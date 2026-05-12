Další pomoc pro Centrum Paraple od Allwynu: 822 tisíc korun putuje na workshopy

Allwyn podporuje Centrum Paraple už druhým rokem a dlouhodobě se podílí na aktivitách, které zlepšují kvalitu života lidí po poranění míchy. Díky charitativnímu losu Paraple mohou zákazníci propojit možnost zábavy s konkrétní pomocí, protože každý zakoupený los přispívá na služby, které pomáhají lidem po poranění míchy zvládat novou životní situaci – od fyzické až po psychickou podporu a také postupný návrat k co nejvíce samostatnému a aktivnímu životu.
„Na spolupráci s Centrem Paraple je pro nás dlouhodobě nejcennější právě to, že vidíme její skutečný dopad, což velmi oceňují i naši zákazníci. Charitativní los Paraple se již od svého spuštění těší oblibě a my jsme rádi, že díky němu můžeme dlouhodobě podporovat smysluplné projekty,“ říká manažerka kategorie stíracích losů Eva Nováková.
Bezpečný prostor pro nové začátky
Aktuální příspěvek směřuje na workshopy a skupinové aktivity, které tvoří důležitou součást komplexní péče v Centru Paraple. Programy se zaměřují na pohyb, zdravý životní styl, psychickou pohodu i mezilidské vztahy.
Ročně jimi projde přibližně 800 klientů a centrum organizuje až 250 tematických workshopů. Nabídka zahrnuje více než deset typů aktivit – od plavání a hipoterapie přes kruhové tréninky až po vzdělávací programy zaměřené na prevenci zdravotních komplikací nebo intimní život.
„Realizace workshopů, kde se věnujeme i tématu vertikalizace a chůze, je pro nás a naše klienty zásadní – ne vždy totiž klienti ví, jaké jsou jejich možnosti, každý přitom ale nějakou má. Jsme proto velmi rádi za podporu, díky níž můžeme klientům nabízet pestrou škálu aktivit,“ říká ředitel Centra Paraple David Lukeš.
Cesta k větší sebedůvěře a samostatnosti
Workshopy a společné aktivity pomáhají klientům lépe porozumět nové životní situaci, posilovat soběstačnost a znovu získávat jistotu v každodenním fungování i s omezenou hybností. Právě tyto zkušenosti často rozhodují o tom, zda si člověk po úrazu troufne vrátit se k pohybu, práci nebo sociálnímu životu.
Spolupráce s hmatatelným dopadem
Jen během minulého roku 2025 Allwyn (dříve Sazka) poskytl Centru Paraple finanční podporu v několika etapách a celkově daroval výtěžek ve výši 4 milionu korun. Na jaře směřovaly téměř 2 miliony korun na spolufinancování klientských pobytů, v letních měsících putovalo dalších 900 tisíc korun na instalaci nové klimatizace a rozšíření venkovní terasy. Na podzim více než 700 tisíc korun podpořilo jak přímou péči o klienty, tak rozvoj aplikovaného výzkumu zaměřujícího se na zlepšování kvality života lidí po poranění míchy. V podobných charitativních aktivitách plánuje společnost pokračovat i nadále.
