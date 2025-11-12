Darujte Srdce dětem: Lidl zahajuje 15. ročník sbírky

Sbírka odstartovala v pondělí 10. listopadu a probíhá až do neděle 23. listopadu 2025 ve všech prodejnách Lidl. Zapojení do sbírky je jednoduché, zákazníci si mohou u pokladny zakoupit samolepku v hodnotě 30 korun a tím přispět na dobrou věc. Darovat mohou samozřejmě i více. Na samoobslužných pokladnách pak stačí zmáčknout charitativní tlačítko. V minulém roce byla sbírka navíc rozšířená o digitální prvek. V aplikaci Lidl Plus bylo možné poslat tzv. virtuální srdce. Na základě počtu virtuálních srdcí pak společnost Lidl darovanou částku navýšila. Letos bude sbírka probíhat obdobnou mechanikou i na sociálních sítích. Příspěvek na sociálních sítích bude sbírat „lajky“, přičemž za každý „lajk“ daruje Lidl 1 Kč. Předvánoční období společnost tradičně proto věnuje podpoře těch, kteří to nejvíce potřebují. Pomáhat je pro Lidl závazkem. Stejná myšlenka provází i předvánoční kampaň Lidlu s mottem „Úžasné věci se vyplatí každý den”.
Výtěžek ze sbírky jde na pomoc dětem, které se potýkají se závažnými onemocněními, jako je nemoc motýlích křídel, autismus, dětská mozková obrna, cystická fibróza, svalová dystrofie, onkologické diagnózy nebo kombinovaná postižení. Vybrané finanční prostředky transparentně rozděluje organizace Život dětem. Společnost Lidl každoročně navyšuje vybranou částku, čímž potvrzuje svůj závazek pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. „Jsme hrdí, že díky sbírce Srdce dětem můžeme pomáhat vážně nemocným dětem a jejich rodinám. Pomáhat je pro nás v Lidlu opravdu důležitou součástí toho, jak fungujeme ve společnosti, a předvánoční kampaň s mottem ‚Úžasné věci se vyplatí každý den‘ to krásně ukazuje. Velké díky patří všem, kteří se do sbírky zapojují, hlavně našim zákazníkům. Jejich účast a solidarita dává celé akci skutečný dopad. Věříme, že obchod může být nejen efektivní, ale i lidský, a Srdce dětem je skvělým příkladem toho, jak naše hodnoty přinášejí konkrétní pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují,“ uvádí generální ředitel společnosti Lidl Česká republika Tomasz Kuzma.
Poprvé sbírka proběhla před 15 lety a od té doby pomohla téměř 12.000 rodinám s nemocnými dětmi. Za celou dobu trvání sbírky zákazníci a společnost Lidl přispěli celkovou částkou 364 milionů korun. Na oficiálních stránkách Srdce dětem, jsou letos zveřejněny příběhy devíti dětí, které symbolicky zastupují všechny, jež mohou letošní dárci podpořit.
„Sbírka Srdce dětem, která již po patnácté proběhne ve všech prodejnách společnosti Lidl, je pro nás, a především pro rodiny s vážně nemocnými dětmi obrovskou pomocí, která svědčí o trojí laskavosti: samozřejmě společnosti Lidl, bez ní by to prostě nešlo, zaměstnanců Lidlu, kteří vynakládají velké úsilí, aby sbírka byla úspěšná a pochopitelně všech úžasných zákazníků, kteří vědí, že jsou mezi námi nemocné děti s nepříznivým osudem a nás opravdu potřebují. S velkou pokorou v srdci všem moc děkujeme,” říká ředitelka obecně prospěšné organizace Život Dětem Mária Křepelková.
Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 323 prodejen, které jsou zásobovány 5 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 69 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě Lidl-shop. Společnost Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem či v minulých letech výstavbu Rákosníčkových hřišť.
