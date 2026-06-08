Dálkový průzkum Země v lesnictví odhaluje až o 30 % vyšší zásoby dřeva

"Lesní hospodáři dnes potřebují rychlá, přesná a spolehlivá data. Spojení moderních technologií, precizních satelitních dat a pokročilých analýz přináší nový způsob, jak efektivněji plánovat hospodaření, chránit porosty a získat detailní přehled o skutečném stavu lesa," říká Petr Lasota ze společnosti HA-SOFT.
"Dálkový průzkum Země dnes umožňuje sledovat zdravotní stav lesa prakticky v reálném čase. Naším cílem je poskytnout komplexní satelitní data v podobě, která bude okamžitě využitelná pro každodenní rozhodování vlastníků a správců lesů," doplňuje Martin Chlubna ze společnosti SPACETREES.
Jak satelitní data pomáhají spravovat lesní majetek
Celý proces je založen na pravidelném satelitním monitoringu, který poskytuje aktuální informace o stavu lesních porostů na celém území České republiky. Pokročilé algoritmy následně zpracovávají rozsáhlé datové soubory a převádějí je do přehledných mapových podkladů a analytických výstupů využitelných pro každodenní lesnickou praxi.
Vlastníci a správci lesů tak získávají detailní přehled o svém majetku bez nutnosti časově náročných terénních kontrol. Digitální monitoring umožňuje:
- včasnou identifikaci zdravotních rizik a počínajícího napadení škůdci, například kůrovcem,
- sledování obsahu vody v pletivech stromů a celkové vitality porostů,
- detailní přehled o druhové skladbě, výšce a struktuře lesních porostů,
- zpětnou kontrolu provedených zásahů a vyhodnocení jejich efektivity,
- efektivnější plánování těžební i pěstební činnosti,
- strategický rozvoj a dlouhodobé zhodnocování lesního majetku.
Tvrdá data jako základ ekonomické stability
Dálkový průzkum Země mění pohled na lesnictví tím, že místo průměrných hodnot sleduje každý strom.Tato tvrdá data z oběžné dráhy odhalí skryté zásoby dřeva, které dosud v evidencích chyběly. Navíc vám umožní včas ochránit lesní majetek před zdravotními riziky a výrazně zefektivnit celkové hospodaření. Pro vlastníky to v praxi znamená vyšší výnosy a úspory až o 1500 Kč na hektar ročně.
O společnosti HA-SOFT
Propojujeme dlouholeté zkušenosti s informačními systémy a nejmodernější technologie dálkového průzkumu Země (DPZ). Naším cílem je přinášet majitelům lesů a hospodářům srozumitelná data, která pomáhají lépe chránit a rozvíjet české lesy v digitální éře.
O společnosti SPACETREES
Společnost, která propojuje satelitní data, umělou inteligenci a expertní znalosti z oblasti lesnictví a infrastruktury. Cílem je zajistit, aby klienti měli vždy k dispozici co nejpřesnější podklady pro svá strategická rozhodnutí.
Více informací: dpz.ha-soft.cz/
Zdroj: HA-SOFT