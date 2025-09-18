David Sven: Český soul-rock autor s AI hlasem podepsal smlouvu s Hallwood Media

David Sven tvoří soul-rockové balady s pomocí AI, včetně syntetizovaného hlasu. Fanoušci i kurátoři potvrzují, že jeho písně jsou osobní, niterné, plné emocí a příběhů a působí jako živé nahrávky. Za poslední tři měsíce získal přes 500 tisíc streamů, jeho písně se objevily ve více než 15 tisících playlistů a 18 tisíc lidí si je uložilo.
Mezi nejsilnější skladby patří “A Match in the Rain” a “Holy Weight”, nejnovější album The House That Wasn’t There pak přináší intimní zpověď o prohrách, naději i víře. Britský magazín Music Times UK napsal: „David Sven nejde po trendech, ale po pravdě. Jeho písně dokážou zastavit posluchače svou tichou silou.“ Recenze z Broken 8 Records zase vyzdvihla schopnost spojit soulovou drsnost rocku s introspektivním folkovým vyprávěním, vrstvené aranže s emotivním vokálem a dokonale sladěnou vizuální estetikou.
Autor, který začínal hrou v big bandu, se dnes profiluje jako „music designer“, nový typ tvůrce, jenž kombinuje technologie se silným autorským rukopisem. Využívá nástroje Suno (hudba), ElevenLabs (hlas) a Gemini (vizuály), ale výsledek není technický, je lidský, opravdový a plný emocí.
David Sven dokazuje, že umělá inteligence nemusí hudbu ochudit. Při správném vedení a silné autorské vizi dokáže nést stejné emoce jako živě nahraná hudba a získat si pozornost fanoušků, hudebních kurátorů a nyní i velkého labelu.
Instagram: @davidsvenofficial