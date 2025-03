Data mBank: Nejčastěji platí prstenem muži, ženy s ním ale platí vyšší sumy

Z dat mBank za rok 2024 vyplynuly zajímavé informace. Mezi klienty platícími prstenem převládají muži, kterých je 66 procent. Naproti tomu ženy prstenem hradí vyšší částky. Průměrně takto žena utratí 6836 korun za měsíc, muž pak 5 980 korun, rozdíl je tedy 856 korun. Také průměrná hodnota transakce je u žen vyšší, konkrétně jde o 375 korun, zatímco u mužů je to 325 korun. „Placení prstenem, který je přímo na ruce, je voděodolný a nemusí se nabíjet, posouvá tuto každodenní činnost na novou úroveň. Klientům přináší pohodlné platební řešení na každém místě a v každé situaci, což ocení zejména při cestování, sportu či trávení volného času u vody. Letos chceme nabídku platebních prstenů rozšířit o další zajímavé novinky,“ nastínil plány Martin Podolák, zástupce generálního ředitele zodpovědný za produktový management a inovace mBank.

Rostoucí popularitu plateb pomocí nositelné elektroniky potvrzují i data společnosti Mastercard. Počet aktivovaných karet v nositelných zařízeních se na českém trhu mezi lety 2022 a 2024 takřka zdvojnásobil a počet transakcí prostřednictvím „wearables“ narostl od roku 2022 o 37 procent. Placení prsteny využívá alespoň jednou za měsíc 55 procent jejich majitelů, u hodinek je to kolem 42 procent. Jinou zajímavostí je četnější používání nositelné elektroniky v letních měsících, kdy pozorujeme jeho nárůst o 16 procent. „V Česku máme pro inovace mimořádně příznivou situaci, což nám umožňuje s partnery, jako je mBank přicházet s dalšími řešeními zvyšujícími pohodlí a bezpečí digitálních plateb. Trh je hladový po technologických inovacích a Češi velice rádi zkoušejí a osvojují si novinky, které jim přinášejí komfort při placení. Určujícím trendem je, že plastová karta přestává být hlavním platebním nosičem. Tím se stává nositelná elektronika v čele s mobily, hodinkami a v posledních měsících také elegantními prsteny a náramky. Platíme zkrátka tím, co máme v daný moment po ruce a je jedno, jestli je to mobil, náramek nebo třeba automobil – i tuto inovaci jsme společně nedávno na trh přinesli,“ uvádí Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Česko a Slovensko.

Platební prsten mBank představila v červnu 2024 ve spolupráci s partnery Mastercard a Niceboy, a to jako vůbec první v České republice. „Platební prsten Niceboy ONE byl naším prvním produktem podporujícím platby. Zákazníci si jej oblíbili zejména v elegantní černé barvě, která hravě doplní každý outfit. Muži preferovali matné provedení, zatímco ženy častěji sáhly po lesklé verzi. Před koncem loňského roku jsme na trh uvedli také další platební zařízení, jako jsou designový náramek a náramek pro děti. Technologie Niceboy Pay umožňuje jednoduché a hlavně bezpečné spárování všech těchto zařízení s platební kartou. Díky tomu je možné platit všude tam, kde akceptují bezkontaktní platby – doma i v zahraničí. Pro letošní rok plánujeme společně s mBank hned několik dalších zajímavých inovací. Zákazníci se mají na co těšit,“ říká Michal Čarný, CEO společnosti Niceboy.

Platební prsten využívají klienti mBank také při cestování. „Z dat vyplynulo, že jím nejčastěji platí v Polsku, na Slovensku, v Itálii a Německu. Platby s ním ale provádějí také například v Keni, Tanzanii, Ázerbájdžánu, Senegalu, Království Bahrajn nebo na Kapverdách. Nejvyšší jednorázová transakce prstenem proběhla v Lucembursku, a to ve výši 84.320 Kč v obchodě proslulém nabídkou luxusního zboží, zejména doutníků. Největší objem transakcí prstenem jediného majitele za měsíc dosáhl hodnoty 266.473 Kč. Je tedy vidět, že platby prstenem mají klienti v oblibě a stylově platí i ve světě,“ doplňuje Petr Kábele, ředitel divize segmentového managementu mBank.

O mBank

mBank je dynamická digitální banka působící na českém a slovenském trhu od roku 2007. Na český trh přišla jako první nízkonákladová banka nové generace a dosud se pro ni rozhodlo téměř 792 000 klientů. Díky praktické mobilní aplikaci mohou mít zákazníci mBank svou banku kdykoliv po ruce a jednoduše tak vyřešit vše, co potřebují. Mateřská polská společnost mBank spadá pod německou skupinu Commerzbank.

V lednu 2025 se mBank v soutěži Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2024 umístila na třetím místě v kategorii „Běžné účty pro fyzické osoby podnikatele a malé firmy“ a na druhé příčce v kategorii „Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr“. V únoru 2025 získala prestižní ocenění za unikátní projekt mezi vydavateli karet díky spuštění bezkontaktních plateb platebními prsteny a náramky v soutěži Mastercard Awards. V roce 2024 získala cenu VISA za novou nabídku pro podnikatele.