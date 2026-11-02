Další KROk k výjimečné kvalitě: podniky KRO přecházejí na česká kukuřičná kuřata

Autor:
  13:44
Sledovat Metro na Googlu

Praha 2. listopadu 2026 (PROTEXT) - Kuřata z rotisserie tvoří v restauracích a bistrech KRO základní kámen, na němž stojí velká část menu. U suroviny, na kterou se vždy kladl mimořádný důraz, přichází od 19. října další posun: ve všech podnicích se servírují pouze kukuřičná kuřata plemene Ross, která představují prémiovou ingredienci a podle Vojtěcha Václavíka z KRO to nejlepší, co se dá na českém trhu sehnat.

Základem stravy českých kukuřičných kuřat plemene Ross z farmy Druhaz jsou oproti běžně využívané pšenici, sóje či univerzální krmným směsem kukuřičná zrna. Ta představují více než 50 % hlavní krmné složky, která dále obsahuje kvalitní rostlinné proteiny a tuky. Nutričně hodnotnější krmivo, nadstandardní podmínky chovu a dostatek životního prostoru se přirozeně promítají do kvality masa, které je křehké, šťavnaté a plné chuti. Od 19. října tuto příjemnou změnu ochutnají návštěvníci ve všech bistrech KRO.

KRO se sedlčanskou farmou Druhaz spolupracuje jako s výhradním dodavatelem kuřat od svého vzniku před více než sedmi lety. Krmivo bez chemie a antibiotik, více životního prostoru, přirozený denní a noční režim i důstojné podmínky chovu jsou tu samozřejmostí. Kukuřičná kuřata tuto laťku posouvají ještě výš: díky vyšší kvalitě krmiva a podmínkám, které dalece překračují zákonné normy, se posouvá i kvalita jejich masa.

Benefity masa z kukuřičného kuřete:

  • jemně nasládlá chuť s máslovými tóny,
  • křehčí a šťavnatější konzistence,
  • jemnější vlákna,
  • křupavější kůže,
  • nazlátlá barva masa,
  • laboratorní rozbor potvrdil vysoký podíl bílkovin,
  • maso je zdrojem vitamínů B3 a B6.

"Na Farmě Druhaz hraje respekt ke zvířatům a kvalita chovu hlavní roli. Našim kukuřičným kuřatům dopřáváme dostatek prostoru a času pro růst a zajišťujeme důstojné prostředí, které odpovídá jejich přirozeným potřebám. Chov kukuřičných kuřat je v Druhazu novinka a rodina podniků KRO je jedním z našich prvních odběratelů. Jsme rádi, že můžeme společně posouvat kvalitu surovin na vyšší level,” uvádí Václav Šístek, ředitel firmy Naše Jídlo, která kromě Druhazu spravuje například i Struhy, ekofarmu roku 2026.

"V KRO stále pracujeme na tom, jak naše kuře vylepšit. Několik týdnů jsem porovnával nabídku farmářských kuřat v České republice a všechna dostupná pečlivě otestoval. Kukuřičné kuře z farmy Druhaz pro nás vyšlo z porovnání jednoznačně nejlépe. Kuřata plemene Ross krmené kukuřicí mají o poznání křehčí a šťavnatější maso s jemně nasládlou chutí s máslovými tóny a křupavější kůží. Farma má navíc vlastní porážku přímo na místě, což minimalizuje stres zvířat a má na jemnost a kvalitu masa velký vliv,” vysvětluje krok Vojtěch Václavík, zakladatel KRO.

Přechod na kukuřičná kuřata je součástí dlouhodobého přístupu, v němž se kvalita surovin a odpovědný přístup k chovu propisují přímo do nabídky pro hosty. Dlouholetá spolupráce s farmou Druhaz je konkrétní ukázkou, kdy značka sází na stabilní partnerství s českým dodavatelem, které jí umožňuje sledovat celý řetězec od krmiva po porážku a držet standard kvality napříč všemi podniky. Díky kukuřičným kuřatům se zvyšuje kvalita základní suroviny, způsob přípravy přitom zůstává stejný. Připravují se s KRO signature kořením ze sušené fermentované zeleniny, pečené v rotisserii dozlatova a dokřupava.

"Přechod na kukuřičná kuřata je pro KRO velkým krokem vpřed a investicí do kvality i budoucnosti: hosté dostávají lepší produkt a firma potvrzuje svou pověst značky, která od svého vzniku klade důraz na původ surovin, transparentnost a udržitelnost,” zakončuje Vojtěch Václavík.

