Dara Rolins a Pavel Nedvěd bok po boku spojili síly a podpořili dobrou věc

Autor:
  13:00
Praha 10. března 2026 (PROTEXT) - Zpěvačka Dara Rolins a fotbalista Pavel Nedvěd se poprvé rozhodli společně podpořit charitativní akci a rovnou v nemocnici. Na pražské Bulovce předali speciálního kašlacího asistenta pro dětské pacienty. Místo okázalé show přišel silný moment, který spojil slavná jména s pomocí tam, kde jde o dětské zdraví.

Cílem sbírky, kterou organizuje Nadační fond Naše plíce bylo získat 136.756 Kč na pořízení přístroje, který pomáhá dětem bezpečněji vykašlávat, uvolňovat hlen z dýchacích cest, volněji dýchat a zkracovat dobu léčby i rekonvalescence. "Nemocniční finance ani ty ze zdravotního pojištění občas nestačí na pokrytí všech nových a moderních přístrojů, které jsou k dispozici. Proto jsme oslovili Nadační fond Naše plíce, který nám se vším pomohl. Je to pro nás úžasná věc, protože doposud jsme podobný přístroj neměli k dispozici," uvedl primář pediatrického oddělení Ivan Peychl.

Symbolického předání přístroje se ujali patroni této pomoci, zpěvačka Dara Rolins a fotbalista Pavel Nedvěd, kteří svou účastí podpořili nejen samotnou sbírku, ale také osvětové poselství celé iniciativy: že moderní zdravotní péče může dětem výrazně usnadnit léčbu i návrat do běžného života. "Od A do Z mi to přišlo celé smysluplné. I když za pár týdnů bude mé holčičce 18, vím, jak mě jako matku bolelo srdce, když byla nemocná. Cokoli, co může pomoct další mamince, a především dětem se počítá, proto jsem ráda, že jsem se do této inciativy zapojila," uvedla Dara Rolins. "Já vím, že Darinka dělá spoustu charitativních aktivit a přišla s tím, že můžeme právě tady pomoct. Pro mě to bylo absolutně přirozené a šli jsme do toho společně. Vlastně toto je naše první společná akce, protože každý děláme tyto aktivity zvlášť. Takže za dnešek jsme moc rádi. Dětem bych popřál, aby se jim dobře dýchalo a v budoucnu se budeme snažit právě tady pomoct ještě víc," dodal na akci Pavel Nedvěd.

Po konzultaci s dětským oddělením FN Bulovka byl vybrán konkrétní model EOVE EO-70, který je vhodný právě pro pediatrické použití. Přístroj nabízí také přívětivou, hravou grafiku, která pomáhá snižovat stres malých pacientů během terapie a podporuje jejich lepší spolupráci při léčbě. "Nemocnice oslovila přímo Nadační fond Naše plíce s prosbou, že by tento přístroj potřebovala. Léčí se zde okolo 1600 dětí ročně a kašlací asistent tady opravdu chyběl. Proto jsme neváhali," uvedla zakladatelka Nadačního fondu Naše plíce Elena Jakubovič.

Kašlací asistent funguje na principu střídání přetlaku a podtlaku, čímž napodobuje přirozený kašel. Nejprve pomůže plíce naplnit vzduchem a následně rychlým proudem uvolní a odstraní hlen z dýchacích cest. Terapie je šetrná, nebolestivá a vhodná i pro nejmenší pacienty. Přístroj nachází využití zejména u dětí s nervosvalovými onemocněními, cystickou fibrózou, chronickými plicními obtížemi nebo oslabeným kašlem po operacích či infekcích.

Nadační fond Naše plíce dlouhodobě podporuje prevenci, diagnostiku a moderní léčbu plicních onemocnění u dětí i dospělých. Fond si z darů nenechává žádnou část – veškeré provozní náklady hradí společnost Y&T Luxury Property, takže 100 % příspěvků směřuje přímo tam, kde jsou skutečně potřeba. Za dobu své existence již fond pomohl pěti pacientům a dvěma nemocnicím a daroval více než 1,2 milionu korun.

