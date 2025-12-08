Dar českých sklářů zámku Lány

Autor:
  16:58
Praha 8. prosince 2025 (PROTEXT) - Čeští skláři z Řemeslné vánoční sklárny Koulier s.r.o, darovali baroknímu zámku Lány zlatobílou kolekci ručně malovaných a foukaných skleněných ozdob. Oficiální letní sídlo prezidentů České republiky bude mít tak i do budoucna možnost zdobit vánoční stromečky českými ručně foukanými ozdobami. V příštím roce by tuto štafetu měla převzít další z českých sklářských dílen. A protože v letošním roce vybírala kolekci se skláři paní Eva Pavlová, má dárek od českých sklářů také otisk jejího vkusu. 6. prosince v rámci adventního programu se tak rozzářil na Zámku Lány ve vstupní hale v prvním patře stromeček s více než šesti sty ozdobami v hodnotě téměř osmdesáti tisíc korun. Sedm dekoratérek ho zdobilo přes čtyři hodiny, aby se předvedl v celé své nádheře. Ozdoby na zámku v Lánech již zůstanou natrvalo, aby každoročně připomínaly šikovnost českých rukou, ale i inovativní myšlení soudobých sklářů.

"Z možných variant, které nám skláři z Oflendy pro svůj dar nabízeli, se mi nejvíce líbila Zlatobílá kolekce. Pro zámek Lány jsem ji vybrala také proto, že se hodí k výrazným rokokovým kamnům, které halu krášlí," uvádí paní Eva Pavlová.

"Se sklárnou Koulier a dalšími českými sklárnami jsme navázali spolupráci již v přechozích letech. Vloni nám zapůjčili na stromeček ve stejné vstupní hale ozdoby z kolekce Nobles Baubles v barvě tiffany, a jednalo se o velkou krásu. Ozdoby ale byly zápůjčkou, a tak je opět odvezli. Tehdy vznikla myšlenka na darování ozdob zámku Lány jako součást jeho stálého vybavení," uvádí Iveta Krupičková, ředitelka zámku Lány.

"Čeští skláři nezdobili v loňském roce ale pouze na Lánech. Vyzdobili i Rožmberský palác Pražského hradu, v němž se konala výstava KŘEHKÁ KRÁSA VÁNOC. Výstava byla součástí Vánočního putování Pražským hradem, kterou pořádala Správa pražského hradu pro širokou veřejnost Rožmberský sál byl ozdoben foukanými kulatými ozdobami, volnými tvary, formami i figurkami z dílen českých výrobců, kteří patří mezi poslední nositele této tradice. Celkem bylo možné vidět téměř 4000 ozdob. Výstavu navštívilo přes 37.000 návštěvníků. Společně se Správou Pražského hradu na výstavě spolupracovaly čtyři sklárny, a to Rautis, Koulier, Glassor a Han-design. Tedy zástupci řemesla, které bylo v roce 2023 společně s dalšími sklářskými technikami zapsáno na reprezentativní seznam Unesco. Mezi nimi má výjimečné postavení výrobce foukaných skleněných perliček, manufaktura Rautis s.r.o., která pro perlařské řemeslo z Poniklé s tradicí od roku 1902 získala samostatný zápis na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO již v roce 2020," dodává Iveta Krupičková.

"Velice si vážíme možnosti věnovat naše ozdoby Koulier do stálého vybavení lánského zámku, a že paní Eva Pavlová osobně věnovala péči tomu, jaké ozdoby zde budou použité. Záleží nám na tom, aby od tohoto okamžiku byla možno vždy ozdobit vánoční stromečky v 'prezidentském zámku' českými, ručně vyráběnými a malovanými ozdobami," uvádí Kateřina Šrámková, obchodní ředitelka a spolumajitelka sklárny. "Paní Eva Pavlová vybrala ozdoby z naší nejoblíbenější a nejprodávanější kolekce, z toho mám upřímnou radost. Jistě mnoho našich zákazníků potěší to, že mají stejný vkus jako naše první dáma,“ doplňuje Kateřina Šrámková.

"Sklářství má v Českých zemích hlubokou a dávnou tradici. Zčásti za to vděčíme vhodným přírodním podmínkám, které na počátku skýtaly téměř vše potřebné pro výrobu skla. Především to však byla zručnost a pracovitost sklářů, kteří dodávali svým výrobkům vynikající vlastnosti. Podnikaví obchodníci pak učinili z českého skla celosvětově známý pojem," dodává Kateřina Šrámková.

Návštěvníci mohou zavítat nejenom na zámek Lány, ale i do rozlehlého zámeckého parku a palmového skleníku z roku 1879. V rámci komentovaných prohlídek je možné navštívit reprezentační salony 1. patra zámku. Zámecký park byl založen okolo roku 1770. Jeho dnešní podoba je ovlivněna úpravami J. Plečnika, jehož nejvýraznější stopou je především zeď na východní straně při hrázi rybníka, jejíž součástí je impozantní kašna. Tvoří jí pět dórských sloupů zdobených bronzovými lvími hlavami, z nichž vytéká voda do kašny a jako jeden mohutný proud spadá do rybníka. Symbolicky lví hlavy představují původní země Československa: Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Takto vyjádřil architekt celistvost nově vzniklého státu.

 

Zdroj: Zámek Loučeň

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 









