Další past nejen na seniory. Místo dostupného bydlení datové schránky

„Návrh neodpovídá aktuálním potřebám a hlavně reálným schopnostem zranitelných skupin obyvatel. Zejména pak seniorů, osob se zdravotním postižením, rodičů samoživitelů a dalších občanů, kteří ve svém reálném životě nemají přístup k potřebné technice, ani nemají dostatečné digitální dovednosti,“ říká předsedkyně Sdružení SON Lenka Veselá.

Podle názoru Sdružení by zřízení datové schránky nájemcem jen kvůli požadavku pronajímatele bytu představovalo automatickou zákonnou povinnost komunikovat touto formou i se státními orgány – soudy, úřady, obcemi a dalšími institucemi. „Že toho nebude reálně schopen, protože nebude mít přístup k potřebné technice, budou mu k tomu scházet potřebné kompetence apod., již nikdo nebude řešit,“ dodává Lenka Veselá.

Argumenty Sdružení sdílejí a podporují seniorsky orientované organizace, odborové svazy i organizace pracující s lidmi, kterých se tento návrh dotýká.

Podle slov předsedkyně Rady seniorů ČR Lenky Desatové 46 % seniorů nad 65 let nemá přístup k internetu. „Mnozí senioři se na nás dokonce obracejí s upozorněním, že v odlehlých lokalitách mají problém i s mobilním signálem. Je třeba rovněž vzít v úvahu, že zdravotní stav řady seniorů jim neumožní datovou schránku ovládat samostatně. Může tak dojít k jejímu zneužití, pronajímatel může jejím prostřednictvím zjistit citlivé údaje seniora či jiné osoby, ale také odesílat například žádosti a podání na úřady práce, státní orgány, soudy apod. Jsme přesvědčeni, že u seniorů nad 75 let je povinnost komunikovat prostřednictvím IT špatné řešení,“ uvádí Lenka Desatová.

Ředitelka Platformy pro sociální bydlení Barbora Bírová poukazuje na skutečnost, že u velké skupiny sociálně slabých občanů, s nimiž Platforma pracuje především, je šance pořídit si chytrý telefon mizivá. „A totéž platí pro schopnosti používat jej. Cesta k bydlení se zamýšleným návrhem nové komunikace přes datové schránky by se lidem v bytové nouzi velmi zkomplikovala,“ upozorňuje Barbora Bírová.

Problematika nájemního bydlení v České republice je již nyní velmi složitá. Nájemné je vysoké, dostupnost bydlení klesá a mnozí nájemci čelí neustálé nejistotě, která vyplývá z nepravidelné legislativní ochrany a praxe uzavírání krátkodobých smluv. Otázka datových schránek je podle výše uvedených organizací téma, které může být odloženo do doby, než digitalizace státní správy dosáhne takové úrovně, aby byla snadno dostupná a uživatelsky přívětivá pro všechny skupiny obyvatel. Zavedení možnosti doručování písemností prostřednictvím datových schránek jako formy komunikace v nájemních vztazích by současné době ještě více prohloubilo bariéry v přístupu k bydlení pro mnoho občanů, zejména těch nejzranitelnějších.

O Sdružení nájemníků ČR (SON)

Sdružení nájemníků ČR je občanské sdružení, poskytuje právní a další odborné poradenství v oblasti bytové problematiky formou bezplatných osobních, e-mailových a telefonických konzultací. Regionální poradenská centra s kontaktními místy jsou na celém území ČR, občané v nich získají konkrétní pomoc v oblastech nájemního, družstevního i vlastnického bydlení, v problematice vyúčtování služeb, poskytování státní sociální podpory aj.

