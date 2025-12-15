Data posouvají k lepšímu nejen české zdravotnictví, ale i zdraví obyvatel

Data publikovaná na Národním zdravotnickém informačním portálu (NZIP) slouží na všech úrovních uživatelů i zdravotnického systému, což dokládala prakticky každá přednáška či diskuse napříč pěti programovými bloky prvního dne konference. Například pro účely financování zdravotní péče je to 28 datových souhrnů pro podporu dohodovacího řízení, pro plánování budoucích potřeb dlouhodobé či paliativní péče jsou pak nově k dispozici spojená data resortů zdravotnictví a sociálních věcí. Datových výstupů v tzv. Katalogu zdravotnických dat, kterých je aktuálně online dostupných přes 430, však nejen jejich autoři, ale i uživatelé představili mnohem víc, od komplexních otevřených datových sad určených zejména pro výzkumné účely až po infografiky pro širokou veřejnost. Velká pozornost byla věnována Systému syntetických dat, který má za sebou sedm měsíců provozu, a především několik desítek výstupů, které bylo možné vytvořit pouze díky tomuto unikátnímu konceptu „uměle generovaných dat“. Konkrétní využití zdravotnických dat pak demonstrovali zástupci mnoha českých výzkumných institucí i soukromých společností. Všichni pak směřují různými cestami ke společnému cíli – lepšímu zdravotnictví a zdraví náš všech.
Jak na to v obecnější rovině, to už bylo hlavní téma druhého dne konference, zaměřeného na zdravotní informovanost a gramotnost české populace a podporu prevence. „Je třeba mluvit o informovaném člověku, nikoli jen pacientovi. Díky informovanosti a zdravému životnímu stylu bude kolem nás více těch prvních,“ poznamenala ředitelka Státního zdravotního ústavu a Hlavní hygienička ČR Barbora Macková. Roli NZIP jako protiváhy vlnám dezinformací vyzdvihovali přítomní lékaři, zástupci zdravotních pojišťoven i pacientských organizací. Je to však jen jeden z mnoha prostředků, jak dostávat důvěryhodné informace k občanům všech věkových kategorií. A také jak se připravit na nevyhnutelně rostoucí zátěž zdravotního systému a potřebě zdravotně-sociálních služeb jakožto důsledku stárnutí populace. „Roste role primární péče a je to cesta k udržitelnosti systému. Nárůst chronických pacientů ovšem nezvládneme v budoucnu bez jejich aktivního zapojení, a k tomu může přispět NZIP, ale i třeba nástroje umělé inteligence,“ připomněl Bohumil Seifert ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. „Značný dluh v tomto ale mají i média, včetně těch veřejnoprávních,“ dodal Václav Moravec z Matematicko-fyzikální fakulty UK.
Program letošní Konference NZIP & NZIS Open nabídl nejen zajímavé přednášky, ale i několik diskusních panelů na různá témata. Zcela jistě to není náhoda. „Všichni odborníci napřič zdravotním systémem by měli ve společném úsilí o lepší zdravotní gramotnost v Česku více komunikovat a nalézat cesty a řešení společně,“ uvedl v závěru konference koordinátor NZIP a resortní koordinátor zdravotnických dat Martin Komenda.
Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR