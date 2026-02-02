Daň z nemovitých věcí 2026: inflace ji nezvedne, rozdíly dělají koeficienty obcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí je nutné podat nejpozději do pondělí 2. února 2026. Původní termín 31. ledna totiž připadá na sobotu. „Povinnost se týká zejména vlastníků, kteří v roce 2025 nemovitost koupili, zdědili nebo získali darem, případně u ní došlo ke změnám rozhodným pro výpočet daně. Kdo žádnou změnu neměl, nové přiznání nepodává,“ uvádí Ivo Brabec, ředitel společnosti NeoTax.
Obce rozhodnou
Stát daň pro rok 2026 automaticky nezvyšuje, rozhodující je ale místní koeficient, který už obce stanovily. Koeficient lze nastavit diferencovaně, pro část obce nebo pro konkrétní typy nemovitostí, takže se daň může lišit i v rámci jedné obce. Právě změny koeficientů jsou hlavním důvodem, proč se daň může v některých lokalitách oproti loňsku zvýšit, nebo naopak snížit, aniž by se měnil zákon.
Placení daně se nadále řídí hranicí 5 000 Kč. Do této částky se daň platí jednorázově, vyšší částky lze rozdělit na dvě splátky. Celou daň je ale možné uhradit i najednou už v prvním termínu. Protože 31. května 2026 připadá na neděli, posouvá se splatnost celé daně (nebo první splátky) na pondělí 1. června 2026. Druhá splátka je splatná 30. listopadu 2026. U poplatníků provozujících zemědělskou výrobu je první splátka tradičně posunuta na 31. srpna.
Platební údaje Finanční správa zasílá podle zvoleného způsobu komunikace, nejčastěji do datové schránky nebo prostřednictvím e-mailu. Poštovní poukázku obvykle dostávají jen ti, kteří nevyužívají elektronickou komunikaci ani SIPO. Platba složenkou je zpoplatněna podle ceníku České pošty.
Zdroj: PR Moc