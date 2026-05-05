Danone přináší praktické rostlinné řešení pro moderní životní styl

Produkt je určen pro momenty, kdy není čas zastavit se na klasické jídlo, ale zároveň nechcete dělat kompromisy. Ať už jde o ráno mezi povinnostmi, přesun městem nebo rychlou pauzu během dne, Alpro Meal to Go nabízí jednoduchý způsob, jak tělu dodat potřebné živiny - pohodlně a bez složitého plánování.
"Moderní životní styl přináší nové výzvy - lidé chtějí jíst kvalitně, ale zároveň rychle a bez kompromisů. Právě proto přicházíme s kategorií, která spojuje nutriční vyváženost, skvělou chuť a maximální pohodlí. Alpro Meal to Go je důkazem, že i rychlé řešení může být plnohodnotné a rostlinné," říká Jana Petrová, Head of Plant Based & First Diet CE.
Když nestíháte, ale nechcete polevit ze svých nároků
Alpro Meal to Go bylo navrženo tak, aby odpovídalo nárokům aktivního životního stylu. Jedna láhev kombinuje rostlinné bílkoviny ze sóji a hrachu (20 g bílkovin na porci), komplex 26 vitamínů a minerálů, vlákninu podporující zasycení i tuky z řepkového a lněného oleje. Samozřejmostí je důraz na chuť, která je pro značku Alpro typická - jemná, krémová a vyvážená.
"Z pohledu výživy je důležité, aby i rychlá řešení dokázala tělu dodat potřebné živiny ve správném poměru. Produkty tohoto typu mohou být praktickým doplňkem pro lidi, kteří mají dynamický režim, ale chtějí si udržet vyvážený jídelníček," doplňuje Barbara Jančaříková, Regulatory Managerka pro Českou republiku a Slovensko.
Chuť, která zapadne do vašeho dne
Novinka přichází ve dvou příchutích: čokoláda - banán a mango - marakuja, které reflektují různé chuťové preference - od známé klasiky až po svěží exotické kombinace.
Generace v pohybu mění způsob, jakým jíme
Kategorie "meal replacement" oslovuje především generace Gen Z, mileniály i Gen X ve věku 25 až 54 let - lidi, kteří jsou aktivní, často v pohybu a vnímají jídlo jako součást péče o sebe. Hledají řešení, která zapadnou do jejich každodenního rytmu, podpoří jejich energii a zároveň budou chutnat.
"Naším cílem bylo vytvořit produkt, který přirozeně zapadne do každodenního života, bez zbytečného plánování a bez kompromisů. Meal to Go je o jednoduchosti, která dává smysl a pomáhá lidem cítit se během dne dobře," uzavírá Jana Petrová.
Dostupnost
Alpro Meal to Go vstoupilo na trh v dubnu 2026 a postupně se objevuje ve vybraných maloobchodních sítích. Spotřebitelé ho najdou i díky zvýšené in-store viditelnosti, zejména v sítích Tesco a Globus. Uvedení novinky zároveň provází digitální podpora prostřednictvím UGC creatorů a ambasadorů, kteří ukazují, jak může Meal to Go přirozeně zapadnout do každodenního rytmu moderního životního stylu.
Zdroj: Danone
