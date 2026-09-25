DCK Tools představuje na Salonvert 2026 rozšířenou nabídku venkovní techniky

Společnost DCK Tools, profesionální značka společnosti Dongcheng, představuje na veletrhu Salonvert 2026, který se koná od 22. do 24. září, své ucelené portfolio produktů. Na veletrhu uvádí společnost DCK novou řadu lithium-iontového zahradního nářadí 40 V a spolu s ní i novou řadu TERRAINA 3D LiDAR + VISION E AWD s pohonem všech tří kol.
Veletrh Salonvert zaměřený na profesionální zahradní a krajinářské úpravy a údržbu venkovních ploch sdružuje firmy specializované na údržbu zahrad a krajiny, obce, distributory a specialisty na techniku. Ve stánku č. 048 představuje společnost DCK širokou nabídku nářadí a vybavení, přičemž nejnovější akumulátorové zahradní nářadí a inteligentní technologie sekání dokládají pokračující rozvoj jejího portfolia venkovní techniky.
Nová řada 40 V rozšiřuje sortiment akumulátorového zahradního nářadí společnosti DCK a doplňuje stávající platformy 20 V a 58 V. Toto rozšíření nabízí širší výběr v rámci celého portfolia a pomáhá uživatelům i distributorům zvolit vybavení vhodné pro různé úkony údržby zahrad a provozní požadavky.
Řada TERRAINA 3D LiDAR + VISION E AWD staví na tříletých zkušenostech společnosti DCK a soustavné optimalizaci technologie 3D LiDAR. Tento dlouhodobý vývoj je základem vylepšených snímacích a navigačních schopností řady.
Řada kombinuje 360° 3D LiDAR s vizuálním snímáním a pomocí laserových mračen bodů s vysokou hustotou zachycuje obrysy terénu a překážek a v reálném čase vytváří podrobné trojrozměrné mapy. Díky porovnávání vizuálních prvků se skeny LiDAR má fúzní systém zlepšit rozpoznávání hranic a podpořit přesné určování polohy a navigaci ve složitém prostředí trávníků.
Tyto snímací schopnosti doplňuje systém pohonu tří kol, který pohání všechna tři kola a zajišťuje lepší trakci ve svazích a na nerovném terénu. Řada zvládá svahy se sklonem až 55 % a překonává svislé překážky vysoké až 4 cm. Přední kolo se otáčí o 180°, což usnadňuje manévrování, a systém pohonu je navržen tak, aby vyvažoval schopnost jízdy v terénu s ochranou trávníku.
Společnost DCK má nyní ve Francii ucelený sortiment venkovní techniky včetně akumulátorového zahradního nářadí 20 V, 40 V a 58 V, sekaček s posedem a robotických sekaček. Rozšiřující se sortiment, který pokrývá širokou škálu použití při úpravách zahrad a péči o trávník, odráží pokračující rozvoj nabídky venkovní techniky společnosti DCK a její rostoucí přítomnost ve Francii.
Další informace najdete na adrese fr.dck-tools.com.
Zdroj: DCK Tools
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59338.