Dárky až domů. Miniboxy usnadňují lidem předvánoční nákupní shon

  10:59
Praha 26. listopadu 2025 (PROTEXT) - Česko zažívá v souvislosti s blížícími se Vánocemi nákupní boom. Čím dál víc Čechů se spoléhá na objednávky přes e-shopy. S tím souvisí i zvýšený objem zásilek, které musí dopravci lidem doručit. Klasické pošty jsou na ústupu, mnoho lidí spoléhá na bezobslužné zásilkové boxy. Jejich vhodnou alternativou jsou miniboxy pro domácnosti, které lidem ušetří ještě více času.

Doby, kdy kurýři nechávali balíky těsně za plotem bez jakýchkoli bezpečnostních záruk, už naštěstí končí. Pomáhají tomu i OX BOXy mini, které si zákazníci mohou koupit on-line např. v DEK stavebniny, na Alza.cz, či v našem e-shopu. Naše nejmenší schránky pojmou i větší balíky, díky elektronickému zámku se uživatelé mohou spolehnout na bezpečnost miniboxů,“ říká provozní ředitel OX Point Vladislav Král

Miniboxy lze koupit i v kamenných obchodech společnosti Ploty Dobrý, která nabízí i jejich získání on-line. „Pro nás je rozšíření sortimentu o doručovací boxy pro domácnosti vítané. Registrujeme rostoucí zájem o doplňky typu zásilkové boxy, které lidem výrazně usnadňují poštovní služby,“ říká generální ředitel Ploty Dobrý Tomáš Urbánek.

Užitečnost miniboxů potvrzují i slova jednoho ze spokojených zákazníků. Ondřej Novák bydlí ve Světlé nad Sázavou na okraji města. „Aspoň jednou týdně mi přijde větší zásilka a já si ji po práci mohu pohodlně vyzvednout doma. Nyní před Vánocemi představuje doručovací box opravdu praktického pomocníka,“ říká uživatel boxu pro domácnosti Ondřej Novák.

Projevuje se i na sezónní vyšší vytíženosti zásilkových boxů OX Point. „V tomto období je nárůst dodaných zásilek do našich boxů zhruba o 40 procent vyšší než obvykle,“ dodává Král

OX Point dodává zásilkové boxy i pro bytové jednotky, stejně jako pro města a obce. Provozuje také síť chytrých bezobslužných úschoven a veřejnou síť výdejních boxů.

 

Foto: OX Point nabízí komplexní obecní boxy, které jsou příznivé pro veřejný prostor

Zdroj: CONTEG

 

