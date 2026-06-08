Dálkový průzkum Země v lesnictví odhaluje až o 30 % vyšší zásoby dřeva

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  13:45
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Brno 8. června 2026 (PROTEXT) - Konec odhadům a nepřesné papírové evidenci. Společnost HA-SOFT díky strategickému partnerství se SPACETREES přináší do českého lesnictví technologii dálkového průzkumu Země (DPZ). Ta z oběžné dráhy poskytuje detailní přehled o stavu lesních porostů a mění způsob správy lesního majetku. Využití umělé inteligence umožňuje nahradit dřívější dohady tvrdými daty. Tato inovace odhalí v českých lesích až o 30 % vyšší zásobu dřevní hmoty a současně pomůže vlastníkům a správcům lesů optimalizovat hospodaření, což může znamenat přínos až 1500 Kč na hektar ročně.

"Lesní hospodáři dnes potřebují rychlá, přesná a spolehlivá data. Spojení moderních technologií, precizních satelitních dat a pokročilých analýz přináší nový způsob, jak efektivněji plánovat hospodaření, chránit porosty a získat detailní přehled o skutečném stavu lesa," říká Petr Lasota ze společnosti HA-SOFT.

"Dálkový průzkum Země dnes umožňuje sledovat zdravotní stav lesa prakticky v reálném čase. Naším cílem je poskytnout komplexní satelitní data v podobě, která bude okamžitě využitelná pro každodenní rozhodování vlastníků a správců lesů," doplňuje Martin Chlubna ze společnosti SPACETREES.

Jak satelitní data pomáhají spravovat lesní majetek

Celý proces je založen na pravidelném satelitním monitoringu, který poskytuje aktuální informace o stavu lesních porostů na celém území České republiky. Pokročilé algoritmy následně zpracovávají rozsáhlé datové soubory a převádějí je do přehledných mapových podkladů a analytických výstupů využitelných pro každodenní lesnickou praxi.

Vlastníci a správci lesů tak získávají detailní přehled o svém majetku bez nutnosti časově náročných terénních kontrol. Digitální monitoring umožňuje:

  • včasnou identifikaci zdravotních rizik a počínajícího napadení škůdci, například kůrovcem,
  • sledování obsahu vody v pletivech stromů a celkové vitality porostů,
  • detailní přehled o druhové skladbě, výšce a struktuře lesních porostů,
  • zpětnou kontrolu provedených zásahů a vyhodnocení jejich efektivity,
  • efektivnější plánování těžební i pěstební činnosti,
  • strategický rozvoj a dlouhodobé zhodnocování lesního majetku.

Tvrdá data jako základ ekonomické stability

Dálkový průzkum Země mění pohled na lesnictví tím, že místo průměrných hodnot sleduje každý strom.Tato tvrdá data z oběžné dráhy odhalí skryté zásoby dřeva, které dosud v evidencích chyběly. Navíc vám umožní včas ochránit lesní majetek před zdravotními riziky a výrazně zefektivnit celkové hospodaření. Pro vlastníky to v praxi znamená vyšší výnosy a úspory až o 1500 Kč na hektar ročně.

O společnosti HA-SOFT

Propojujeme dlouholeté zkušenosti s informačními systémy a nejmodernější technologie dálkového průzkumu Země (DPZ). Naším cílem je přinášet majitelům lesů a hospodářům srozumitelná data, která pomáhají lépe chránit a rozvíjet české lesy v digitální éře.

O společnosti SPACETREES

Společnost, která propojuje satelitní data, umělou inteligenci a expertní znalosti z oblasti lesnictví a infrastruktury. Cílem je zajistit, aby klienti měli vždy k dispozici co nejpřesnější podklady pro svá strategická rozhodnutí.

Více informací: dpz.ha-soft.cz/

 

Zdroj: HA-SOFT

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