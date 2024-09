Dálnice D1 v Bohumíně u polských hranic je kvůli následkům povodní stále uzavřena

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Dnes v noci tady pracoval bagr, dva vysokokapacitní nakladače a točilo se tady 8 kapacitních náklaďáků, které odvezly 1500 tun kameniva, šotoliny a dalšího materiálu, který tady byl přímo na tělese dálnice řekněme nanesen v průběhu toho zatopení řekou Odrou.”

Mezitím už se hasiči snaží odčerpat vodu pomocí vysokokapacitního čerpadla, ale voda bohužel stále přitéká.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Ačkoliv bych velice rád, přesně řekl všem, a to nejen na Ostravsku, ale především tranzitujícím řidičům a dopravním společnostem, kdy pustíme D1 kolem km 370, tak to říct nemohu, a to z toho důvodu, že ještě stále proudí voda sem přímo na dálnici. I když čerpáme, proud je pořád citelný. V tuto chvíli o zprovoznění dálnice D1, tady na 370. kilometru, rozhodne to, jaký zdroj, který sem ještě proudí, je. Pokud je to voda ještě, která řekněme vznikla rozlivem řeky a už se sem jen stahuje, tak to vyřešíme tím čerpáním. Pokud ovšem by se ukázalo, že je to voda z Odry, která si upravila během povodně řečiště a začíná dotovat svým tokem tento dopravní uzel, tak je to věc, kterou bychom museli výrazněji stavebně řešit. Upozorňuji na to, že dálnici máme uzavřenou už od kilometru 361, což by se mnohým lidem, kteří to tady znají, mohlo zdát zbytečné, protože je tady téměř deset kilometrů volné dálnice, která by mohla jezdit. Mohla by, ale v tuto chvíli ji klíčově potřebujeme právě k tomu, abychom se tady mohli pohybovat s technikou, kterou potřebujeme k vyčištění dálnice právě v tomto místě.”

Zdroj: POLAR televize Ostrava