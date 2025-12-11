Daňové změny 2025: vyšší odvody pro OSVČ, nové limity pro investory

Praha 11. prosince 2025 (PROTEXT) - Rok 2025 přinesl výrazné změny v oblasti daní a odvodů. OSVČ se dotklo zvýšení minimálních záloh na sociální pojištění, zatímco investorům byl zaveden časový test pro kryptoměny. U akcií, kryptoměn a podílů začal zároveň platit roční limit 40 milionů korun pro příjmy osvobozené od daně.

Od 1. ledna 2025 se v oblasti sociálního pojištění zvýšila minimální záloha OSVČ na 4 759 Kč měsíčně u hlavní činnosti a na 1 496 Kč u vedlejší činnosti. Úprava vychází z nového minimálního vyměřovacího základu, který nyní činí 35 procent průměrné mzdy u většiny OSVČ. V roce 2026 tento základ vzroste na 40 procent průměrné mzdy, čímž minimální odvod dosáhne 5 720 Kč. „Od roku 2023 se tak odvody na sociální pojištění u OSVČ téměř zdvojnásobily,“ uvádí Nikola Žítková, produktová manažerka NeoTax.cz.

Možná budoucí ministryně financí Alena Schillerová avizovala, že by chtěla vyměřovací základ vrátit na 35 % průměrné mzdy. U sociálního pojištění by to živnostníkům přineslo úsporu přibližně 700 Kč měsíčně na minimálních odvodech pro hlavní činnost.

 

Vývoj minimálních záloh OSVČ (hlavní činnost, 2022–2026)

RokMin. záloha na soc. pojištěníMin. záloha na zdrav. pojištěníCelkem na min. zálohách
20265 720 Kč3 306 Kč9 026 Kč
20254 759 Kč3 143 Kč7 902 Kč
20243 852 Kč2 968 Kč6 820 Kč
20232 944 Kč2 722 Kč5 666 Kč
20222 841 Kč2 627 Kč5 468 Kč

Zdroj: MF

 

Změny u investic

Nejvýznamnější novinkou roku 2025 je zavedení časového testu pro kryptoměny, který vstoupil v účinnost 15. února 2025. Novela zákona poprvé umožňuje osvobození zisku z prodeje kryptoaktiva drženého déle než tři roky, čímž se daňový režim kryptoměn přibližuje akciím.

Pokud hrubé příjmy z transakcí s kryptoměnami nepřesáhnou 100 000 korun ročně, jsou od daně osvobozeny bez ohledu na dobu držby. Osvobození se však vztahuje pouze do ročního souhrnného limitu 40 milionů korun, který zahrnuje příjmy z prodeje akcií, podílů i kryptoaktiv splňujících časový test.

„V roce 2026 se u podílů v obchodních společnostech a u akcií strop 40 milionů pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob zruší, zatímco u kryptoaktiv zůstane zachován,“ doplňuje Nikola Žítková.

Změnilo se počítání obratu pro povinnou registraci k DPH

Dosud se obrat pro povinnou registraci k DPH sledoval za každých 12 po sobě jdoucích měsíců, avšak od ledna 2025 se sleduje za celý kalendářní rok. Tato změna přináší významné úlevy především malým podnikatelům, kteří se blíží hranici limitu a chtějí si lépe naplánovat své podnikatelské aktivity. Nově také vzniká druhý limit, zavedený unijním právem na 100 000 EUR (tedy 2 536 500 Kč), který platí jako práh pro okamžitou registraci k DPH. Pokud podnikatel tento limit přesáhne, musí se stát plátcem hned následující den po překročení.

Od roku 2025 se změnila také pravidla pro odpočet DPH. Plátci musí vrátit dříve uplatněný odpočet u faktur, které zůstaly neuhrazené déle než šest měsíců. Po jejich doplacení však mohou nárok na odpočet znovu uplatnit. Více v článku: Nezaplatili jste fakturu? Od roku 2025 musíte opravit nárok na odpočet DPH 

 

 

Zdroj: NeoTax

 

 

