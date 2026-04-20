Dánsko-japonský fenomén Sticks’n’sushi vstupuje na český trh

V rámci své strategické expanze v Evropě, a vůbec poprvé v historii značky, vstupuje společnost Sticks’n’Sushi Group ze skupiny McWin Capital Partners na nový trh formou joint venture, a to ve spolupráci s českou společností Sushi Group s.r.o., za kterou stojí Jan Dědíček a Zbyněk Pokorný.
Design restaurace navrhlo berlínské architektonické studio Diener + Diener ve spolupráci s interiérovou designérkou Susan Palanki ze Sushi Group s.r.o. Třípatrový prostor propojí japonský minimalismus se skandinávským designem a nabídne přibližně 160 míst k sezení, včetně soukromého salonku a venkovní terasy s kapacitou 36 míst.
Menu nabízené formou a la carte, včetně bohatých set menu, bude vycházet z typické nabídky konceptu a bude ho možné objednat nejen v restauraci, ale také formou takeaway nebo delivery. Hosté se mohou těšit na široký výběr sushi, sashimi, salátů a variací grilovaných špízů připravovaných na robata grilu. Samostatnou kapitolu tvoří nápojová nabídka zahrnující nejen několik druhů saké, ale také výběr sypaných japonských čajů, moderní koktejly, prémiové destiláty, pivo a vlastní rýžový ležák značky vytvořený ve spolupráci s dánským pivovarem Mikkeller.
Andreas Karlsson, CEO skupiny Sticks’n’Sushi Group k otevření: „Jsme nadšeni, že můžeme přivést Sticks’n’Sushi do nové země a umožnit našemu týmu být součástí této skvělé cesty. To, co Sticks’n’Sushi definuje, je náš důraz na lidi, kvalitu a dlouhodobě vysoký standard pohostinnosti - a právě tyto hodnoty vidíme i u týmu našeho partnera Sushi Group, což z tohoto partnerství činí přirozené spojení. Praha je dalším logickým krokem v našem rozvoji ve střední Evropě.“
Zbyněk Pokorný, CEO Sushi Group s.r.o. dodává: „Jsme velmi rádi, že můžeme přivést Sticks’n’Sushi do Prahy. Věříme, že její unikátní koncept, který propojuje japonskou kuchyni s dánským přístupem k pohostinnosti, skvěle doplní pražskou gastronomickou scénu. Naším cílem je vytvořit místo, kam se hosté budou rádi vracet - nejen za jídlem, ale i za celkovým zážitkem.“
„Partnerství se Sticks’n’Sushi vnímáme jako přirozený krok v dalším rozvoji našeho portfolia. Věříme, že tento koncept má v Praze velký potenciál a osloví místní i zahraniční hosty,“ doplňuje druhý z partnerů Sushi Group s.r.o., Jan Dědíček.
Henry McGovern, spoluzakladatel a partner McWin Capital Partners, k tomu říká: „Těší nás, že se dva partneři McWin spojují, aby přivedli Sticks’n’Sushi do Prahy. Zbyněk je jedním z mnoha skvělých partnerů L’Osteria a s radostí sledujeme další vstup na nový trh v rámci naší skupiny společností. V McWin vidíme sílu našeho provozního modelu v propojování kvalitních a podobně smýšlejících značek napříč portfoliem, čímž vytváříme ideální podmínky pro udržitelný růst. Toto partnerství je ukázkou tohoto přístupu v praxi a těšíme se na příležitosti, které přinese v Praze i do budoucna.“
Nová pobočka Sticks’n’Sushi v Praze nabídne přibližně 60 nových pracovních míst a otevření je plánováno na podzim 2026.
O Sticks’n’Sushi
Společnost Sticks’n’Sushi Group byla založena v roce 1994 v Kodani bratry Jensem a Kimem Rahbekovými a Thorem Andersenem.
Dnes provozuje celkem 32 restaurací, z toho 12 restaurací v Dánsku, 17 ve Velké Británii a 3 v Německu. Každá restaurace má navržený interiér inspirovaný Japonskem a Dánskem a tím získává svůj unikátní charakter a osobitost.
Milovníci sushi se mohou zapojit do věrnostního programu Frequent Fisher prostřednictvím aplikace Sticks’n’Sushi, kde mají možnost získat body za každou návštěvu restaurace.
O Sushi Group
Sushi Group s.r.o. je joint venture partnerem pro Českou republiku. Za společností stojí Zbyněk Pokorný a Jan Dědíček, kteří jsou zároveň držiteli master franšízy restaurační sítě L’Osteria, která je stejně jako Sticks’n’Sushi Group součástí portfolia McWin Capital Partners.
Sticks’n’Sushi
Jungmannovo náměstí 767/6
110 00 Praha 1 - Nové Město
