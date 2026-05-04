Dálniční boom táhne výrobu z betonu. Poptávka po svodidlech vzrostla o 80 %

České dálniční stavitelství zažívá mimořádně silné období. V roce 2024 bylo otevřeno přes 110 kilometrů nových dálnic, historicky nejvíce, a vysoké tempo pokračovalo i loni. Stát zároveň drží vysoký objem rozestavěnosti a plánuje další desítky kilometrů nových úseků. Mezi klíčové projekty patří zejména D35 jako alternativa k přetížené D1, dostavba samotné D1 nebo rozšiřování Pražského okruhu. "Objem výstavby dopravní infrastruktury je dnes hlavním faktorem, který táhne poptávku. Pro dodavatele to znamená nejen více zakázek, ale i vyšší nároky na rychlost dodávek a kapacitu výroby," říká Marek Matějka, jednatel společnosti CS-BETON.
Firma dodává betonová svodidla mimo jiné pro správce komunikací a regionální infrastruktury, například pro Ostravské komunikace nebo krajské správy silnic. Zároveň se podílí na projektech napříč republikou, které navazují na současný investiční boom v dopravě.
Beton získává převahu
Rostoucí poptávka po betonových svodidlech není podle firem jen otázkou objemu staveb, ale i změny preferencí investorů. Betonové systémy totiž dosahují vyšších tříd zadržení a jsou schopné efektivně zastavit i těžká vozidla, včetně kamionů. To je klíčové zejména u dálničních staveb a vytížených tahů. "Betonová svodidla dnes představují nejvyšší úroveň bezpečnosti, zejména pokud jde o zabránění průrazu vozidla do protisměru. To je důvod, proč se jejich podíl na českých silnicích a dálnicích zvyšuje," doplňuje Matějka.
Oproti tomu ocelová svodidla zůstávají častější volbou u méně zatížených komunikací nebo tam, kde je potřeba větší deformace systému. Beton naopak nabízí vyšší stabilitu, delší životnost a nižší nároky na údržbu.
CS-BETON nově rozšiřuje svoji produktovou nabídku o betonová svodidla pro mostní konstrukce. V polovině dubna firma získala bariérové (nárazové) zkoušky, které jsou nezbytné pro jejich použití na pozemních komunikacích.
Infrastruktura jako stabilní byznys
CS-BETON se na růst poptávky připravoval v předchozích letech. Firma investovala zhruba půl miliardy korun do modernizace výrobních závodů a rozšíření kapacit, což jí umožnilo výrazně zvýšit produkci. Díky vlastnímu vývoji a výrobě forem je zároveň schopna reagovat na specifické požadavky projektů. V oblasti svodidel firma sází i na vlastní technická řešení. Patří mezi ně například patentovaný kloubový spoj, který umožňuje pevné propojení jednotlivých betonových bloků do souvislého bezpečnostního systému.
Zatímco ostatní oblasti stavebnictví v posledních letech spíše stagnují, infrastrukturní stavby zůstávají jedním z mála segmentů s dlouhodobým růstem. To potvrzují i samotné firmy, které v této oblasti rozšiřují své aktivity. "Investice do silnic, dálnic nebo městské infrastruktury jsou dnes prioritou státu i samospráv. Pro nás je to stabilní segment, na kterém chceme stavět další rozvoj," říká Matějka.
Společnost vedle domácího trhu posiluje také export do zahraničí a plánuje další investice do výroby i udržitelných technologií. V příštích letech tak chce těžit nejen z pokračující výstavby v Česku, ale i z rostoucí poptávky po infrastrukturních projektech v Evropě.
