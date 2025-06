Dárcovství krve pomáhá léčit i onkologicky nemocné

Proč je krev tak důležitá pro hematoonkologické pacienty?

"V hematologické onkologii nepracujeme jen s léky, ale i s časem. Transfuze pro naše pacienty nejsou jen pouhá podpůrná terapie, je to nástroj, který nám dává možnost podat intenzivní a kurativní léčbu. Bez dostatečného množství darované krve bychom nebyli schopni udržet pacienty v kondici pro podávání náročné chemoterapie či biologické léčby, nebo bychom museli léčbu přerušovat, což by mohlo mít fatální dopad na prognózu. Krevní přípravky tedy nejsou jen o kompenzaci nedostatku, ale o zajištění plynulosti a efektivity celého léčebného plánu. Každá krevní transfuze je doslova mostem k uzdravení, který umožňuje pacientům dojít do cíle náročné cesty," vysvětluje prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU.

Pacienti s hematologickými onkologickými onemocněními (jako jsou leukémie, lymfomy nebo mnohočetný myelom) čelí obrovské výzvě. Jejich tělo, oslabené samotnou nemocí nebo náročnou chemoterapií a radioterapií, často přestává správně produkovat krevní buňky. To vede k vážným komplikacím:

Únava a slabost : Nedostatek červených krvinek (anémie) připravuje tělo o kyslík. Pacienti jsou extrémně unavení, dušní a nemají sílu ani na běžné denní aktivity. Transfuze červených krvinek jim dodají potřebnou energii a umožní jim zvládat náročnou léčbu.

: Nedostatek červených krvinek (anémie) připravuje tělo o kyslík. Pacienti jsou extrémně unavení, dušní a nemají sílu ani na běžné denní aktivity. Transfuze červených krvinek jim dodají potřebnou energii a umožní jim zvládat náročnou léčbu. Riziko krvácení : Chemoterapie často ničí i krevní destičky, které jsou klíčové pro srážení krve. Bez dostatku destiček hrozí nebezpečné krvácení, které může ohrozit život. Transfuze krevních destiček jsou pak doslova záchranným kruhem.

: Chemoterapie často ničí i krevní destičky, které jsou klíčové pro srážení krve. Bez dostatku destiček hrozí nebezpečné krvácení, které může ohrozit život. Transfuze krevních destiček jsou pak doslova záchranným kruhem. Podpora při transplantaci: Někteří pacienti s rakovinou krve podstupují transplantaci kostní dřeně – velmi náročný zákrok, po kterém jejich tělo dočasně vůbec neprodukuje krevní buňky. V tomto kritickém období jsou naprosto závislí na transfuzích krve a krevních složek od dárců.

Váš dar je součástí léčby

Každý odběr krve, který darujete, je rozdělen na jednotlivé složky – červené krvinky, krevní destičky a plazmu. A právě tyto jednotlivé části se stávají nezbytnou součástí léčby onkologických pacientů. Umožňují jim překonat nejkritičtější fáze nemoci, získat sílu na další léčbu a v konečném důsledku jim dávají naději na uzdravení a návrat do plnohodnotného života.

Představte si, že váš dar může někomu umožnit vidět vyrůstat své děti, užít si další Vánoce s rodinou nebo se vrátit k oblíbeným koníčkům. To je síla dárcovství krve.

Udělejte první krok

Dárcovství krve je jednoduchý, rychlý a bezpečný způsob, jak pomoci. A co víc, krev ani její složky nelze uměle vyrobit. Jediným zdrojem jsme my lidé – dobrovolní a nezištní dárci.

Pokud jste nikdy krev nedarovali, nebo naposledy již před delší dobou, zvažte to. Můžete se obrátit na nejbližší transfuzní stanici ve vašem regionu. Podívejte se na mapu pracovišť transfuzní služby na webu Společnosti pro transfuzní lékařství nebo se zeptejte svého praktického lékaře.