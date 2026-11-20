Kampaň „Darujte pětihvězdičkově“ poradí lidem, jak postupovat, pokud se v období adventu rozhodnou přispět na dobrou věc a nejsou si jistí, kam svou pomoc směřovat. Upozorní, že v České republice pracují neziskové organizace, které dobrovolně prošly rozsáhlým nezávislým hodnocením a získaly značku Prověřená veřejně prospěšná organizace. Hlavním motivem kampaně bude pět hvězdiček symbolizujících důvěru v tyto organizace a kamerou zachycený okamžik, jak si jejich pracovníci vylepují samolepku s pěti hvězdičkami podobně jako to dělají provozovatelé dobře ohodnocených restaurací. Organizátoři kampaně současně představí pět bodů pro spolehlivé darování.
Kampaň poběží ve dnech 23. listopadu – 6. prosince 2026 a pro AVPO ČR ji připravily kreativní agentura Goodkin a mediální agentura MediaSafari. „Před Vánoci chce mnoho lidí udělat dobrý skutek a přispět na dobrou věc. Jenže neziskových organizací je spousta a lidé často nevědí, které z nich věřit. Značka spolehlivosti jim dává jednoduchou orientaci: za logem stojí nezávislé hodnocení, nejen slib na papíře,“ říká Eduard Krečmar, Co-Founder agentury MediaSafari.
Kampaň proto míří na zhruba 350 tisíc lidí ve věku 30 – 64 let, kteří se zajímají o dobročinnost a podporu neziskových organizací. Aby je co nejvíc oslovila a zaujala, kombinuje statické formáty a 30sekundové a 6sekundové spoty na Facebooku, Instagramu a YouTube. Značku spolehlivosti jim představí jako jednoduchý způsob, jak si vybrat organizaci, které mohou věřit. Svým načasováním bude předcházet Světovému dni dárcovství známému jako Giving Tuesday, který letos připadá na 1. prosince.
„Značku spolehlivosti má v Česku v současnosti 38 neziskových organizací. Nyní značku můžeme, ve spolupráci s kreativní agenturou Goodkin, představit v atraktivním hávu a spojit nachystanou kampaň s adventem, kdy lidé přispívají na charitu častěji než v jiných obdobích roku. U prověřených organizací mají jistotu, že jejich dar skončí tam, kde má,“ říká Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, která mezinárodně uznávanou značku spolehlivosti spravuje.
„Když si vybíráme restauraci nebo hotel, běžně se orientujeme podle hvězdiček a hodnocení ostatních. Když se ale rozhodujeme, komu svěříme své peníze na dobrou věc, podobně jednoduché vodítko nemáme. Proto jsme si vypůjčili symbol pěti hvězdiček a propojili ho se značkou spolehlivosti, za kterou stojí skutečné a hloubkové nezávislé hodnocení neziskových organizací. Chceme, aby lidé při darování nemuseli pochybovat, zda jejich pomoc míří správným směrem. Aby jejich rozhodnutí provázela jistota,“ uvádí Hana Fialová z kreativně strategického studia Goodkin. Ústředním motivem kampaně bude okamžik, kdy si organizace na dveře, recepci, okno auta nebo jiné reprezentativní místo vylepí samolepku s pěti hvězdičkami a značkou spolehlivosti. Kampaň současně odkáže na webové stránky asociace, kde lidé mohou o prověřených neziskovkách nalézt více informací a rozhodnout se pro jejich podporu.
„Natáčeli jsme přímo v prostorách konkrétních organizací a počítáme s tím, že držitelé značky se do šíření kampaně aktivně zapojí. Je třeba zdůraznit, že držitelé značky podstupují důkladné a pravidelné hodnocení dobrovolně. Musí splnit vstupní kritéria a značku jim na základě výsledků hodnocení uděluje či neuděluje nezávislá odborná rada. Organizace si značku nemohou koupit. Hradí poplatek za hodnocení, který pokrývá zejména práci hodnotitele, na rozhodování rady nemá žádný vliv,“ doplňuje Aleš Mrázek, který má na starosti proces a metodiku hodnocení. Záběry do kampaně vznikaly v organizacích EDA cz, z.ú., Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s., Nadační fond pomoci, Okamžik, z. ú. a Toulcův dvůr, z.s.
Video ke zhlédnutí ZDE.
Pro dárce organizátoři připravili základních 5 rad pro spolehlivé darování:
- Darujte uvážlivě.
Rozhodujte se bez tlaku emocí, pocitu viny nebo v časové tísni. Manipulativní chování je neetické a do vztahu s dárci nepatří.
- Dbejte na formality.
Vybírání peněz má svá pravidla. Pokud někdo vybírá hotovost, musí mít registrovanou veřejnou sbírku. Jejich seznam najdete na stránkách ministerstva vnitra. Vždy máte právo žádat o vystavení potvrzení o daru.
- Chraňte svoje peníze a soukromí.hraňte svoje peníze a soukromí.
Nevyžádané e-maily, telefonáty nebo zásilky mohou být pouze pokusem vylákat vaše osobní údaje. Pozor, transparentní účet není sám o sobě zárukou poctivosti.
- Obdarujte prověřené organizace.
Neziskové organizace si ověřujte ve veřejném rejstříku. Vodítkem pro vás může být také značka spolehlivosti, jejíž držitele naleznete na stránkách www.znackaspolehlivosti.cz, anebo fakt, že organizaci znáte nebo působí v místě, kde žijete.
- Zvažte dlouhodobou podporu.
V dárcovství je klíčová důvěra a její vybudování vyžaduje čas. Dlouhodobou, byť drobnou podporou uděláte pro dobrou věc nejvíc.
O Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR:
Asociace sdružuje více než 100 neziskových organizací, které se hlásí k hodnotám transparentnosti a spolehlivosti. Dlouhodobě usiluje o rozvoj soukromého dárcovství a filantropie a celkovou kultivaci legislativního prostředí pro fungování neziskového sektoru. AVPO ČR je členem mezinárodní sítě Charity Monitoring Worldwide (CMW) a již 10 let spravuje značku Prověřená veřejně prospěšná organizace, která slouží jako záruka pro dárce, že její nositelé řádně naplňují své poslání a efektivně hospodaří se svěřenými prostředky.
Mezi držiteli značky figurují například Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., DEBRA ČR, z. ú., Charita Olomouc, Sdružení Neratov, z.s. Kompletní seznam držitelů značky spolehlivosti naleznete na www.znackaspolehlivosti.cz.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60159.