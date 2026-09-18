Dánsko je další zemí, kde lze napřímo publikovat tiskové zprávy v rámci Protextu ČTK

Zprávy přebírá prostřednictvím národních tiskových agentur i dalších distribučních cest řada portálů, dosah se tak může podle teritoria vyšplhat až k desítkám milionů čtenářů.
Letos už Protext publikoval v zahraničí desítky tiskových zpráv českých firem, agentur či institucí. Byla mezi nimi oznámení společností jako Bandi Vamos, Zoner, Wultra, Forscope nebo Galerie Lázně Liberec. České firmy tak informují o svém úspěchu na místních trzích, exkluzivitě ve svém oboru, výstavách v zahraničí i o globálně nabízených produktech. Zprávy pak přebírají prestižní zpravodajské portály jako Yahoo Finance, Wallstreet online, FinanzNachrichten či CentralCharts.
Zveřejněním servis pro klienta nekončí. Do 24 hodin obdrží zadavatel také monitoring. Například jedna z posledních zpráv, cílená tématicky na fintech a publikum v USA, se dostala na 82 zpravodajských portálů s dosahem téměř 54 milionů čtenářů.
V souhrnu služba pokrývá téměř celý svět. Díky napojení na síť zahraničních agentur PR Newswire, MENA, Business Wire a Globe Newswire dostane Protext ČTK zprávu na 186 trhů, včetně Grónska nebo Bermud, na pěti kontinentech. Text může být přeložen až do 39 jazyků, mezi nimiž nechybí hindština, urdština, bengálština, paštština ani svahilština. I přes tuto pestrost nabídky však zůstává většina klientů u angličtiny a němčiny. Zprávy nejčastěji publikují na trzích okolních států, západní Evropy a USA. Protext ČTK tak přispívá k viditelnosti českých firem ve světě.
Kontakty:
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59266.