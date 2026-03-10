Dara Rolins a Pavel Nedvěd bok po boku spojili síly a podpořili dobrou věc

Cílem sbírky, kterou organizuje Nadační fond Naše plíce bylo získat 136.756 Kč na pořízení přístroje, který pomáhá dětem bezpečněji vykašlávat, uvolňovat hlen z dýchacích cest, volněji dýchat a zkracovat dobu léčby i rekonvalescence. "Nemocniční finance ani ty ze zdravotního pojištění občas nestačí na pokrytí všech nových a moderních přístrojů, které jsou k dispozici. Proto jsme oslovili Nadační fond Naše plíce, který nám se vším pomohl. Je to pro nás úžasná věc, protože doposud jsme podobný přístroj neměli k dispozici," uvedl primář pediatrického oddělení Ivan Peychl.
Symbolického předání přístroje se ujali patroni této pomoci, zpěvačka Dara Rolins a fotbalista Pavel Nedvěd, kteří svou účastí podpořili nejen samotnou sbírku, ale také osvětové poselství celé iniciativy: že moderní zdravotní péče může dětem výrazně usnadnit léčbu i návrat do běžného života. "Od A do Z mi to přišlo celé smysluplné. I když za pár týdnů bude mé holčičce 18, vím, jak mě jako matku bolelo srdce, když byla nemocná. Cokoli, co může pomoct další mamince, a především dětem se počítá, proto jsem ráda, že jsem se do této inciativy zapojila," uvedla Dara Rolins. "Já vím, že Darinka dělá spoustu charitativních aktivit a přišla s tím, že můžeme právě tady pomoct. Pro mě to bylo absolutně přirozené a šli jsme do toho společně. Vlastně toto je naše první společná akce, protože každý děláme tyto aktivity zvlášť. Takže za dnešek jsme moc rádi. Dětem bych popřál, aby se jim dobře dýchalo a v budoucnu se budeme snažit právě tady pomoct ještě víc," dodal na akci Pavel Nedvěd.
Po konzultaci s dětským oddělením FN Bulovka byl vybrán konkrétní model EOVE EO-70, který je vhodný právě pro pediatrické použití. Přístroj nabízí také přívětivou, hravou grafiku, která pomáhá snižovat stres malých pacientů během terapie a podporuje jejich lepší spolupráci při léčbě. "Nemocnice oslovila přímo Nadační fond Naše plíce s prosbou, že by tento přístroj potřebovala. Léčí se zde okolo 1600 dětí ročně a kašlací asistent tady opravdu chyběl. Proto jsme neváhali," uvedla zakladatelka Nadačního fondu Naše plíce Elena Jakubovič.
Kašlací asistent funguje na principu střídání přetlaku a podtlaku, čímž napodobuje přirozený kašel. Nejprve pomůže plíce naplnit vzduchem a následně rychlým proudem uvolní a odstraní hlen z dýchacích cest. Terapie je šetrná, nebolestivá a vhodná i pro nejmenší pacienty. Přístroj nachází využití zejména u dětí s nervosvalovými onemocněními, cystickou fibrózou, chronickými plicními obtížemi nebo oslabeným kašlem po operacích či infekcích.
Nadační fond Naše plíce dlouhodobě podporuje prevenci, diagnostiku a moderní léčbu plicních onemocnění u dětí i dospělých. Fond si z darů nenechává žádnou část – veškeré provozní náklady hradí společnost Y&T Luxury Property, takže 100 % příspěvků směřuje přímo tam, kde jsou skutečně potřeba. Za dobu své existence již fond pomohl pěti pacientům a dvěma nemocnicím a daroval více než 1,2 milionu korun.
V minulost s nadačním fondem spolupracovaly známé tváře jako Adéla Gondíková, Jiří Bartoška, Agáta Hanychová, Marek Eben, Tomáš Klus či Jaromír Jágr.
Zdroj: Nadační fond Naše plíce