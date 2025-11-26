Dárky až domů. Miniboxy usnadňují lidem předvánoční nákupní shon

„Doby, kdy kurýři nechávali balíky těsně za plotem bez jakýchkoli bezpečnostních záruk, už naštěstí končí. Pomáhají tomu i OX BOXy mini, které si zákazníci mohou koupit on-line např. v DEK stavebniny, na Alza.cz, či v našem e-shopu. Naše nejmenší schránky pojmou i větší balíky, díky elektronickému zámku se uživatelé mohou spolehnout na bezpečnost miniboxů,“ říká provozní ředitel OX Point Vladislav Král.
Miniboxy lze koupit i v kamenných obchodech společnosti Ploty Dobrý, která nabízí i jejich získání on-line. „Pro nás je rozšíření sortimentu o doručovací boxy pro domácnosti vítané. Registrujeme rostoucí zájem o doplňky typu zásilkové boxy, které lidem výrazně usnadňují poštovní služby,“ říká generální ředitel Ploty Dobrý Tomáš Urbánek.
Užitečnost miniboxů potvrzují i slova jednoho ze spokojených zákazníků. Ondřej Novák bydlí ve Světlé nad Sázavou na okraji města. „Aspoň jednou týdně mi přijde větší zásilka a já si ji po práci mohu pohodlně vyzvednout doma. Nyní před Vánocemi představuje doručovací box opravdu praktického pomocníka,“ říká uživatel boxu pro domácnosti Ondřej Novák.
Projevuje se i na sezónní vyšší vytíženosti zásilkových boxů OX Point. „V tomto období je nárůst dodaných zásilek do našich boxů zhruba o 40 procent vyšší než obvykle,“ dodává Král.
OX Point dodává zásilkové boxy i pro bytové jednotky, stejně jako pro města a obce. Provozuje také síť chytrých bezobslužných úschoven a veřejnou síť výdejních boxů.
Foto: OX Point nabízí komplexní obecní boxy, které jsou příznivé pro veřejný prostor
Zdroj: CONTEG