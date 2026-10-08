Daně 2027: Živnostníkům vzrostou zálohy, posune se hranice vyššího zdanění

Vláda nedávno schválila nařízení, které stanoví parametry potřebné pro výpočet důchodů a navazujících odvodů. Nařízení č. 177/2026 Sb. bylo vyhlášeno 29. září a účinnosti nabude 1. ledna 2027. Z jeho hodnot vychází zákonná průměrná mzda 51.663 korun. Jde o výpočtový údaj pro daně a pojistné, nikoli o předpověď skutečného průměrného výdělku v příštím roce.
Minimální měsíční záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti vychází na 5281 korun a na zdravotní pojištění na 3488 korun. V součtu se tak běžné minimum zvýší z nynějších 8311 na 8769 korun. Pokud by podnikatel platil nové minimum po celý rok, odvedl by o 5496 korun více než při dvanácti platbách v současné výši. Srovnání se vztahuje k odvodům platným od července 2026, kdy se sociální minimum snížilo na 5005 korun.
„Uvedené částky se týkají OSVČ, na které dopadá běžný minimální vyměřovací základ. Podnikatelé s vyššími zisky mohou platit více, zatímco pro některé začínající OSVČ a osoby s výjimkou z povinného minima platí odlišná pravidla. Změna proto vyžaduje kontrolu konkrétního předpisu záloh a včasnou úpravu plateb,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group.
První pásmo paušálního režimu vychází na 9661 korun
Pravidelná měsíční platba v prvním pásmu paušálního režimu se podle zákonného výpočtu zvýší ze současných 9162 na 9662 korun. Rozdíl činí 500 korun měsíčně, tedy 5988 korun při dvanácti platbách. Novou zálohu tvoří 100 korun daně z příjmů, 6074 korun sociálního pojistného a 3488 korun zdravotního pojistného. Jde o částku dopočtenou ze schválených parametrů a pravidel zaokrouhlování.
„Paušální režim spojuje daň a pojistné do jedné platby. Jeho výhodnost závisí na příjmech, výdajích a možnosti využít daňové slevy či odpočty v běžném režimu. Před začátkem roku se proto vyplatí porovnat oba způsoby zdanění. Paušální záloha je standardně splatná do dvacátého dne příslušného měsíce,“ upřesňuje Michal Jelínek.
Hranice pro vyšší sazbu daně z příjmů se posune
Růst zákonné průměrné mzdy posune také hranici pro 23procentní sazbu daně z příjmů fyzických osob. Pro rok 2027 vychází na 1,859.868 korun ročního základu daně, oproti 1,762.812 korunám v roce 2026. Vyšší sazbou se zdaňuje pouze část základu nad touto hranicí. Na část pod ní se nadále použije sazba 15 procent.
Při stejném základu daně nad oběma hranicemi tak může samotný posun limitu snížit vypočtenou daň přibližně o 7764 korun ročně před uplatněním slev. Změna se týká zaměstnanců i dalších fyzických osob, včetně podnikatelů. Nejde o změnu daňových sazeb, ale o každoroční posun hranice mezi nimi.
Návrat EET se dotkne i plateb kartou
Parlament schválil nový zákon o evidenci tržeb a prezident jej podepsal 17. září 2026. Finanční správa uvádí spuštění EET 2.0 od 1. ledna 2027; během ledna má systém fungovat v pilotním režimu. Evidence se má vztahovat na platby při osobním kontaktu zákazníka s podnikatelem, včetně hotovosti, karet a dalších kontaktních způsobů úhrady. Běžné převody na účet a úhrady faktur na dálku do tohoto okruhu podle ministerstva nespadají.
Pro nejmenší podnikatele v prvním pásmu paušálního režimu s příjmy ze samostatné činnosti do jednoho milionu korun je určen režim EET OFF. Při splnění zákonných podmínek umožní neprovádět evidenci výměnou za přirážku 1400 korun měsíčně nad běžnou paušální zálohu. Podnikatel musí porovnat cenu této možnosti s náklady na evidenci; Finanční správa připravuje také bezplatnou aplikaci.
Gastronomii čeká nižší DPH a změna u spropitného
Schválený balíček spojený s EET zahrnuje snížení DPH na nealkoholické nápoje podávané v rámci stravovacích služeb na 12 procent. Změna se vztahuje na nápoje, které dnes v této službě podléhají základní 21procentní sazbě. Provozovatelé budou muset upravit pokladní systémy a cenové kalkulace. Nižší daň sama o sobě nezaručuje pokles konečných cen, protože o nich rozhodují jednotlivé podniky.
„Balíček zahrnuje také osvobození dobrovolného spropitného zaměstnanců v gastronomii od daně a pojistných odvodů za stanovených podmínek. Obnovit se mají i sleva na studenta a školkovné. Jde již o opatření v zákoně schváleném Parlamentem a podepsaném prezidentem; při jejich využití bude rozhodující vyhlášené znění a přechodná ustanovení,“ upřesňuje Michal Jelínek z V4 Group.
Spotřební daně z tabákových výrobků dál porostou
V roce 2027 pokračuje dříve schválený harmonogram růstu spotřebních daní. U cigaret, tabáku ke kouření, doutníků a cigarillos mají sazby vzrůst o dalších pět procent, u zahřívaného tabáku o patnáct procent. Spotřební daň z náplní do elektronických cigaret dosáhne 10 korun za mililitr a u nikotinových sáčků 1,70 koruny za gram. Konkrétní dopad na prodejní ceny bude záviset i na cenové politice výrobců a obchodníků.
Daň z nemovitostí se kvůli inflaci nezvýší
„Inflační koeficient pro daň z nemovitých věcí zůstane v roce 2027 na hodnotě 1,0. Ministerstvo financí tak potvrdilo, že z tohoto důvodu daň nevzroste. Konečná platba se však může změnit například v důsledku místních koeficientů nebo změn samotné nemovitosti. Vlastníci by proto měli sledovat i rozhodnutí své obce,“ říká Michal Jelínek.
Zdroj: V4 Group
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59531.