektrický model Mazda 6e je téměř pětimetrový liftback, který v nejvyšší výbavě zůstává pod hranicí 1,2 milionu korun.

Nová Mazda CX-5 již brzy

Mazda CX-5 je na českém trhu dlouhodobě jedním z klíčových modelů značky, jelikož kombinuje atraktivní design, spolehlivost a univerzálnost, kterou oceňují široké skupiny zákazníků. Právě tento model výrazně přispívá k popularitě značky Mazda v České republice.

Novou generaci Mazdy CX-5, která navazuje na úspěšnou historii tohoto oblíbeného SUV, si zájemci mohou již teď předobjednat. První vozy předá Dajbych svým zákazníkům z kraje roku 2026.

Nový model nabídne modernizovaný design s ostřejšími liniemi a výraznější přední maskou, která bude odpovídat současnému designovému jazyku značky Mazda. Kromě atraktivního designu, kvalitních materiálů, pokročilé technologie v oblasti bezpečnosti, asistenčních systémů a vylepšeného infotainmentu, nabídne nová CX-5 konkurenceschopné ceny a především plnotučnou motorizaci – atmosférický čtyřválec o objemu 2,5 litru.

Exkluzivní nabídka

Při příležitosti otevření nového showroomu Mazda nabízí Dajbych speciální akci – prvních 10 zákazníků, kteří si pořídí nový vůz Mazda, získá výkupní bonus až 50.000 Kč za svůj stávající vůz na protiúčet. Tato nabídka umožňuje výhodně vyměnit starý vůz za novou Mazdu a přitom získat maximální možné zvýhodnění s řadou dalších benefitů:

• Zvýhodnění až 100.000 Kč na vybrané modely,

• Výhodné značkové financování s úrokem 1,99 %.

• Bezplatná asistenční služba Mazda Europe Service.

• Tovární záruka 6 let nebo 150.000 km.

"Zveme všechny zájemce o inovativní japonské vozy do nového pražského showroomu Mazda společnosti Dajbych. Přijďte si osobně prohlédnout nejnovější modely, rezervujte si testovací jízdu a využijte časově omezenou nabídku výkupního bonusu a dalších výhod. Nepropásněte jedinečnou příležitost stát se majitelem vozu Mazda za mimořádných podmínek," dodává jednatel společnosti Jan Červinka.

Prémiová péče pro nové i stávající klienty

Těšíme se na nové klienty, kterým nabídneme stejnou prémiovou péči, na jakou jsou zvyklí majitelé vozů Jaguar Land Rover. Stejně tak věříme, že i stávající zákazníci naší exkluzivní britské značky ocení Mazdu – ať už jako ideální vůz do firemní flotily, nebo pro své blízké. Mazda je hodnotným parťákem ke značkám Jaguar a Land Rover.

 

Praha

Showroom Land Rover a Mazda, Weberova 1234/1a, 150 00 Praha 5

Prémiové ojeté vozy, Ke Kotlářce 1906, 150 00 Praha 5

 

Plzeň

Showroom Land Rover, Na Výsluní 35, 326 00 Plzeň

 

Zdroj: Dajbych

www.dajbych.cz | www.mazda-dajbych.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

