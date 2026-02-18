Datacentrová asociace roste. Přijala CONTEG Group a rezonuje v Evropě

„Česko a Slovensko jsou pro datová centra ideální destinací z hlediska lokace ve střední Evropě. Mají velký potenciál pro růst v perspektivním segmentem, jakým moderní datacentra jsou. Jsme rádi, že se spojujeme s jedním z největších hráčů na trhu, kterou je společnost CONTEG Group,“ říká Evženie Tohami z CSDIA.
„Máme zkušenosti s členstvím v datacentrových asociacích v BENELUXu, Španělsku i Itálii. Česko a Slovensko jsou pro nás klíčové země, protože se hlásíme ke kořenům našeho podnikání, které jsou na Vysočině. Těšíme se na spolupráci i s dalšími firmami. Náš cíl by měl být společný – přesvědčit veřejnost o tom, že datovým centrům patří budoucnost a v mnoha případech i současnost,“ říká obchodní ředitel a spolumajitel CONTEG Group Vojtěch Voláček.
O rostoucím vlivu českých datacentrových firem svědčí i fakt, že místopředsedkyně asociace Evženie Tohami patřila na začátku února k hlavním řečníkům během diskusi o budoucnosti datových center na veletrhu Kickstart Europe, který se konal v nizozemském Amsterdamu. „Náš hlas je v Evropě slyšet mnohem víc než dřív. Nyní je kromě CONTEG Group řada na dalších firmách zabývajících se datovými centry v Česku a na Slovensku, aby se staly součástí prestižní organizace,“ dodává Tohami.
Účast CSDIA na Kickstart Europe podtrhla význam propojení regionální expertízy s evropským kontextem. Právě zapojení technologických dodavatelů s mezinárodními zkušenostmi, jako je CONTEG Group, umožňuje přenos know-how mezi zavedenými a rozvíjejícími se trhy a posiluje roli střední Evropy v evropské debatě o digitální infrastruktuře.
Zdroj: ČSDIA/CONTEG