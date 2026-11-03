Dědictví přichází dříve. Dvě třetiny rodičů, kteří dětem pomohli s bydlením, předaly část majetku už za života

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Praha 3. listopadu 2026 (PROTEXT) - Pořízení vlastního bydlení mění způsob, jakým české rodiny nakládají s nemovitostmi a dalším majetkem. Téměř dvě třetiny rodičů, kteří už svým dětem s bydlením pomohli, uvádějí, že jim poskytli část majetku, kterou by jinak předali až formou dědictví. Vedle finančních prostředků jde také o nemovitosti či podíly na nich, jejichž předání může ovlivnit i budoucí majetkové zabezpečení rodičů. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Broker Consulting.

Z průzkumu vyplývá, že dědictví přestává být pro část rodin vzdálenou otázkou budoucnosti. U některých rodičů, kteří už dětem s bydlením pomohli, vidíme, že majetek původně určený k pozdějšímu předání využili na pomoc dětem už nyní. Nejde tedy jen o deklarovanou ochotu pomáhat, ale o skutečný přesun majetku mezi generacemi,“ říká Michal Straka, specialista na finanční trh z agentury Ipsos.

Z budoucího dědictví se stává kapitál za života

Potřeba financovat vlastní bydlení může měnit nejen rozsah rodinné pomoci, ale také její načasování. Majetek, který měl dětem připadnout až v budoucnu, tak rodiče v části rodin využívají už v době, kdy děti řeší pořízení vlastní nemovitosti.

Mezi rodiči, kteří takto část budoucího dědictví předali, šlo nejčastěji o finanční dar v hotovosti nebo peníze ze spořicího účtu. Téměř čtvrtina ale uvedla nemovitost, ve které sama bydlela. Objevují se také podíly na nemovitostech, druhé či investiční nemovitosti, investice nebo stavební pozemky.

Rodinné nemovitosti tak nemusí sloužit pouze jako budoucí dědictví. V některých případech se už za života rodičů stávají součástí řešení vlastního bydlení jejich dětí.

Ukazuje se dlouhodobě, že „nemovitost v rodině“ je jedním z nejvýznamnějších aktiv, u kterých dochází k mezigeneračnímu předávání, a to ať už formou přirozenou, tak i formou záměrného budování tohoto vlastnického a rodinného pouta,“ uvádí Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady.

Do pomoci vstupuje majetek v milionových hodnotách

Význam rodinného majetku při pořizování bydlení ukazuje také hodnota nemovitostí, které rodiče do pomoci svým dětem zapojují. Mezi rodiči, kteří v této souvislosti poskytli, zastavili, koupili s budoucím převodem nebo jinak využili nemovitost či pozemek, uvedlo 31 % hodnotu mezi dvěma a pěti miliony korun. Dalších 18 % uvedlo hodnotu vyšší než pět milionů korun. Téměř polovina tak pracovala s nemovitým majetkem v hodnotě přes dva miliony korun.

Zapojení rodinné nemovitosti do řešení bydlení další generace přitom není jen otázkou její hodnoty. Převod vlastnictví nebo využití nemovitosti jako zástavy může ovlivnit také majetkovou jistotu rodičů a jejich možnosti nakládat s vlastním majetkem v budoucnu.

Předat dítěti peníze nebo nemovitost dříve může dávat smysl, protože mu majetek pomůže právě ve chvíli, kdy řeší vlastní bydlení. Rodiče by ale měli současně počítat s tím, že se tohoto majetku vzdávají dříve, než původně plánovali, a v budoucnu jim může chybět. Takové rozhodnutí je proto potřeba posuzovat v kontextu dlouhodobých finančních potřeb rodičů i majetkové situace celé rodiny,“ upozorňuje Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.

Bydlení mění načasování předávání rodinného majetku

Výsledky ukazují, že pomoc s pořízením nemovitosti může posouvat mezigenerační předávání majetku do dřívější fáze života. Rodiny tak při řešení bydlení dětí rozhodují nejen o způsobu jeho financování, ale také o tom, kdy a jakou část rodinného majetku využijí ve prospěch další generace.

Nejde přitom pouze o hodnotu předaného majetku. Dřívější převod nemovitosti nebo jiných aktiv může ovlivnit také další finanční a majetkové plány rodičů. Zároveň posouvá okamžik, kdy rodinný kapitál začíná sloužit další generaci.

Nedostupné vlastnické bydlení a tímto vynucený mezigenerační transfer majetku bude v budoucnu snižovat ekonomický růst Česka,“ uvádí Jiří Rusnok, bývalý premiér a guvernér České národní banky.

Dostupnost vlastního bydlení tak neovlivňuje pouze to, zda a kdy si mladá generace pořídí nemovitost. Může měnit také způsob, jakým rodiny využívají svůj nemovitý majetek, i okamžik, kdy jej předávají další generaci. Z budoucího dědictví se v části rodin stává kapitál využívaný už za života rodičů.

O průzkumu

Průzkum pro společnost Broker Consulting realizovala agentura Ipsos prostřednictvím online panelu Populace.cz. Sběr dat proběhl od 14. do 18. září 2026 na vzorku 611 rodičů dětí ve věku 18 až 40 let.

Výsledky společnost představila 7. října 2026 na tiskové konferenci, po níž následovala odborná debata za účasti Mojmíra Hampla, Jiřího Rusnoka, Michala Skořepy a Martina Nováka.

O společnosti Broker Consulting

Broker Consulting je jednou z největších společností na českém a slovenském trhu, která poskytuje služby v oblasti financí a realit. Od roku 1998 získala důvěru více než 790 000 klientů. Poskytuje také služby přes 4 000 firmám. Distribuci služeb zajišťuje přibližně 2 000 konzultantů (profesionální konzultanti, zaměstnanci, konzultanti v zapracování v ČR i SR) na více než 110 obchodních místech pod názvy Broker Point Premium nebo Broker Point. Společnost uvedla na český a slovenský trh řadu inovací. Jednalo se například o investice do otevřených podílových fondů se zamykáním zisků nebo unikátní produkty životního dopojištění. Více na bcas.cz, realityspolu.cz. Navštivte také náš Facebook, LinkedIn Broker Consulting.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=NJl4fVCbe2A

 

Zdroj: Broker Consulting

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59888.

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