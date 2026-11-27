Dánský řetězec s vybavením do domácnosti působí na českém trhu od roku 2003, kdy otevřel svou první prodejnu v Praze na Černém Mostě. V současnosti v Česku provozuje 116 prodejen a zaměstnává více než 800 lidí. V uplynulém finančním roce rozšířil svou síť o osm poboček, které otevřel ve Vimperku, Slaném, Praze, Neratovicích, Třeboni, Teplicích, Blansku a Pohořelicích. Dalších 13 prodejen prošlo modernizací.
Při otevření nebo znovuotevření jednotlivých poboček společnost podpořila vybrané místní organizace věcnými dary. Celková hodnota darovaných výrobků dosáhla 460 000 korun. Mezi obdarovanými byly například dětské domovy, školy, dobrovolní hasiči, azylové domy a organizace pečující o zvířata.
"Dlouhodobě pracujeme na tom, abychom byli s naší nabídkou co nejblíže zákazníkům. Chceme je oslovit v místech, kde žijí a nakupují. Nadále rozšiřujeme prodejní síť napříč Českou republikou a investujeme do jejího rozvoje," uvedl obchodní ředitel JYSKu pro Českou republiku Martin Liška.
Na globální úrovni JYSK ve finančním roce, který skončil 31. srpna 2026, zvýšil obrat o 12,9 % na 52,3 miliardy dánských korun. Otevřel rekordních 168 nových prodejen a získal 14 milionů nových zákazníků.
"Naše výsledky ukazují mezinárodní sílu značky JYSK a schopnost růst navzdory nejistotě na globálním trhu, intenzivní cenové konkurenci a nízké důvěře spotřebitelů," uvedl prezident a generální ředitel společnosti Rami Jensen.
JYSK zahájil ve finančním roce 2025/2026 nové strategické období nazvané První volba zákazníků. Jedním z jeho cílů je další rozšiřování prodejní sítě na trzích, kde již společnost působí, včetně posilování přítomnosti ve velkých městech.
Finanční rok společnosti JYSK trvá od 1. září do 31. srpna.
Zdroj: JYSK
Kontakt pro média:
Zuzana Rafajlovič
E-mail: zra@jysk.com
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ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60278.