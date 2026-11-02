Další KROk k výjimečné kvalitě: podniky KRO přecházejí na česká kukuřičná kuřata

Základem stravy českých kukuřičných kuřat plemene Ross z farmy Druhaz jsou oproti běžně využívané pšenici, sóje či univerzální krmným směsem kukuřičná zrna. Ta představují více než 50 % hlavní krmné složky, která dále obsahuje kvalitní rostlinné proteiny a tuky. Nutričně hodnotnější krmivo, nadstandardní podmínky chovu a dostatek životního prostoru se přirozeně promítají do kvality masa, které je křehké, šťavnaté a plné chuti. Od 19. října tuto příjemnou změnu ochutnají návštěvníci ve všech bistrech KRO.
KRO se sedlčanskou farmou Druhaz spolupracuje jako s výhradním dodavatelem kuřat od svého vzniku před více než sedmi lety. Krmivo bez chemie a antibiotik, více životního prostoru, přirozený denní a noční režim i důstojné podmínky chovu jsou tu samozřejmostí. Kukuřičná kuřata tuto laťku posouvají ještě výš: díky vyšší kvalitě krmiva a podmínkám, které dalece překračují zákonné normy, se posouvá i kvalita jejich masa.
Benefity masa z kukuřičného kuřete:
- jemně nasládlá chuť s máslovými tóny,
- křehčí a šťavnatější konzistence,
- jemnější vlákna,
- křupavější kůže,
- nazlátlá barva masa,
- laboratorní rozbor potvrdil vysoký podíl bílkovin,
- maso je zdrojem vitamínů B3 a B6.
"Na Farmě Druhaz hraje respekt ke zvířatům a kvalita chovu hlavní roli. Našim kukuřičným kuřatům dopřáváme dostatek prostoru a času pro růst a zajišťujeme důstojné prostředí, které odpovídá jejich přirozeným potřebám. Chov kukuřičných kuřat je v Druhazu novinka a rodina podniků KRO je jedním z našich prvních odběratelů. Jsme rádi, že můžeme společně posouvat kvalitu surovin na vyšší level,” uvádí Václav Šístek, ředitel firmy Naše Jídlo, která kromě Druhazu spravuje například i Struhy, ekofarmu roku 2026.
"V KRO stále pracujeme na tom, jak naše kuře vylepšit. Několik týdnů jsem porovnával nabídku farmářských kuřat v České republice a všechna dostupná pečlivě otestoval. Kukuřičné kuře z farmy Druhaz pro nás vyšlo z porovnání jednoznačně nejlépe. Kuřata plemene Ross krmené kukuřicí mají o poznání křehčí a šťavnatější maso s jemně nasládlou chutí s máslovými tóny a křupavější kůží. Farma má navíc vlastní porážku přímo na místě, což minimalizuje stres zvířat a má na jemnost a kvalitu masa velký vliv,” vysvětluje krok Vojtěch Václavík, zakladatel KRO.
Přechod na kukuřičná kuřata je součástí dlouhodobého přístupu, v němž se kvalita surovin a odpovědný přístup k chovu propisují přímo do nabídky pro hosty. Dlouholetá spolupráce s farmou Druhaz je konkrétní ukázkou, kdy značka sází na stabilní partnerství s českým dodavatelem, které jí umožňuje sledovat celý řetězec od krmiva po porážku a držet standard kvality napříč všemi podniky. Díky kukuřičným kuřatům se zvyšuje kvalita základní suroviny, způsob přípravy přitom zůstává stejný. Připravují se s KRO signature kořením ze sušené fermentované zeleniny, pečené v rotisserii dozlatova a dokřupava.
"Přechod na kukuřičná kuřata je pro KRO velkým krokem vpřed a investicí do kvality i budoucnosti: hosté dostávají lepší produkt a firma potvrzuje svou pověst značky, která od svého vzniku klade důraz na původ surovin, transparentnost a udržitelnost,” zakončuje Vojtěch Václavík.
O Krokitchen
Krokitchen je rodina podniků, které založil Vojta Václavík na základě inspirace posbírané ve fine-diningových restauracích v Česku i Norsku. V jednotlivých KRO se kombinují techniky a postupy ze špičkových kuchyní s přímočařejšími pokrmy, přátelským servisem a uvolněnou atmosférou. Díky tomu představují KRO ideální místa pro každodenní návštěvu všech, kteří mají rádi dobré, kvalitní a promyšlené jídlo z lokálních surovin. První KRO otevřelo na Vinohradské v roce 2019, následovala kavárna v sousedním domě. V září 2023 otevřela kavárna, restaurace a pekárna KRO Vršovice. Dosud největší pobočka v Libni otevřela v listopadu 2025 a do Libně se přestěhovala i vršovická pekárna. V uvolněném prostoru se naplno rozjela fermentárna KRO Ferments využívající i nespotřebované suroviny. Na jaře 2026 se vinohradské bistro přestěhovalo na opačnou stranu náměstí Jiřího z Poděbrad do větších prostor.Vojta Václavík a jeho tým stojí také za gastronomickým konceptem Alma Prague na Novém Městě.
Zdroj: KroKitchen
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