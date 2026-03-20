DCK představuje na EISENWARENMESSE 2026 profesionální elektrické nářadí a venkovní motorové stroje, posiluje tak své zapojení na evropském trhu

Autor:
  9:39
Kolín nad Rýnem 20. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost DCK Tools, značka profesionálního elektrického nářadí patřící pod Dongcheng, se výrazně prezentovala na EISENWARENMESSE – Mezinárodním veletrhu železářského zboží v Kolíně nad Rýnem 2026, kde představila své nejnovější inovace a rozšířené produktové portfolio. Společnost, která nabízí jak pokročilé profesionální elektrické nářadí, tak komplexní řadu venkovní motorové techniky, zdůraznila své rostoucí schopnosti jako poskytovatel komplexních řešení a zároveň posílila své strategické odhodlání na evropském trhu.

Na akci konané ve dnech 3. až 6. března představila společnost DCK své nejnovější inovace a technologický pokrok v oblasti profesionálního elektrického nářadí, čímž zdůraznila svou neustálou inovační činnost a rostoucí schopnosti v segmentu profesionálního nářadí. Prezentace zahrnovala elektrické nářadí s bateriovými platformami 20 V a 40 V a venkovní vybavení s bateriovými platformami 20 V a 58 V, s kompatibilitou napříč platformami navrženou tak, aby zlepšila efektivitu systému a snížila potřebu více konfigurací baterií napříč zařízeními, což umožňuje efektivnější a pohodlnější provoz v široké škále aplikací.

Společnost DCK rovněž představila komplexní portfolio venkovního motorového vybavení, včetně nástrojů pro péči o trávník a zahradu, robotických sekaček a sekaček s nulovým poloměrem otáčení. Integrovaná expozice demonstrovala přechod značky od nabídky jednotlivých produktů k ucelenému produktovému ekosystému pro všechny scénáře, kombinujícímu profesionální nářadí s inteligentními venkovními řešeními, aby tak reagovala na vyvíjející se potřeby uživatelů.

„Naše účast na letošním veletrhu představuje klíčový milník v posilování našeho dlouhodobého závazku vůči evropskému trhu," uvedla Stella Suová, marketingová manažerka pro Evropu a Severní Ameriku ve společnosti DCK.

„Jako jeden z nejvlivnějších veletrhů v odvětví železářského průmyslu nám EISENWARENMESSE poskytuje cennou platformu k navazování kontaktů s klíčovými partnery z celé Evropy. Při návratu, ke své druhé účasti na této akci pokračujeme v prohlubování své regionální přítomnosti a dalším posilování svého rozvoje na evropském trhu," dodala paní Suová.

Během veletrhu umožnily ukázky přímo na místě a praktické vyzkoušení produktů na stánku společnosti DCK užší interakci s distributory, partnery a profesionálními uživateli z celého regionu. Od profesionálních uživatelů jsme obdrželi velmi pozitivní zpětnou vazbu, zejména pokud jde o vysoký výkon produktů, dlouhou životnost, kompatibilitu baterií napříč platformami a ergonomický design. Díky těmto kontaktům získala společnost cenné informace přímo od koncových uživatelů, které pomohou při vývoji budoucích produktů a zdokonalení tržních strategií.

Do budoucna bude společnost DCK pokračovat v rozvoji svého integrovaného produktového ekosystému a dodávat profesionální řešení, která kombinují výkon, spolehlivost a design zaměřený na uživatele, aby uspokojila vyvíjející se potřeby trhu v celé Evropě.

Další informace naleznete na: www.dck-tools.com

 

Zdroj: DongCheng

Kontakt Stella Su, stella@dck-tools.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku"

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru...

Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní podnik ji buduje mezi zastávkami Belárie a Černý kůň v souvislosti s blížícím se otevřením Dvoreckého...

O spalovně odpadu v Hůrce u Temelína budou lidé hlasovat v referendu

ilustrační snímek

O případné stavbě spalovny nebezpečného odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku budou lidé hlasovat v referendu. Proti záměru, který nyní podstupuje...

20. března 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Mělník připravuje kruhový objezd u soudu, hotový by měl být v roce 2027

ilustrační snímek

Mělník připravuje stavbu kruhového objezdu u okresního soudu, hotový by měl být v roce 2027. Má zlepšit plynulost provozu, bezpečnost dopravy i podobu místa,...

20. března 2026  9:11,  aktualizováno  9:11

Festival Knihostin podpoří začínající autory

ilustrační snímek

Zámecké návrší v Litomyšli se v sobotu 21. března od 10:00 stane dějištěm prvního ročníku zcela nového knižního festivalu s názvem Knihostin.

20. března 2026  10:35

Třpyt vzácných kamenů v Ideonu

ilustrační snímek

Pardubické výstavní a společenské centrum Ideon se v sobotu 21. března od 8:30 promění v ráj pro všechny obdivovatele přírodních krás a geologie. Uskuteční se zde totiž již 59. ročník mezinárodní...

20. března 2026  10:34

V pondělí se zavře tah z Brodu na Žďár u Pohledu. Řidiči budou muset improvizovat

Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na...

Od pondělka se stane cesta z Havlíčkova Brodu na východ, do Přibyslavi a na Žďár nad Sázavou, pro řidiče značně nepříjemnou. Kvůli sesouvání svahu a přestavbě úseku se uzavře silnice 19 u Pohledu. Do...

20. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Krajina propojí pardubické galerie

ilustrační snímek

Unikátní výstavní projekt Learning from the Landscape představí krajinu jako živý, mnohovrstevnatý prostor a nekonečný zdroj inspirace. Ve dvou sousedících institucích, Galerii města Pardubic a...

20. března 2026  10:30

Stanice metra Českomoravská se znovu otevřela. Speciální eskalátory jsou pomalejší

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Po víc než roce se v pátek znovu otevírá stanice Českomoravská na „žluté“ lince B pražského metra. Stanice prošla kompletní modernizací včetně výměny eskalátorů a stropní desky. Oprava byla dokončena...

20. března 2026  7:02,  aktualizováno  10:28

Finále Světového poháru v biatlonu startuje: Voborníková v posledním sprintu sezony opět v TOP 10

Tereza Voborníková na trati sprintu v Otepää.

Finále Biatlonového světového poháru v norském Oslu odstartovalo sprintem žen. Do něj zasáhne i čtveřice českých reprezentantek. Největší pozornost poutala Tereza Voborníková, která se opět vešla do...

19. března 2026  17:35,  aktualizováno  20. 3. 10:27

Pohádkový den rarášků a divoženek v Chrudimi

ilustrační snímek

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi ve spolupráci s Muzeem v přírodě Vysočina připravilo na sobotu 21. března speciální hravý program pro rodiny s dětmi.

20. března 2026  10:26

„Hrdina" je nadějí pro ohrožené orly, s odchovem na Filipínách pomohla česká zoo

Mládě orla opičího dostalo jméno Bayani, tedy Hrdina.

Mimořádný úspěch v záchraně jednoho z nejvzácnějších dravců světa se podařil i díky liberecké zoo. V chovném centru filipínské ochranářské organizace Philippine Eagle Foundation úspěšně odchovali...

20. března 2026  10:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky a kdy jedou Češi

Tereza Voborníká při střelecké položce během sprintu.

České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské Oslo. Reprezentace nastoupí v podobné sestavě jako v předchozích dvou zastávkách seriálu. Podívejte se...

20. března 2026  10:20

Pomoc, když ji potřebujete: psychologické služby DPP

20. března 2026  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.