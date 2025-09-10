Definice „nového luxusu" v éře inteligentních vozidel: AITO představuje na veletrhu IAA MOBILITY 2025 svou globální produktovou řadu

• AITO se stává glokální společností
• Dlouhodobá globalizační strategie AITO se zaměřuje na segment špičkových vozidel na novou energii a zahrnuje jak čistě elektrické technologie, tak technologie s prodlouženým dojezdem
• Uvedení nejnovější generace systému SERES Super Range-Extender System umožňuje globálním uživatelům tichý a sotva znatelný zážitek z mobility „nového luxusu"
AITO, značka špičkových inteligentních elektromobilů patřící do skupiny SERES Group, se na veletrhu IAA MOBILITY 2025 v Mnichově představuje s působivou globální produktovou řadou. Zcela nové varianty modelů AITO 9, AITO 7 a AITO 5 pro Blízký východ mají na nově vylepšeném prémiovém stánku značky svou světovou premiéru. Tyto modely podtrhují, jak AITO pokračuje v posouvání hranic inteligentních vozidel na novou energii a přináší zákazníkům po celém světě bezkonkurenční zážitek z „nového luxusu" v oblasti inteligentní mobility. Účast společnosti AITO na autosalonu odráží její pojetí „Inteligence nově určující luxus" a představuje její špičkové technologické inovace a strategickou globální vizi.
Leon He, prezident společnosti SERES AUTO, řekl: „AITO se zavázala stát se glokální značkou. Dnes, na veletrhu IAA MOBILITY 2025, AITO představuje svou skutečně globalizovanou produktovou řadu a stanovuje nový strategický milník na své cestě k globalizaci. Tato cesta k definování ,nového luxusu' v inteligentní éře je podpořena naší špičkovou technologií a pozoruhodným úspěchem v Číně."
Od založení značky AITO v prosinci 2021 do konce srpna letošního roku překročil kumulativní prodej jejích čtyř modelů v Číně 770.000 kusů. Z nich se prodalo přes 230.000 kusů inteligentního vlajkového SUV AITO 9 pro všechny podmínky. Tento vůz byl uveden na trh na konci roku 2023 a je již 17 měsíců za sebou prodejním číslem jedna v segmentu luxusních vozů v cenové kategorii 500.000 jüanů v Číně.
Globální modely AITO budou nejprve k dispozici na trhu Středního východu v rozmanité škále variant vozidel navržených tak, aby vyhovovaly různorodým potřebám mobility náročných místních zákazníků s produktovými vlastnostmi specifickými pro daný region.
Varianty pro Blízký východ budou vybaveny inteligentním kokpitem s trojjazyčnou interakcí (čínština, angličtina, arabština) a začleněny do místního digitálního ekosystému. Jejich plně vylepšený hardwarový výkon je přizpůsoben jedinečnému přírodnímu prostředí na Středním východě. Tyto modely prošly přísnými testy v extrémních podmínkách, jako jsou pouště, aby byla zajištěna plná shoda a přizpůsobení místním jízdním podmínkám. Všechny tři nové modely získaly certifikaci pro vstup na trh Spojených arabských emirátů a brzy se dostanou na trh.
Zároveň dokončuje společnost AITO validační testy svých zahraničních funkcí inteligentní asistence při řízení, aby uživatelům na Středním východě přinesla vynikající a bezpečný zážitek z inteligentní mobility. Technologie inteligentní asistence při řízení společnosti AITO si získala široké uznání na čínském trhu. Do konce srpna 2025 překročila celková vzdálenost inteligentního asistovaného řízení uživatelů AITO 3,45 miliardy km a sloužila 621 000 uživatelům v Číně.
V rámci svého globálního strategického plánu založí AITO dceřinou společnost ve Spojených arabských emirátech, aby postupně uvedla na trh svou kompletní modelovou řadu. To bude podpořeno přizpůsobeným místním servisním ekosystémem pro užší zapojení zákazníků. S využitím svého centrálního skladu v Dubaji bude AITO také rozvíjet lokalizovaný dodavatelský řetězec, který umožní působivou rychlost dodávek týdenních objednávek a okamžitou poprodejní podporu náhradních dílů, čímž zajistí plynulý uživatelský zážitek. Díky hloubkovému regionálnímu přizpůsobení se AITO skutečně stane glokální společností.
Společnost AITO představuje na veletrhu IAA MOBILITY 2025 mnoho svých klíčových technologií spolu se svými globálními modely. Mezi nimi má svou zahraniční premiéru SERES 5th-Gen Super Range-Extender (super prodlužovač dojezdu páté generace). Tento systém, založený na „návrhu integrace prodlužovače dojezdu Saiyi C2E" a na „technologii chytrého řízení RoboREX", poskytuje vysoký výkon a vysokou účinnost v malém, lehkém provedení s tichým provozem. Platforma AITOMF je první a v současné době jedinou svého druhu v oboru, která je kompatibilní se třemi novými energetickými režimy: elektrickým s prodlouženým dojezdem, bateriovým elektrickým a ultra hybridním.
Prozkoumejte vizi společnosti AITO o „novém luxusu" v oblasti inteligentní mobility na stánku D40 v hale B3 na výstavišti v Mnichově od 8. do 12. září 2025.
