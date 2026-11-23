Dárky se pohybují ve čtyřech cenových hladinách, od 250 korun po hodnotnější kousky za více než 1000 korun, takže si vybere každý podle svých finančních možností. Zakoupený dárek u infostánku vám na Arkádách zabalí zdarma, ať je jeho cena jakákoli. O doručení do nemocnic a dětských domovů se postará organizace Radost dětem, aby vše dorazilo včas. Jako poděkování a památku na splněné přání dostane každý dárce skleněnou vánoční ozdobu od české firmy Svět ozdob, kterou ručně vyrábějí v Krkonoších.
Nadační fond Radost dětem podporuje děti po celé republice už od roku 2011 a jeho členové pomáhají bez nároku na honorář, takže každý dar putuje k dětem v plné výši. „Každé přání má svůj příběh a za každým z nich stojí konkrétní dítě, kterému můžeme udělat radost. Po několikaletém působení v Palladiu Praha jsme se s projektem letos přesunuli do OC Arkády. Máme příležitost opět propojit lidi, kteří chtějí pomáhat, s těmi, kdo pomoc potřebují. I zdánlivě malý dárek může mít velký význam,“ říká Kateřina Wich, zakladatelka organizace Radost dětem.
Důvod, proč se centrum Arkády do projektu pustilo, vysvětluje marketingová manažerka Barbora Marxová: „Vánoce jsou obdobím, ke kterému dárky a dobré skutky neodmyslitelně patří. Chtěli jsme návštěvníkům nabídnout možnost, jak potěšit nejen své blízké, ale i ty, kdo jsou v náročné životní situaci. Jako maminka si sama uvědomuji, jaké máme štěstí, že můžeme Vánoce strávit ve zdraví a všichni společně. I moje děti učím, že je třeba pomáhat a samy chtějí alespoň symbolickou částkou ze svých pokladniček přispět.“
Kávu s přáteli nebo hledání dárků pro blízké tak mohou návštěvníci Arkád spojit i s malým dobrým skutkem. Atmosféru jim navíc dotvoří dvanáctimetrový vánoční strom s vůní borovice a nová výzdoba laděná do zlaté, bílé, stříbrné a zelené. A kdo má chuť na trochu zimního pohybu, může si v Arkádách zabruslit. Až do poloviny února tu funguje venkovní kluziště o ploše přes 1000 m2. Letos poprvé si na něm návštěvníci mohou vyzkoušet také curling, na který jsou připraveny dvě dráhy.
Zdroj: OC Arkády
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60182.