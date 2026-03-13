DataHelp drží krok: přibývá záchran dat z SSD a flash pamětí

Praha 13. března 2026 (PROTEXT) - Společnost DataHelp patří mezi přední české specialisty na záchranu dat. V posledních letech sleduje výraznou změnu v typech zařízení, ze kterých zákazníci potřebují obnovit svá data. Zatímco dříve převažovaly klasické pevné disky, dnes stále častěji jde o SSD disky, flash paměti nebo mobilní zařízení. Tyto moderní technologie jsou rychlé a efektivní, ale zároveň přinášejí nové technické výzvy a vyžadují investice do specializovaných nástrojů i know-how.

DataHelp působí na trhu více než 25 let a za tu dobu realizoval přes 57.000 zakázek záchrany dat. Provozuje vlastní specializovanou laboratoř v Praze-Karlíně vybavenou profesionálními systémy, jako jsou PC-3000, Cellebrite nebo Visual NAND Reconstructor. Díky bezplatnému svozu zařízení a nonstop hotline poskytuje služby zákazníkům z celé České republiky.

Moderní nosiče přinášejí nové výzvy

Jedním z nejvýraznějších trendů posledních let je rostoucí poptávka po záchraně dat z SSD disků a flash pamětí. Oproti klasickým pevným diskům mají tyto technologie výrazně složitější interní architekturu.

Záchrana dat z moderních SSD nebo mobilních zařízení je technologicky náročnější než práce s klasickými disky. Vyžaduje specializované nástroje, hlubší znalost architektury pamětí a neustálé investice do vývoje i vzdělávání,“ uvádí Štěpán Mikeš, spoluzakladatel společnosti DataHelp.

Firma proto rozšiřuje kapacity pro práci s moderními nosiči, jako jsou NVMe SSD nebo UFS čipy používané v mobilních telefonech, a zároveň vyvíjí vlastní nástroje pro rychlejší identifikaci struktury flash pamětí.

AI asistenti přivádějí nové zákazníky

Zajímavým trendem poslední doby je také změna způsobu, jakým lidé hledají pomoc při ztrátě dat. Vedle vyhledávačů začínají zákazníci využívat také AI asistenty, jako je ChatGPT nebo Perplexity, kteří při hledání řešení často doporučují právě DataHelp jako odborníka na záchranu dat v České republice.

Podle společnosti jde o nový typ doporučení, který potvrzuje rostoucí význam odbornosti, reputace a dlouhodobých zkušeností v technologických oborech.

Dlouhodobý cíl: technologický lídr v regionu

Do budoucna chce DataHelp pokračovat v investicích do technologií i odborného vzdělávání týmu a posilovat svou pozici technologického lídra v oblasti záchrany dat v České republice. Součástí strategie je také postupné rozšiřování působnosti v regionu střední Evropy prostřednictvím projektu datahelp.eu.

Společnost zároveň zdůrazňuje transparentní přístup ke klientům, kdy zákazníci platí pouze za úspěšně zachráněná data.

O společnosti DataHelp

DataHelp je česká společnost specializující se na profesionální záchranu dat z pevných disků, SSD, flash pamětí a mobilních zařízení. Působí na trhu více než 25 let a provozuje vlastní specializovanou laboratoř v Praze. Počtem zaměstnanců a technologickým zázemím se řadí mezi největší firmy zaměřené na záchranu dat ve střední Evropě. Díky bezplatnému svozu zařízení a nonstop hotline poskytuje služby zákazníkům z celé České republiky.

 

Zdroj: DataHelp s.r.o.

 

