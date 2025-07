Dear Amy – Amy Winehouse Original Tribute Concert v Praze, Brně a Ostravě

Praha, Brno a Ostrava zažije jedinečný koncertní večer, který vzdává hold hlasu, stylu a duši Amy Winehouse.

Dear Amy – Amy Winehouse Original Tribute Concert je nejvěrnější poctou jedné z nejvýraznějších osobností moderní hudby. Do České republiky ji přiváží americká zpěvačka Frankie Jordan, která koncertní projekt vytvořila a od roku 2016 s ním slaví úspěchy v USA i Evropě.

„Nesnáším pocty mé Amy, ale Frankie je neuvěřitelná!“

– Mitch Winehouse

Amy "Frankie Jordan" McIntosh (ano, její skutečné jméno je „Amy“) působí v zábavním průmyslu od svých 14 let. Frankie není jen talentovanou interpretkou – je držitelkou zlaté desky za práci na soundtracku k filmu Princess Diaries, bývalou zpěvačkou dívčí kapely pod Hollywood Records, nahrávala s producenty Miley Cyrus, Jonas Brothers a Seleny Gomez, a dostala se mezi Top 40 v American Idol. Její projev je považován za nejpřesnější ztvárnění Amy Winehouse – po hlasové i stylové stránce.

Na pódiu ji doprovází devítičlenná živá kapela, autentické kostýmy, výrazná stylizace a silné emoce. Frankie zpívá i mluví v typickém „židovsko-koknejském“ akcentu Amy, který byl neoddělitelnou součástí její osobnosti. Frankie přináší nejen vizuální, ale především vokální autenticitu.

Diváci se mohou těšit na nejslavnější písně jako Rehab, Back to Black, Valerie, Love Is a Losing Game, You Know I’m No Good, Tears Dry on Their Own a další.

Tento koncert je pocta, kterou si hudba Amy Winehouse opravdu zaslouží.

V České republice proběhnou v roce 2026 tři výjimečná vystoupení:

3. května ve Smetanově síni Obecním domě v Praze – poprvé se hudba Amy rozezní v prostorách obvykle vyhrazených vážné hudbě.

4. května v Boby centru v Brně – ikonický klubový prostor, který pojme energii koncertu naplno.

5. května v multifunkčním sále Gong v Ostravě, kde moderní architektura podtrhne atmosféru večera.

Koncert Dear Amy – Amy Winehouse Original Tribute Concert přináší do České republiky výjimečný zážitek, který ctí odkaz jedné z nejosobitějších umělkyň 21. století.

Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal.cz.

Zdroj: www.jvsholding.cz