DCK představila na spoga+gafa 2026 řešení pro péči o zahradu na akumulátorový pohon

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  9:18
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Kolín nad Rýnem (Německo) 26. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost DCK Tools, značka profesionálního elektrického nářadí patřící pod Dongcheng, úspěšně zakončila svou účast na spoga+gafa 2026, předním světovém veletrhu zaměřeném na zahradní životní styl, outdoorové aktivity a péči o zahradu, který se konal ve dnech 22. až 24. června v Koelnmesse (výstavišti v Kolíně nad Rýnem).

Společnost DCK se představila globálnímu publiku složenému z odborníků na motorové zahradní stroje a vybavení pro venkovní aktivity (OPE), maloobchodníků a nákupčích z distribučních kanálů a předvedla své nejnovější produktové portfolio v rámci akumulátorových platforem 20 V a 58 V, včetně inteligentních robotických sekaček, sekaček s nulovým poloměrem otáčení a kompletní řady produktů OPE, přičemž zdůraznila svůj nejnovější pokrok v oblasti akumulátorových a inteligentních řešení pro péči o trávník a zahradu.

„spoga+gafa je důležitým globálním setkáním pro odvětví zahradního životního stylu a outdoorových aktivit. Naše účast umožňuje společnosti DCK posílit vazby s obchodními partnery v celé Evropě a na dalších mezinárodních trzích, představit naše portfolio OPE v napěťových řadách 20 V a 58 V a inteligentní řešení pro sekání trávy a prozkoumat možnosti spolupráce v širším spektru aplikací pro péči o trávníky a zahrady," uvedla Stella Suová, vedoucí marketingu obchodní jednotky DCK pro Evropu a Severní Ameriku.

Na veletrhu spoga+gafa 2026 představila společnost DCK produktové portfolio pokrývající nejrůznější scénáře, včetně údržby zahrad u rodinných domů, profesionální péče o trávníky a údržby rozsáhlých travnatých ploch:

  • Inteligentní robotické sekačky s automatickým provozem, chytrou navigací, zvýšenou účinností sečení a sníženou potřebou ručního zásahu.
  • Série zahradního nářadí 20 V určená pro domácí zahrady, lehké práce na zahradě a prodej v maloobchodních sítích.
  • Série zahradního nářadí 58 V zaměřená na prémiové domácí uživatele a poloprofesionální použití.
  • Sekačky s nulovým poloměrem otáčení určené pro rozsáhlé travnaté plochy, správu nemovitostí, služby v oblasti krajinářství a vysoce efektivní sekání.

Prostřednictvím těchto produktů se DCK snaží poskytovat koncovým uživatelům efektivnější, inteligentnější a nenáročné řešení pro péči o trávník a zahradu. Současně nabízí toto portfolio distributorům, profesionálním velkoobchodníkům, zahradním centrům, e-shopům a maloobchodním partnerům flexibilní sortiment produktů, který lze vybírat a nabízet podle různých scénářů použití a prodejních strategií.

Prezentace produktů společnosti DCK je v souladu s oborovými trendy v oblasti elektrifikace, inteligentních technologií, nízké hlučnosti a vysoké účinnosti u zařízení pro péči o trávníky a zahrady a podporuje modernizaci řešení pro péči o trávníky směrem k ekologičtějším, pohodlnějším a chytřejším alternativám.

Během veletrhu vedl tým DCK s partnery z oboru diskuse o produktových portfoliích, spolupráci v rámci distribučních kanálů a potřebách trhu, z nichž získal poznatky pro budoucí propagaci produktů a obchodní spolupráci.

Více informací o společnostech DCK a Dongcheng naleznete na stránkách www.dck-tools.com a www.dongcheng.com.

Zdroj: DongCheng

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