Daňové změny 2025: vyšší odvody pro OSVČ, nové limity pro investory

Od 1. ledna 2025 se v oblasti sociálního pojištění zvýšila minimální záloha OSVČ na 4 759 Kč měsíčně u hlavní činnosti a na 1 496 Kč u vedlejší činnosti. Úprava vychází z nového minimálního vyměřovacího základu, který nyní činí 35 procent průměrné mzdy u většiny OSVČ. V roce 2026 tento základ vzroste na 40 procent průměrné mzdy, čímž minimální odvod dosáhne 5 720 Kč. „Od roku 2023 se tak odvody na sociální pojištění u OSVČ téměř zdvojnásobily,“ uvádí Nikola Žítková, produktová manažerka NeoTax.cz.
Možná budoucí ministryně financí Alena Schillerová avizovala, že by chtěla vyměřovací základ vrátit na 35 % průměrné mzdy. U sociálního pojištění by to živnostníkům přineslo úsporu přibližně 700 Kč měsíčně na minimálních odvodech pro hlavní činnost.
Vývoj minimálních záloh OSVČ (hlavní činnost, 2022–2026)
|Rok
|Min. záloha na soc. pojištění
|Min. záloha na zdrav. pojištění
|Celkem na min. zálohách
|2026
|5 720 Kč
|3 306 Kč
|9 026 Kč
|2025
|4 759 Kč
|3 143 Kč
|7 902 Kč
|2024
|3 852 Kč
|2 968 Kč
|6 820 Kč
|2023
|2 944 Kč
|2 722 Kč
|5 666 Kč
|2022
|2 841 Kč
|2 627 Kč
|5 468 Kč
Zdroj: MF
Změny u investic
Nejvýznamnější novinkou roku 2025 je zavedení časového testu pro kryptoměny, který vstoupil v účinnost 15. února 2025. Novela zákona poprvé umožňuje osvobození zisku z prodeje kryptoaktiva drženého déle než tři roky, čímž se daňový režim kryptoměn přibližuje akciím.
Pokud hrubé příjmy z transakcí s kryptoměnami nepřesáhnou 100 000 korun ročně, jsou od daně osvobozeny bez ohledu na dobu držby. Osvobození se však vztahuje pouze do ročního souhrnného limitu 40 milionů korun, který zahrnuje příjmy z prodeje akcií, podílů i kryptoaktiv splňujících časový test.
„V roce 2026 se u podílů v obchodních společnostech a u akcií strop 40 milionů pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob zruší, zatímco u kryptoaktiv zůstane zachován,“ doplňuje Nikola Žítková.
Změnilo se počítání obratu pro povinnou registraci k DPH
Dosud se obrat pro povinnou registraci k DPH sledoval za každých 12 po sobě jdoucích měsíců, avšak od ledna 2025 se sleduje za celý kalendářní rok. Tato změna přináší významné úlevy především malým podnikatelům, kteří se blíží hranici limitu a chtějí si lépe naplánovat své podnikatelské aktivity. Nově také vzniká druhý limit, zavedený unijním právem na 100 000 EUR (tedy 2 536 500 Kč), který platí jako práh pro okamžitou registraci k DPH. Pokud podnikatel tento limit přesáhne, musí se stát plátcem hned následující den po překročení.
Od roku 2025 se změnila také pravidla pro odpočet DPH. Plátci musí vrátit dříve uplatněný odpočet u faktur, které zůstaly neuhrazené déle než šest měsíců. Po jejich doplacení však mohou nárok na odpočet znovu uplatnit. Více v článku: Nezaplatili jste fakturu? Od roku 2025 musíte opravit nárok na odpočet DPH
Zdroj: NeoTax