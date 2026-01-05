DCK uvádí na evropský trh nové bateriové řešení pro péči o trávníky a zahrady v rezidenčním i komerčním segmentu

Šanghaj 5. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - DCK Tools, profesionální značka elektrického nářadí společnosti Dongcheng, dnes oznámila uvedení nové řady zařízení pro péči o trávníky a zahrady na evropský trh. Portfolio zahrnuje robotické sekačky třetí generace určené pro malé trávníky u rodinných domů, lehkou sérii venkovního elektrického nářadí o 20V pro časté údržbové práce a sekačky s nulovým poloměrem otáčení pro velkoplošné komerční použití. Nové produkty mají za cíl poskytnout nákladově efektivní řešení pro péči o trávníky a zahrady na baterie pro všechny situace, a to jak pro rezidenční, tak pro profesionální uživatele.

Nově oznámené robotické sekačky na trávu třetí generace, řada TERRAINA E, jsou optimalizovány pro malé zahrady u rodinných domů. Modely jsou určeny pro trávníky o rozloze až 500 nebo 800 metrů čtverečních a zachovávají inteligentní sekání a stabilní výkon, přičemž lépe podporují každodenní údržbu a plánované sekání v kompaktních prostorech. Ve srovnání s modely druhé generace DCK pro trávníky o rozloze až 1 000 nebo 2 000 metrů čtverečních klade nová řada důraz na cenovou dostupnost a praktičnost a poskytuje vyšší hodnotu pro uživatele s malými zahradami, aniž je ohrožena výkonnost.

DCK také představí novou řadu venkovního elektrického nářadí o 20V, která zahrnuje nůžky na větve, řetězovou pilu s horní rukojetí, miniřetězovou pilu, foukač listí, strunovou sekačku a nůžky na živý plot. Řada 20V, která je určena jako lehký doplněk k 58V systémům značky pro profesionální a náročné úkoly, podporuje časté, detailní aplikace na krátkou vzdálenost. Společné rozhraní baterií a nabíjecí systém napříč elektrickým nářadím DCK 20V umožňuje kompatibilitu napříč platformami, zjednodušuje správu napájení a pomáhá snižovat celkové náklady na vlastnictví.

Pro velké komerční prostředí, jako jsou parky, golfová hřiště a areály správy nemovitostí, rozšiřuje DCK svou nabídku o sekačky s nulovým poloměrem otáčení, které poskytují vysoce efektivní sekací výkon a dále posilují komerční řešení značky v oblasti péče o trávníky.

Rozšířená řada posiluje nabídku venkovního elektrického nářadí společnosti DCK, podporovanou ekosystémem baterií s duálním napětím, který zvyšuje flexibilitu a posiluje profesionální pozici značky.

„Uvedení tohoto produktu na trh představuje nejen významné rozšíření našeho portfolia produktů pro venkovní použití, ale také hlubší zavádění naší strategie ekosystému baterií. Díky nabídce pokrytí všech scénářů a sdílených bateriových platforem umožňujeme evropským uživatelům přístup k efektivním, ekologickým a spolehlivým řešením pro péči o trávníky a zahrady flexibilnějším a úspornějším způsobem," uvedla Stella Su, marketingová manažerka společnosti DCK pro Evropu a Severní Ameriku.

Nové produkty budou k dispozici u autorizovaných distributorů DCK po celé Evropě. Společnost DCK bude i nadále podporovat inovace s cílem dodávat profesionální a spolehlivé elektrické nářadí a řešení venkovního elektrického nářadí uživatelům po celém světě.

