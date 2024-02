Další úsek Pražského okruhu výrazně uleví dopravě

Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic: „Všichni, kdo projíždí pražskou aglomerací nebo Prahou, moc dobře vědí, že v této východní části, zkrátka Pražský okruh, obrovským způsobem chybí, samozřejmě úplně stejně jako v té severní části. Jde o významnou stavbu, nejenom pro Prahu a pražskou aglomeraci, ale pro všechny řidiče, kteří jezdí po české dálniční síti. V tuto chvíli jde asi o nejvýznamnější stavbu, kterou má Ředitelství silnic a dálnic v přípravě.“

Vedle toho, že jde o klíčovou dopravní stavbu, která značně uleví dopravě, jde také o stavbu mimořádně technicky náročnou.

Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic: „Jsou tam dva tunely, jsou tam dvě mimoúrovňové křižovatky, poměrně náročné, jak v Běchovicích, tak v Říčanech, potom dvě mimoúrovňově křižovatky v Dubči a v Lipanech, to znamená stavba je opravdu velmi náročná včetně mostních estakád a podobně.“

Předpokládané náklady na stavbu jsou v tuto chvíli zhruba 15 miliard korun. Po jejím dokončení by se na okruh mohla přemístit velká část kamionové dopravy, která nyní jezdí přes Jižní spojku, Spořilov nebo Štěrboholskou radiálu.

Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic: „De facto projíždí městem po komunikacích, které jsou sice čtyřpruhové nebo i šestipruhové, ale nekapacitní. Tvoří se zde obrovské kolony a zejména na tom Spořilově to obtěžuje výrazným způsobem všechny obyvatele, kteří tam bydlí.“

I osobní doprava si musí hledat nejrůznější cesty, přičemž se pak dlouhé kolony tvoří už za samotnou Prahou.

Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic: „Ta se nám rozlévá na ty silnice nižších tříd a snaží se mezi dálnicemi D1 a D11 proplést mezi těmi jednotlivými městy a obcemi po silnicích druhých a třetích tříd a samozřejmě v těch obcích tím velice trpí, protože dneska de facto z toho Říčanska, z té oblasti od D1 se dostat na dálnici D11 a vyloženě nezajíždět do Prahy je velmi komplikované.“

Jednoznačným cílem Ředitelství silnic a dálnic je započít stavbu ještě letos. Musí ale překonat ještě celou řadu překážek, od samotného výběru zhotovitele, až po vydání stavebního povolení a stále ještě navíc probíhá majetkoprávní příprava. Rizik v podobě ohrožení termínu je tedy ještě dost. Minimálně by ale zhruba letos v dubnu měly začít archeologické práce. Samotná stavba je plánovaná na 36 měsíců. Pokud by se začalo už letos, část okruhu by mohla být dokončena v roce 2027.