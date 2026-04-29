DB HiTek se zúčastní veletrhu PCIM 2026, chce posílit svou přítomnost na evropském trhu

  13:14
Soul (Jižní Korea) 29. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - 

  • Největší evropský veletrh výkonových polovodičů se bude konat v německém Norimberku ve dnech 9. až 11. června
  • Společnost představí nejnovější vývoj v oblasti SiC a GaN a zdůrazní své schopnosti v oblasti výkonových polovodičů

Společnost DB HiTek, přední zakázková slévárna zaměřená na 8palcové wafery, oznámila svou účast na veletrhu PCIM (Power Conversion and Intelligent Motion) Europe 2026, přední evropské výstavě výkonových polovodičů. Akce se bude konat v německém Norimberku od 9. do 11. června (místního času) a je dalším krokem společnosti v rozšiřování její přítomnosti na evropském trhu.

Po úspěšném debutu na veletrhu PCIM v roce 2025, kde společnost uspořádala osobní setkání s desítkami zákazníků o výrobních procesech a možnostech spolupráce, nyní DB HiTek na tento úspěch navazuje. Po loňské návštěvnosti přes 1000 lidí na stánku a při pokračujících obchodních jednáních firma očekává, že se tyto kontakty letos promítnou do konkrétních obchodních výsledků prostřednictvím dalších partnerství.

Na letošním ročníku představí DB HiTek pokrok ve svých procesech nové generace založených na SiC (karbid křemíku) a GaN (nitrid galia). Společnost rovněž vyzdvihne svou špičkovou technologii BCDMOS (Bipolar-CMOS-DMOS), která tvoří klíčovou součást jejího portfolia řešení v oblasti řízení spotřeby energie. Je již připraven nabitý program schůzek s globálními klienty, což odráží pokračující růst spolupráce.

Podle společnosti Yole Développement, zabývající se průzkumem trhu, čeká globální trhy s výkonovými polovodiči na bázi SiC a GaN rychlý růst. Trh se SiC by měl podle prognóz vzrůst z přibližně 4,8 miliardy dolarů v roce 2026 na 10,4 miliardy dolarů do roku 2030, což představuje průměrnou roční míru růstu (CAGR) ve výši 21 %. Ve stejném období se očekává, že trh s GaN poroste z 900 milionů dolarů na 2,9 miliardy dolarů, což znamená CAGR ve výši 33 %.

V prosinci 2025 společnost DB HiTek zahájila MPW (Multi-Project Wafer) běhy pro své procesy SiC a GaN a vyrobila vzorky pro více než deset zákaznických produktů. Ty byly dodány mezi březnem a dubnem 2026. Nyní probíhá hodnocení ze strany zákazníků a zpětná vazba bude zapracována do finální verifikace procesů. Zahájení plnohodnotné sériové výroby je naplánováno na rok 2027.

V současnosti udržuje společnost DB HiTek sériovou výrobu pro přibližně 400 zákazníků, přičemž se zaměřuje především na své vlajkové produkty v oblasti výkonových polovodičů. Firma také spolupracuje s širokou zákaznickou základnou využívající specializované technologie obrazových senzorů, včetně rentgenových, Global Shutter a SPAD (Single Photon Avalanche Diode). Její portfolio aplikací se stále více přesouvá směrem k průmyslovým a automobilovým produktům, což odráží rostoucí poptávku v těchto odvětvích.

Zdroj: DB HiTek

 

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Ostravská galerie Plato slaví 10 let, chystá výstavu a přespání v zahradě

ilustrační snímek

Ostravská městská galerie současného umění Plato oslaví desáté výročí existence výstavou Půda a přátelé. Expozice představí díla tří desítek umělců z Česka a...

29. dubna 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Galerie Benedikta Rejta v Lounech připravuje výstavu děl v ulicích města

ilustrační snímek

Galerie Benedikta Rejta v Lounech (GBR) připravuje výstavu ArtDvorky, která představí práce návštěvníků a členů ArtClubů v ulicích města. Práci místních...

29. dubna 2026  12:17,  aktualizováno  12:17

Evakuace a zásah policie. Muž v Jablonci vyhrožuje napadením, může být ozbrojený

Policisté zasahují ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožuje...

Policisté zasahují ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožuje fyzickým napadením. Podle sdělení policie může být ozbrojen. Na místě jsou i další záchranářské složky. Probíhá evakuace...

29. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  13:59

Šafaříkova ul., Praha 2

Šafaříkova ul., Praha 2

Padající listí krásně odbarvuje chodník v Šafaříkově ulici na Praze 2

vydáno 29. dubna 2026  13:56

Včera deník Metro informoval, že ve středu s cestujícími společně oslaví 1.máj-lásky čas a to prostřednictvím PID zastávky Anděl v ulici Nádražní v Praze 5 označené jako Zamilovaná, což se dnes také...

vydáno 29. dubna 2026  13:54

Díky akčním letákům ušetří Češi stovky až tisíce korun měsíčně za nákupy

29. dubna 2026  13:54

Zamilovaná zastávka na Andělu lákala davy, lidé tu psali vzkazy

Zamilovaná zastávka Anděl (29. dubna 2026)

Pražská integrovaná doprava ve středu proměnila tramvajovou zastávku na Andělu v „Zamilovanou“. Cestující tu mohli zanechat vzkaz a za odměnu dostali drobný dárek. Akce přilákala stovky lidí a podle...

29. dubna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Dopravní omezení u Dobroměřic, řidiče čeká kyvadlový provoz a objízdné trasy

29. dubna 2026  13:52

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zahájilo stavbu úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku. Dálnice o délce 16,3 kilometru by měla být hotová v březnu 2029. Stát za ni zaplatí 4,3...

29. dubna 2026  13:52

Dělníka přimáčkl těžký stroj, vážně zraněného jej transportoval vrtulník

Záchranáři a hasiči připravují k transportu dvaačtyřicetiletého muže, kterého v...

Dvaačtyřicetiletý dělník utrpěl v úterý v třinecké průmyslové zóně těžká zranění v horní polovině těla. Po přimáčknutí robustním strojem ho záchranáři uvedli do umělého spánku a letecky...

29. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  13:50

V Benešově zavalila dělníka až po krk zemina, je v kritickém stavu

ilustrační snímek

V Benešově dnes dopoledne zavalila dělníka ve výkopu zemina, zůstal uvězněn až po krk. Vyprostili ho hasiči, vrtulník ho v kritickém stavu přepravil do jednoho...

29. dubna 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

Lehce, rychle a s chutí: Čtyři jarní recepty pro každý den

29. dubna 2026  13:37

