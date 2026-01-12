DAVID TĚŠÍNSKÝ A JAN KOČIČÁK KOČÍ: JINÁ KRÁSA

Gočárova galerie zahajuje rok 2026 výjimečným fotografickým projektem Jiná krása, který propojuje tvorbu dvou výrazných osobností současné české fotografie. Renomovaný dokumentární fotograf David Těšínský a Fotograf roku 2024 Jan Kočičák Kočí se v Pardubicích představí na třech místech – v Café Gočár, kavárně Laputa a kavárně Nota v Domě hudby. Výstava nabízí dialog dvou autorských přístupů, které spojuje citlivost k tématu, práce s emocí a důraz na společenský přesah fotografie. Vernisáž výstavy se uskuteční 23.1. v 17:00 v Café Gočár a potrvá do 24.dubna 2026.
David Těšínský patří k nejvýraznějším současným českým dokumentárním fotografům. Jeho práce pravidelně vycházejí v prestižních světových médiích, jako jsou The Guardian, VICE, Le Monde, Vanity Fair či Stern. Má za sebou desítky samostatných výstav v Tokiu, Soulu, Washingtonu D. C., Tel Avivu, Londýně nebo Berlíně a je držitelem řady ocenění z mezinárodních soutěží, včetně Sony World Photography Awards či World Press Photo. „Moji fotografii vnímám jako údernou zbraň, která boří stereotypy a xenofobii, jako sladký dort, který potěší, i jako lék, který otevírá oči. Fotografie by měla být víc a dělat víc než jen být fotografií,“ říká o své práci David Těšínský.
Po jeho boku se představí Jan Kočičák Kočí, čerstvě oceněná osobnost českého fotografického roku 2024. Jeho snímky byly vystaveny mimo jiné v Národním muzeu a na Pražském hradě a úspěšně se prezentovaly i v zahraničí. Na svém kontě má více než padesát výstav. „Mým cílem bylo, je a vždy bude, aby fotografie, které vytvářím, vyvolávaly v lidech emoce a přinášely jim radost. Pak budu spokojený i já.“ charakterizuje svůj přístup Jan Kočičák Kočí.
Zahájení výstavy proběhne netradičně formou série setkání na třech pardubických místech:
- 23. ledna v 17:00 – zahájení výstavy v Café Gočár
- 23. ledna v 19:00 – hudební překvapení a rozhovor s autory v kavárně Laputa
- 30. ledna v 18:00 – beseda s autory v kavárně Nota v Domě hudby (do 23:00)
Výstavní projekt Jiná krása zahájí úvodním slovem Matej Pancurák, kurátor podsbírek fotografie, negativů a nových médií Gočárovy galerie a teoretik médií. Součástí zahájení bude rovněž představení záměru nově vznikající platformy Fotoklub GG, kterou Pancurák spoluzaložil společně s Michalem Kudláčkem, interním fotografem Gočárovy galerie a zároveň kulturním organizátorem, art koordinátorem a produkčním výstavy Jiná krása.
„Cílem Fotoklubu GG je vytvořit otevřenou platformu pro setkávání nadšenců fotografie a fotomédií, nabídnout prostor pro společnou tvorbu, sdílení odborné praxe, zkušeností i kritické reflexe a dlouhodobě tak podporovat rozvoj tohoto média a jeho vnímání v širším kulturním a společenském kontextu,“ uvádí Matej Pancurák, kurátor podsbírek fotografie, negativů a nových médií Gočárovy galerie.
Zdroj: Gočárova galerie