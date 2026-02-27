Další expanze čínských aut v Česku. Forthing otevře síť samostatných showroomů

„Oddělení značky Forthing je logickým krokem, který přichází po výrazném rozšíření portfolia modelů dostupných na českém trhu a po dynamickém růstu jejich prodeje. Zájemci o nové vozidlo si tyto modely dosud mohli prohlédnout v některém z 19 showroomů značky Dongfeng kdekoli v Česku. Většina našich prodejních partnerů, kteří disponují vhodnými prostory, bude nyní se značkou Forthing pokračovat v nových, samostatných showroomech. Některé z nich jsou již otevřené, další přibudou v průběhu roku,“ uvedl Branislav Kocper, CEO společnosti Plastonic, která je importérem značky Dongfeng pro Česko.
Značka Forthing aktuálně v Česku nabízí SUV T5 EVO Dragon s cenou od 729 900 Kč s DPH, hybridní model T5 EVO HEV, prémiový sedan Forthing S7 a dvojici 7místných rodinných MPV U-TOUR (HEV) a U-TOUR V9 HEV.
Cílem společnosti je ještě v průběhu roku 2026 vybudovat síť až 30 samostatných showroomů.
O zákazníky bude nadále plnohodnotně postaráno. Majitelé vozidel Forthing budou moci využít služby až 35 servisních partnerů
Aktuální majitelé vozidel Forthing se oddělení nemusí obávat. Už dnes mohou využívat síť 29 autorizovaných partnerů značky Dongfeng, jejichž pracovníci jsou plně vyškoleni na všechny servisní úkony související s jejich vozidly.
Tuto servisní síť budou moci využívat i nadále, přičemž v krátké době dojde k jejímu rozšíření až na 35 partnerů po celém Česku a na Slovensku.
„Koupě nového auta je vždy velký závazek. Zákazníkům proto chceme nabízet vždy co nejvyšší míru komfortu, aby si vozidla mohli důkladně prohlédnout a vyzkoušet. Počet modelů značky Forthing na našem trhu již výrazně vzrostl a jejich přesun do samostatných showroomů nám při jejich prodeji umožní i nadále poskytovat služby a kvalitu, na kterou můžeme být hrdí. O to více, že modely Forthing nejsou zaměřené jen na jednotlivce, ale i na rodiny. Modely U-TOUR to dokazují například tím, že nabízejí prakticky stejný komfort na předních i středních sedadlech,“ dodal Kocper.
Oddělení vozidel Forthing do samostatných showroomů kopíruje i rozdělení webových stránek obou značek. Zákazníci už dnes mohou zamířit na web forthing-cesko.cz, kde najdou ceníky i přehled výbav všech modelů.
Zdroj: Forthing Česko