O Krokitchen

Krokitchen je rodina podniků, které založil Vojta Václavík na základě inspirace posbírané ve fine-diningových restauracích v Česku i Norsku. V jednotlivých KRO se kombinují techniky a postupy ze špičkových kuchyní s přímočařejšími pokrmy, přátelským servisem a uvolněnou atmosférou. Díky tomu představují KRO ideální místa pro každodenní návštěvu všech, kteří mají rádi dobré, kvalitní a promyšlené jídlo z lokálních surovin. První KRO otevřelo na Vinohradské v roce 2019, následovala kavárna v sousedním domě. V září 2023 otevřela kavárna, restaurace a pekárna KRO Vršovice. Dosud největší pobočka v Libni otevřela v listopadu 2025 a do Libně se přestěhovala i vršovická pekárna. V uvolněném prostoru se naplno rozjela fermentárna KRO Ferments využívající i nespotřebované suroviny. Na jaře 2026 se vinohradské bistro přestěhovalo na opačnou stranu náměstí Jiřího z Poděbrad do větších prostor.Vojta Václavík a jeho tým stojí také za gastronomickým konceptem Alma Prague na Novém Městě.

www.krokitchen.cz

 

Zdroj: KroKitchen

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59892.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí domů z obvyklé procházky, opakovaně se ptá na totéž nebo neví, jak připravit jídlo, které vařil celý...

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční stanice Praha-Krč se připravuje nová dopravní dominanta, která přivede cestující přímo k Jižní spojce....

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...

Trutnov za 118 milionů korun rozšířil domov seniorů o budovu s 34 lůžky

ilustrační snímek

Třicetitisícový Trutnov dokončil rozšíření Domova pro seniory v ulici Rudolfa Frimla o budovu s kapacitou 34 lůžek. Do rozšířeného areálu město přestěhuje...

3. listopadu 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Kvůli chybě v přepisu získala kandidátka v Plzni 1 víc hlasů, soud změnil mandát

ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni zrušil zvolení lídryně kandidátky uskupení Pro Plzeň s podporou lidovců Šárky Chvalové do zastupitelstva prvního plzeňského obvodu. Kvůli...

3. listopadu 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

Nezávislá média? Bohušu, pospěš! Kvůli médiím zaplnilo náměstí v Brně 9 tisíc lidí

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií na náměstí Svobody v centru Brna....

Dvě protestní akce na podporu České televize a Českého rozhlasu se odpoledne konají v centru Brna. Ze Zelného trhu vyšel po čtvrté hodině pochod studentů, který skončil na zaplněném náměstí Svobody....

3. listopadu 2026  15:02,  aktualizováno  17:51

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti vstoupilo do stávkové pohotovosti

ilustrační snímek

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti vstoupilo do stávkové pohotovosti. Jako důvod v dnes zveřejněném prohlášení uvedlo překotné prosazování zákona o...

3. listopadu 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Válečný veterán Gablech bude mít pamětní desku na letišti v Havlíčkově Brodě

ilustrační snímek

Válečný veterán Imrich Gablech bude mít pamětní desku na letišti v Havlíčkově Brodě, kde mnoho let žil. Vojenský letec v roce 1939 uletěl s dalšími třemi...

3. listopadu 2026  16:04,  aktualizováno  16:04

Policie pátrá po 39letém vězni, který v neděli utekl z pracoviště v Liberci

ilustrační snímek

Liberečtí kriminalisté pátrají po devětatřicetiletém vězni, který v neděli 1. listopadu utekl z pracoviště v ulici České mládeže v Liberci. Do současné doby se...

3. listopadu 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

Primátorem Teplic se stal opět Štábl z ANO, koalici má s Volbou pro Teplice

ilustrační snímek

Primátorem Teplic zastupitelé dnes na svém ustavujícím zasedání znovu zvolili Jiřího Štábla z ANO. Na pokračování koalice se ANO dohodlo s Volbou pro Teplice,...

3. listopadu 2026  15:57,  aktualizováno  15:57

Primátorem Teplic se stal opět Štábl z ANO, koalici má s Volbou pro Teplice

ilustrační snímek

Primátorem Teplic zastupitelé dnes na svém ustavujícím zasedání znovu zvolili Jiřího Štábla z ANO. Na pokračování koalice se ANO dohodlo s Volbou pro Teplice,...

3. listopadu 2026  15:47,  aktualizováno  15:57

Audit v KRNAP odhalil chybné účtování DPH. Jde o desítky milionů, řekl ministr

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na tiskové konferenci k...

Audit v Krkonošském národním parku (KRNAP) podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) odhalil, že kvůli chybně účtovanému DPH za předchozího vedení je ohrožena až pětina rozpočtu...

3. listopadu 2026  14:22,  aktualizováno  17:28

V aukci městského majetku v Kopřivnici lze koupit keramickou pec či sněžný skútr

ilustrační snímek

Keramickou pec, traktor, sněžný skútr nebo snowboardové překážky si mohou lidé koupit v aukci nepotřebného majetku, kterou pořádá město Kopřivnice na...

3. listopadu 2026  15:44,  aktualizováno  15:44

Soud zamítl stížnost na volby v Jetřichově a odmítl případ ve Špindlerově Mlýně

ilustrační snímek

Krajský soud v Hradci Králové dnes zamítl návrh na neplatnost voleb v Jetřichově na Trutnovsku jako nedůvodný. Jeden ze dvou návrhů týkajících se voleb ve...

3. listopadu 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Geopark Český ráj přijde o značku UNESCO, nevyřešil problém s prodejem kamenů

ilustrační snímek

Geopark Český ráj se sídlem v Turnově na Semilsku přijde na konci letošního roku o prestižní značku UNESCO, kterou má od roku 2015. O jeho vyloučení dnes...

3. listopadu 2026  15:36,  aktualizováno  15:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.