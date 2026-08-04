Decent Cybersecurity uspěl ve výzvě NATO DIANA. Jeho řešení SynapseCommand se propojí s platformou MSS NATO Palantir.

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  13:41
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Praha 4. srpna 2026 (PROTEXT) - Teplická společnost Decent Cybersecurity s.r.o. byla se svým řešením SynapseCommand vybrána Akcelerátorem obranných inovací pro severní Atlantik (DIANA) do programu „Decision Superiority for NATO Warfighters“. Ze 427 přihlášek z celého světa uspělo deset řešení: nejlepších 2,34% ze všech aplikací. Účast v programu podpořilo Ministerstvo obrany ČR, CzechInvest a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP).

DIANA oznámila výsledky 9. července 2026 společně se Spojeneckým velitelstvím pro operace (ACO), které sídlí na velitelství SHAPE v belgickém Monsu. Vedle Decent Cybersecurity byly vybrány firmy Matrix Pro Sim, Hadean, Watchtower Labs, Flai, Grist Mill Exchange, ETE Technology, Onebrief, Picogrid a Levato AS. Každá obdrží 100.000 eur na integraci a demonstraci svého řešení s operačními uživateli Aliance.

   

Výzva je postavena na systému Maven Smart System NATO (MSS NATO), digitální bojové platformě americké společnosti Palantir Technologies. Tu pořídila Agentura NATO pro komunikaci a informace (NCIA) v březnu 2025 právě pro SHAPE; akvizice trvala šest měsíců a patří k nejrychlejším v historii Aliance. MSS NATO je otevřená a rozšiřitelná platforma, do níž se řešení dodavatelů integrují přes API. Za systém na straně NATO odpovídá Task Force Maven na SHAPE.

NATO v programu nehledá další data, ale schopnost plánovat v tempu, v jakém se mění situace. Vstupní laťkou byla technologická připravenost TRL 7 a výše, tedy technologie ověřené v operačním prostředí. Program nemá přípravnou fázi ani druhé kolo: firmy vstupují rovnou do workshopů s ACO a musí se integrovat i mezi sebou. Úspěšní účastníci jsou pak způsobilí pro navazující zakázky bez další soutěže.

SynapseCommand staví na suverénní umělé inteligenci a post kvantové kryptografii. Suverénní AI znamená modely provozované pod evropskou kontrolou, na infrastruktuře, u níž je zřejmé, kdo k datům přistupuje a kde zůstávají. Post kvantová ochrana řeší druhou stranu téhož problému: každý vstup do operačního obrazu je i útočnou plochou a podvržený vstup rozhodovací smyčku nezpomalí, ale zrychlí chybné rozhodnutí. Ověření podpisu ML-DSA trvá desítky mikrosekund, takže rozhodovací smyčku nezdrží; SLH-DSA slouží jako konzervativní záloha pro dlouhodobé kotvy důvěry. Oba standardy NIST jsou navrženy tak, aby odolaly útoku kvantovým počítačem.

Do této výzvy se nedalo přihlásit s prezentací a příslibem. Laťkou byla technologie ověřená v provozu,“ říká Matej Michalko, zakladatel a generální ředitel Decent Cybersecurity. „Chci ale být přesný: nejde o zakázku na nasazení. Je to příležitost předvést řešení lidem, kteří by podle něj v operaci rozhodovali."

V Česku pořád platí představa, že do programů NATO se dostanou jen velké nadnárodní korporace. Kritéria jsou přitom technická,“ dodává Karel Marčík, country manager Decent Cybersecurity pro ČR. „Cením si podpory Ministerstva obrany ČR, CzechInvest a AOBP. Českých týmů, které tuhle laťku splňují, je víc, než kolik se jich hlásí.

Vybrané společnosti stráví následující měsíce integrací se subjekty NATO v cloudovém prostředí. Program vyvrcholí demonstrační fází do prosince 2026.

O společnosti Decent Cybersecurity

Decent Cybersecurity se zabývá suverénní umělou inteligencí, post kvantovou kryptografií a kvantově odolným blockchainem pro ochranu kritických infrastruktur. Působí ve vesmírných a satelitních komunikacích, letectví a obraně a v řízení provozu bezpilotních prostředků. Kromě ČR má entity na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Irsku a Spojeném království. Drží průmyslové bezpečnostní osvědčení na stupeň Tajné na národní úrovni i ve vztahu k EU a NATO, certifikace ISO 9001 a ISO 27001, je registrovaným dodavatelem NSPA, členem NCI Agency (NCIA) a členem AOBP.

Kontakt: Decent Cybersecurity s.r.o., U divadla 25/2, 415 01 Teplice

business@decentcybersecurity.eu, decentcybersecurity.eu

 

 

Zdroj: Decent Cybersecurity s.r.o.

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