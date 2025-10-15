Decathlon přinesl do Prahy a Ostravy fotbalový svátek: trofeje UEFA i setkání s českými hvězdami

Víkendové dny 11. a 12. října 2025 se v prodejnách Decathlonu v Praze a Ostravě nesly ve znamení fotbalu. UEFA víkend navštívilo celkem 9 500 návštěvníků. Jako první měli možnost nasát fotbalovou atmosféru fanoušci v Ostravě na prodejně Decathlon Avion. Tento den potvrdil, že i mimo hlavní město má smysl pořádat velké sportovní události, které spojují komunitu a inspirují mladé sportovce. V neděli se celá akce přesunula do pražské prodejny na Chodově.
„UEFA víkend v Praze a Ostravě předčil naše očekávání a potvrdil, že fotbal opravdu spojuje lidi napříč generacemi. Jsme rádi, že jsme mohli nabídnout zážitek pro všechny milovníky fotbalu,“ uvádí David Jelínek, Project leader Decathlon x UEFA – Víkend s trofejemi.
Slavné trofeje i setkání s legendami českého fotbalu
Návštěvníci si mohli prohlédnout oficiální trofeje Evropské ligy a Konferenční ligy UEFA. Příležitosti vyfotit se s poháry, o které hraje celá Evropa, využilo více než 1 400 fanoušků. Pro mnoho návštěvníků bylo největším lákadlem osobní setkání s fotbalovými legendami Vladimírem Šmicerem, Tomášem Ujfalušim, Janem Laštůvkou a Markem Jankulovským. Tato čtveřice bývalých reprezentantů svou přítomností dodala akci jedinečnou atmosféru. Fotbaloví fanoušci si ze setkání odnesli nejen podpisy a fotografie, ale hlavně společné zážitky.
Na dálku mezi legendami proběhly i k fotbalu patřící hecovačky. V rámci unikátní Kipsta Arény, kterou všichni hráči proběhli s míčem u nohy, vyzval Marek Jankulovski z Ostravy na druhý den Vladimíra Šmicera v Praze k pokoření hranice 15 vteřin. Štístko tento limit bez problémů stihl a dokonce zaběhl i rekord trati 12,04 sekundy!
Pestrý sportovní i naučný program
V rámci programu se návštěvníci také rozhýbali a porovnali své síly. Sportovní zóny přilákaly přes 900 soutěžících všech věkových kategorií. Ti si vyzkoušeli různé disciplíny a otestovali svou kondici. Více než 80 posluchačů si poslechlo odborné přednášky o sportovní výživě, zaměřené hlavně na děti a jejich rodiče. Přinesly jim spoustu praktických tipů, jak se správně stravovat při sportu.
Celý den se tak nesl v duchu pohybu, energie a inspirace k aktivnímu životnímu stylu. Decathlon Česká republika tak společně s UEFA znovu potvrdil, že sport spojuje lidi napříč generacemi a nabízí nezapomenutelné zážitky nejen na hřišti, ale i mimo něj.
