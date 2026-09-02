Decathlon oblékne sparťanský dres. Na Zličín dorazí Lavička i další tváře Sparty

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  10:58
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Praha 2. září 2026 (PROTEXT) - Fanoušky Sparty i milovníky fotbalu čeká odpoledne v rudých barvách. V pátek 4. září se prodejna Decathlon Zličín promění v centrum sparťanského dění. Dorazí Vítězslav Lavička, Pavel Kadeřábek, Hugo Sochůrek i Eliška Sonntagová. Decathlon společně s AC Sparta Praha odstartuje spolupráci na podporu sparťanské mládeže a zahájí prodej klubového merche.

Fotbalový den odstartuje už ve 12:00. Decathlon otevře sportovní zóny pro fanoušky i rodiny s dětmi a nabídne jim bohatý program. Návštěvníci si vyzkouší zábavná stanoviště a své fotbalové dovednosti prověří v Decathlon Aréně. Čekají je výzvy s míčem, překážky i možnost poměřit síly s dalšími fotbalovými nadšenci.

Hlavní část programu začne v 17:30 neformální moderovanou diskusí o rozvoji mladých fotbalistů, práci s talenty a roli sportu v jejich dospívání. Do diskuse se zapojí ředitel sparťanské mládeže a legenda klubové historie Vítězslav Lavička. Spolu s ním na Zličín dorazí hráči A-týmu Pavel Kadeřábek a Hugo Sochůrek a hráčka ženského A-týmu Eliška Sonntagová. Poté následuje odhalení sparťanského merche, který si nově fanoušci koupí přímo v Decathlonu.

Akce symbolicky zahájí novou spolupráci Decathlonu a AC Sparta Praha. Partneři společně podpoří sparťanskou mládež a rozvoj mladých fotbalistů a fotbalistek. Decathlon souzní s filozofií AC Sparta Praha, která vedle sportovního výkonu rozvíjí mladé hráče a hráčky také po osobní stránce a vede je k dlouhodobému vztahu k pohybu.

Nové partnerství promění společnou vizi v konkrétní kroky. Decathlon vybaví Spartu tréninkovými pomůckami a podpoří mladé hráče a hráčky v každodenní přípravě. Letenským fanouškům zase přiblíží klubové barvy. Sparťanský merch nabídne přímo ve svých prodejnách a doplní tak oficiální fanshopy Sparty. Decathlon a Sparta tím otevírají dlouhodobou spolupráci, kterou chtějí v dalších letech společně rozvíjet.

Sportovní stanoviště v Decathlon Aréně

"Zveme všechny, kteří mají srdce na Letné, i všechny další milovníky fotbalu, aby 4. září dorazili do Decathlonu na Zličíně. Máme radost, že spojujeme síly s klubem, který už po generace vychovává skvělé fotbalisty a fotbalistky. Právě chuť přivést děti ke sportu a podpořit je na jejich cestě nás se Spartou spojuje," říká Petr Salaj, obchodní ředitel pro Decathlon Football CZ/SK.

Po odhalení merche přijde na řadu autogramiáda a společné focení. Fanoušci tak potkají letenské ikony zblízka.

Hlavní program pro média a veřejnost:

  • 12:00 otevření sportovních zón a start programu pro veřejnost
  • 17:30 – 17:50 moderovaná diskuse s hosty
  • 17:50 – 17:55 odhalení sparťanského merche a zahájení partnerství
  • 17:55 – 19:30 autogramiáda
  • 20:00 ukončení akce

Shrnutí události:

  • Kdy: 4. září 2026, 12:00 – 20:00 (hlavní blok od 17:30)
  • Kde: Decathlon Zličín, Skandinávská 144, 155 05 Praha 13 – Třebonice
  • Hosté: Vítězslav Lavička (ředitel ACS Akademie a legenda klubové historie), hráči A-týmu Hugo Sochůrek, Pavel Kadeřábek a hráčka A-týmu žen Eliška Sonntagová

Zdroj: Decathlon

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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