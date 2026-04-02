David Řípa pokračuje v boji o dědictví svého otce v kauze Karsit

"Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové jako odvolacího soudu o žalobě na zaplacení 104 mil Kč, kterým překvapivě změnil rozhodnutí soudu prvního stupně a zamítl žalobu, jíž soud prvého stupně Davidu Řípovi jako správci pozůstalosti v plném rozsahu vyhověl, je založeno na formálních, nikoli věcných argumentech. František Řípa tuto částku společnosti KARSIT GROUP evidentně poskytl a samotná auditovaná společnost KARSIT GROUP po celou dobu od roku 2020 o svém závazku vůči Františku Řípovi účtovala, uznávala jej a nijak jej nezpochybňovala. Pohledávka byla dokonce Alenou Řípovou přihlášena do pozůstalostního řízení. Proto správce pozůstalosti po Františku Řípovi podá v dané věci dovolání," říká Štěpán Dlouhý, mluvčí Davida Řípy.
"Stejný senát odvolacího soudu nedávno zamítl žalobu na určení, že součástí dědictví po Františku Řípovi je i pohledávka ve výši 1,9 miliardy Kč vůči společnosti KARSIT GROUP, ačkoliv soud prvého stupně této žalobě v plném rozsahu vyhověl, a tedy po detailním projednání věci v podstatě potvrdil správnost postupu správce pozůstalosti. Soud prvého stupně vyšel mimo jiné z toho, že žalované Kamila Kaiserová a Alena Řípová nepředložily originál smlouvy o postoupení pohledávky, kterou měl František Řípa údajně těsně před svou smrtí tuto pohledávku převést na Kamilu Kaiserovou, a dále ze znaleckého posudku, ze kterého plyne, že je pravděpodobnější, že podpis na smlouvě o postoupení pohledávky není pravým podpisem Františka Řípy, tedy že se jedná o padělek. I v této věci odvolací soud obdobně překvapivě a formalisticky uzavřel, že žalobu není možné podat, což však vede k závěru, že není možné se dovolat právní ochrany. Odvolací soud tedy zřejmě neřešil samotnou podstatu projednávané věci. I v této věci musí správce dědictví po Františku Řípovi zvažovat podání dovolání, aby využil všechny dostupné právní prostředky při ochraně pozůstalosti, a tedy i všech dědiců Františka Řípy a zachoval tak řádný postup," dodává Štěpán Dlouhý.
Celá kauza tak bude dále pokračovat. David Řípa chce zachovat řádný postup. "To je také hlavním cílem i zákonnou povinností správce pozůstalosti. Formalistický přístup jednoho senátu odvolacího soudu v žádném případě nemůže mít vliv na správnost postupu Davida Řípy jako správce pozůstalosti. Ten byl totiž opakovaně potvrzen soudy prvního stupně v řadě řízení a současně i Vrchní soud v Praze již dříve potvrdil rozhodnutí, kterým byla společnosti KARSIT FINANCE, v návaznosti na žalobu správce pozůstalosti, uložena povinnost uhradit do pozůstalosti Františka Řípy částku převyšující 300 milionů korun," uzavírá mediální zástupce Davida Řípy.
Zdroj: Štěpán Dlouhý
