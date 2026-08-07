Data Rohlíku: Češi pořád sázejí na ležák, ale nejrychleji roste nealko pivo

„Pivo je pro Čechy víc než nápoj, patří k tomu, jak trávíme čas s rodinou a přáteli. Vidíme ale, že se mění, po čem lidé sahají. Nealkoholické pivo si dnes kupují stejně přirozeně jako dřív dvanáctku, a u craftu už často nehledají chmelovou bombu, ale poctivý ležák od malého pivovaru. Je to zdravější a pestřejší trh, než jaký jsme tu měli ještě před pěti lety,“ říká Miroslava Vopatová, generální ředitelka Rohlik.cz.
Klasické ležáky a výčepní piva zůstávají jasnou jedničkou, tvoří přes polovinu prodeje piva a dál rostou o víc než 10 %. Craft podle stylu, tedy piva typu IPA nebo APA, je naopak jediným segmentem, který letos ztrácí, zatímco piva od malých a regionálních pivovarů rostou o víc než 11 %. Nejrychleji ale roste nealkoholické pivo, jehož prodeje meziročně stouply o víc než čtvrtinu a spolu s ochucenými pivy a radlery se blíží třetině veškerého prodeje, tedy zhruba každé třetí prodané pivo. Táhne ho hlavně značka Birell, která meziročně roste o téměř pětinu. České pivo si přitom stále drží naprostou většinu trhu, přes devět z deseti prodaných piv jsou domácí značky. Dovoz roste rychleji, meziročně o 18 %.
Nejsilnějším dnem je pátek, kdy se piva prodá zhruba dvakrát tolik co v pondělí, a spolu se sobotou tvoří skoro dvě pětiny týdenního prodeje kategorie – typicky spolu s masem na gril, uzeninami nebo limonádami. Objednávky, ve kterých se objeví pivo, mívají výrazně víc položek než ty bez něj. Letošní letní měsíce navíc dosáhly stejné úrovně prodeje jako prosincová vánoční špička. Roli hraje i region, na Moravě je zastoupení piva v nákupech o víc než desetinu vyšší než v Praze, byť právě Praha zůstává zdaleka největším trhem.
Ať už jde o páteční posezení s přáteli, nedělní guláš nebo večer u grilu, Rohlík zákazníkům pivo i vše k němu přiveze až ke dveřím. Vybrané druhy piva Rohlík vozí vychlazené díky vlastní chlazené dopravě, řemeslná piva celoročně a přes léto i některé další oblíbené značky, takže si je zákazník může objednat rovnou domů, na chalupu nebo do parku na grilovačku. Naprostá většina nabízených piv jsou navíc české značky, od zavedených ležáků po menší regionální pivovary.
Zdroj: Rohlik.cz, Sinuhet