Data ukazují rizikovost neregulované distribuce korporátních dluhopisů

V současnosti mohou emitenti víceméně libovolně prodávat své korporátní dluhopisy veřejnosti, aniž by na ně byly kladeny jakékoli požadavky, kdo a za jakých podmínek může tyto dluhopisy veřejnosti nabízet. V zásadě jediným požadavkem kladeným na emitenty je vypracování prospektu, který je však jen technickým dokumentem popisujícím parametry emise. Retailovým investorům především z řad domácností tento dokument nijak nepomáhá dostatečně posoudit rizikovost projektů, do kterých vkládají své úspory.
Jaká je situace na dluhopisovém trhu ukazují data zpracovaná Druhou ekonomickou transformací. Analýza vychází z prospektů emisí zveřejňovaných Českou národní bankou. Z nich vyplývá, že v období 2012 až 1. polovina roku 2025 byly vydány dluhopisy s deklarovanou maximální výší emise v hodnotě 538 miliard korun. Šlo přitom o bezmála 2.000 projektů.
Více než polovina z nich, konkrétně 1.138, volila cestu neregulované distribuce – tedy mimo banky či obchodníky s cennými papíry. Cestu, která omezuje možnost retailových investorů posoudit skutečnou kondici emitenta. Z hlediska objemu pak jde přibližně o pětinu emisí. Konkrétně byly vydány touto cestou dluhopisy s celkovou maximální hodnotou emise ve výši 101 miliardy korun.
Pokud jde o rizikovost, tu nejlépe vyjadřuje neschopnost emitentů splácet své závazky vůči investorům, kteří jim svěřili své peníze. Z dostupných dat o objemu vypsaných emisí dle ČNB a z insolvenčního rejstříku vychází, že objemově je v insolvenci 14 % emisí z těch, které šly prostřednictvím neregulované distribuce, a pouze 2 % z těch, které využívají distribuci regulovanou. Lze tedy říci, že emise prostřednictvím neregulované distribuce jsou historicky až 7x rizikovější než ty regulované.
„Řada „dluhopisových letadel“, tedy prospektů, které udržují v chodu neživotaschopné projekty nebo v horším případě jsou výhradně predátorskými projekty, je navíc stále ještě ve vzduchu. A to jenom díky neustálému přílivu nových peněz, kdy každá nová emise je určena pouze k vyplacení investorů, kteří vložili peníze do emise starší Při jakékoliv významnější tržní změně tedy hrozí, že doletí,“ upozorňuje výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR Jana Brodani na fakt, že podle informací trhu se dá očekávat, že objem emisí v insolvenci ještě poroste.
Druhá ekonomická transformace proto ve spolupráci s AKAT prosazuje úpravu pravidel pro korporátní dluhopisy, kdy prodej korporátních dluhopisů by měl být možný jen cestou regulované distribuce, kdy je zaručena alespoň základní úroveň prověření subjektů emitujících dluhopisy, posouzení jejich rizikovosti a možnost klientů se efektivněji bránit v případě, že by došlo v rámci emise k problémům.
„Je důležité přijmout úpravy v regulaci distribuce korporátních dluhopisů, které by znemožnily jejich nabízení veřejnosti prostřednictvím neregulovaných subjektů nebo prostřednictvím samodistribuce. Data potvrzují, že prostřednictvím neregulované distribuce se na trh dostávají emise, které svou rizikovostí nesplňují parametry investic vhodných pro širokou veřejnost a nebo vyloženě slouží k získávání prostředků za účelem prodlužování života finančně zjevně neudržitelných subjektů. Tím se dostává řada retailových investorů do značného rizika ztráty svých prostředků a v důsledku toho hrozí narušení důvěry veřejnosti jak v investování jako takové, tak znevěrohodnění dluhopisů jako investičního nástroje,“ varuje Petr Borkovec, majitel finanční společnosti Partners a ambasador Druhé ekonomické transformace.
Kromě zákazu neregulované distribuce je důležitá též úprava formy vydávání dluhopisy. Dluhopisy obecně, a tedy i ty korporátní, lze vydávat jako cenný papír v různých formách. V zájmu lepší evidence emisí na kapitálovém trhu, dat o nich a také kontroly poskytování všech nezbytných informací ze strany emitentů by byl vhodný zákaz listinných dluhopisů, tj. možnost je vydávat jen jako zaknihované či imobilizované cenné papíry. Zároveň ruku v ruce s omezením neregulované distribuce by se měly zvýšit i požadavky na větší transparentnost emitentů, tedy požadavky na zveřejňované informace finančních výsledcích emitentů a jejich hospodaření, a sankce za její nedodržení.
Zdroj: Druhá ekonomická transformace