 

V minulost s nadačním fondem spolupracovaly známé tváře jako Adéla Gondíková, Jiří Bartoška, Agáta Hanychová, Marek Eben, Tomáš Klus či Jaromír Jágr.

 

 

Zdroj: Nadační fond Naše plíce 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Miss Czech Republic 2026 představila top 10 finalistek. Kdo jsou krásky, které bojují o korunku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

Liberecké Fauna trhy

ilustrační snímek

Prodej, výstava a nákup terarijních zvířat, okrasného ptactva, techniky, krmného hmyzu, hlodavců, literatury a další aktivity.

10. března 2026  13:52

Jižní město 1980 a 2026

vydáno 10. března 2026  13:48

Jižní město 1980 a 2026

vydáno 10. března 2026  13:47

Ostravská univerzita nabídne distanční studium latiny

ilustrační snímek

Filozofická fakulta Ostravské univerzity (OU) otevře od nového akademického roku bakalářský studijní program Latinský jazyk a literatura. Studium nabídne v...

10. března 2026  12:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na novém mostě v Břeclavi osazují nosníky. Pro vlaštovky vzniknou umělá hnízda

Stavba mostu přes odlehčovací rameno Dyje na průtahu Břeclaví dosáhla dalšího...

Stavba nového mostu přes odlehčovací rameno Dyje na průtahu Břeclaví by měla skončit letos v létě, pravděpodobně v srpnu. Stavbaři v těchto dnech osazují nosníky konstrukce. Počítají i s přípravou 20...

10. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Karlovy Vary rozšíří možnosti placení parkování o aplikaci EasyPark

Parkovací automaty na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu.

Karlovy Vary rozšíří možnosti platby za parkování o službu EasyPark. Ta pomocí aplikace umožní najít a uhradit parkování z mobilního telefonu. Služba bude propojena s městským systémem, který hlídá,...

10. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Napadla mě první, brání se recidivista. Trest vězení za útok na Ukrajinku přijal

Obžalovaný Patrik Slašťan u Obvodního soudu pro Prahu 5 (10. března 2026)

Za loňské napadení ženy z Ukrajiny na pražském sídlišti Barrandov poslal v úterý Obvodní soud pro Prahu 5 agresora na 20 měsíců do vězení. Muž se k činu doznal. Hájil se tím, že byl opilý a reagoval...

10. března 2026  13:42

Mor zasáhl Čechy silněji, než se předpokládalo, ukázal výzkum v Kutné Hoře

ilustrační snímek

Morová epidemie v polovině 14. století zasáhla Čechy silněji, než odborníci dosud předpokládali. Ukázaly to archeologické výzkumy podél kutnohorské kostnice....

10. března 2026,  aktualizováno 

V Karviné pokračuje obnova budov v zámeckém parku, hotovo má být do konce roku

ilustrační snímek

V Karviné pokračuje rekonstrukce chátrajících historických budov koníren a mléčnice, kde se v minulosti uchovávalo mléko. Oprava objektů v zámeckém parku...

10. března 2026  11:55,  aktualizováno  11:55

Veletrh zdraví 2026: Odborníci v Pragovce otevřou debatu o skutečném zdraví

10. března 2026  13:29

Pronájem bytu 3+kk, 91,4 m2, Strunkovice nad Blanicí
Pronájem bytu 3+kk, 91,4 m2, Strunkovice nad Blanicí

náměstí Bohumila Havlasy, Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice
14 500 Kč/měsíc

Více z nabídky 103 730 nemovitostí

V Otrokovicích vzplál sklad plastů. Hasiči evakuovali stovky lidí z areálu i okolí

V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem....

Požár v průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích hasiči krátce před 13. hodinou lokalizovali. Pod venkovním zastřešením zde vzplály balíky s materiálem společnosti Remaq. Hasicí práce stále...

10. března 2026  11:12,  aktualizováno  13:19

Oceňovaná mluvčí končí po 7 letech. Jana Poštová povede srdce záchranky

Jana Poštová

Po více než sedmi letech v roli tiskové mluvčí nastal pro Janu Poštovou čas posunout se dál. Profesionálka, která z pozice tiskové mluvčí pražské záchranky dlouhodobě komunikovala s médii a...

10. března 2026  13:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.