Darovat smysluplně a šetrně; ADRA i letos nabízí dárky, které podpoří lidi v nouzi

Potenciální dárci si mohou vybrat z pestré nabídky konkrétních forem pomoci – od školních pomůcek či hygienických balíčků až po dary, které rodinám v rozvojových zemích zajišťují hospodářská zvířata, obživu nebo know-how. Dárky prezentují to, co pracovníci ADRA nakupují či zařizují a výtěžek tedy ze 100 procent putuje na přímou podporu lidí v nouzi.
„Lidé si často kupují takzvané zvířecí dárky, například včely nebo kozu. Asi jim to připadá vtipné a zároveň ví, že zvíře umí vykouzlit úsměv na tváři tam, kde je potřeba. Náš ADRA Dárek je symbolem toho, co opravdu v projektech zařizujeme. Každý rok vybereme tímto způsobem kolem milionu korun a zajímavé je, že lidé nakupují i těsně před Štědrým dnem nebo přímo ten den,“ hodnotí kampaň vedoucí Oddělení komunikace a fundraisingu ADRA Vít Hněvkovský.
Humanitární organizace nabízí ADRA Dárky už osmým rokem. Z jejích statistik vyplývá, že se každoročně vybere milion až milion a půl korun a prodá kolem dvou až tří tisíc dárků. Nejčastěji lidé pořizují již zmíněná zvířata nebo příspěvek na dětskou kaši nebo vzdělání. V nabídce je ale i humanitární balíček, příspěvek na vodní vrt nebo pytle cementu. Koupí získá dárce elektronický dárcovský certifikát, kterým může obdarovat své blízké.
O organizaci ADRA:
ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí. Jsme součástí mezinárodní sítě organizací ADRA působící ve více než 100 zemích světa. Poskytujeme okamžitou pomoc nejen při přírodních katastrofách a zlepšujeme životní podmínky lidí žijících v chudobě. Naše dobrovolnická centra po celém Česku propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další). Věnujeme se také globálnímu rozvojovému vzdělávání. To vše díky pomoci našich laskavých dárců a dárkyň. Jsme tu s vámi pro druhé již od roku 1992. Více o nás zjistíte na www.adra.cz .
