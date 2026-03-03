Deep tech a ženy: Data EU odhalují, jak hluboká je investiční propast v Evropě

Napříč Evropou se nachází zejména v oblasti deep tech, tzv. firem založených na vědeckých průlomech v AI, polovodičích, energetice či biotechnologiích. Tyto strategické sektory jsou klíčové pro konkurenceschopnost i bezpečnost Evropy. Přesto startupy s alespoň jednou zakladatelkou získávají jen 12 % venture kapitálu. V deep tech tvoří mužské týmy asi 80 % firem a inkasují téměř 90 % financování. Projekt proto přináší nový evropský dashboard investiční propasti: https://gendergap-europe.dealroom.co. Navrhuje konkrétní kroky: sjednocení dat, posílení růstového kapitálu i větší diverzitu v investičním rozhodování. „Bez dat není tlak, bez tlaku není akce. A data ukazují, že právě Česká republika potřebuje větší podporu founderek,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR.
