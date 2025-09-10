Definice „nového luxusu" v éře inteligentních vozidel: AITO představuje na veletrhu IAA MOBILITY 2025 svou globální produktovou řadu

Autor:
  9:35
Mnichov 10. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - • Světová premiéra zcela nových variant modelů AITO 9, AITO 7 a AITO 5 pro Blízký východ na veletrhu IAA MOBILITY 2025 společně interpretuje „nový luxus" pro éru inteligentních vozidel

• AITO se stává glokální společností

• Dlouhodobá globalizační strategie AITO se zaměřuje na segment špičkových vozidel na novou energii a zahrnuje jak čistě elektrické technologie, tak technologie s prodlouženým dojezdem

• Uvedení nejnovější generace systému SERES Super Range-Extender System umožňuje globálním uživatelům tichý a sotva znatelný zážitek z mobility „nového luxusu"

AITO, značka špičkových inteligentních elektromobilů patřící do skupiny SERES Group, se na veletrhu IAA MOBILITY 2025 v Mnichově představuje s působivou globální produktovou řadou. Zcela nové varianty modelů AITO 9, AITO 7 a AITO 5 pro Blízký východ mají na nově vylepšeném prémiovém stánku značky svou světovou premiéru. Tyto modely podtrhují, jak AITO pokračuje v posouvání hranic inteligentních vozidel na novou energii a přináší zákazníkům po celém světě bezkonkurenční zážitek z „nového luxusu" v oblasti inteligentní mobility. Účast společnosti AITO na autosalonu odráží její pojetí „Inteligence nově určující luxus" a představuje její špičkové technologické inovace a strategickou globální vizi.

Leon He, prezident společnosti SERES AUTO, řekl: „AITO se zavázala stát se glokální značkou. Dnes, na veletrhu IAA MOBILITY 2025, AITO představuje svou skutečně globalizovanou produktovou řadu a stanovuje nový strategický milník na své cestě k globalizaci. Tato cesta k definování ,nového luxusu' v inteligentní éře je podpořena naší špičkovou technologií a pozoruhodným úspěchem v Číně."

Od založení značky AITO v prosinci 2021 do konce srpna letošního roku překročil kumulativní prodej jejích čtyř modelů v Číně 770.000 kusů. Z nich se prodalo přes 230.000 kusů inteligentního vlajkového SUV AITO 9 pro všechny podmínky. Tento vůz byl uveden na trh na konci roku 2023 a je již 17 měsíců za sebou prodejním číslem jedna v segmentu luxusních vozů v cenové kategorii 500.000 jüanů v Číně.

Globální modely AITO budou nejprve k dispozici na trhu Středního východu v rozmanité škále variant vozidel navržených tak, aby vyhovovaly různorodým potřebám mobility náročných místních zákazníků s produktovými vlastnostmi specifickými pro daný region.

Varianty pro Blízký východ budou vybaveny inteligentním kokpitem s trojjazyčnou interakcí (čínština, angličtina, arabština) a začleněny do místního digitálního ekosystému. Jejich plně vylepšený hardwarový výkon je přizpůsoben jedinečnému přírodnímu prostředí na Středním východě. Tyto modely prošly přísnými testy v extrémních podmínkách, jako jsou pouště, aby byla zajištěna plná shoda a přizpůsobení místním jízdním podmínkám. Všechny tři nové modely získaly certifikaci pro vstup na trh Spojených arabských emirátů a brzy se dostanou na trh.

Zároveň dokončuje společnost AITO validační testy svých zahraničních funkcí inteligentní asistence při řízení, aby uživatelům na Středním východě přinesla vynikající a bezpečný zážitek z inteligentní mobility. Technologie inteligentní asistence při řízení společnosti AITO si získala široké uznání na čínském trhu. Do konce srpna 2025 překročila celková vzdálenost inteligentního asistovaného řízení uživatelů AITO 3,45 miliardy km a sloužila 621 000 uživatelům v Číně.

V rámci svého globálního strategického plánu založí AITO dceřinou společnost ve Spojených arabských emirátech, aby postupně uvedla na trh svou kompletní modelovou řadu. To bude podpořeno přizpůsobeným místním servisním ekosystémem pro užší zapojení zákazníků. S využitím svého centrálního skladu v Dubaji bude AITO také rozvíjet lokalizovaný dodavatelský řetězec, který umožní působivou rychlost dodávek týdenních objednávek a okamžitou poprodejní podporu náhradních dílů, čímž zajistí plynulý uživatelský zážitek. Díky hloubkovému regionálnímu přizpůsobení se AITO skutečně stane glokální společností.

Společnost AITO představuje na veletrhu IAA MOBILITY 2025 mnoho svých klíčových technologií spolu se svými globálními modely. Mezi nimi má svou zahraniční premiéru SERES 5th-Gen Super Range-Extender (super prodlužovač dojezdu páté generace). Tento systém, založený na „návrhu integrace prodlužovače dojezdu Saiyi C2E" a na „technologii chytrého řízení RoboREX", poskytuje vysoký výkon a vysokou účinnost v malém, lehkém provedení s tichým provozem. Platforma AITOMF je první a v současné době jedinou svého druhu v oboru, která je kompatibilní se třemi novými energetickými režimy: elektrickým s prodlouženým dojezdem, bateriovým elektrickým a ultra hybridním.

Prozkoumejte vizi společnosti AITO o „novém luxusu" v oblasti inteligentní mobility na stánku D40 v hale B3 na výstavišti v Mnichově od 8. do 12. září 2025.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2767525/Leon_He__President__SERES_AUTO__3.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2767526/Dr__Clifford_Kang__Vice_President_of_SERES_Group__3.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2767807/AlTO_9_Middle_East_variant__2___1.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2767808/AITO_at_IAA_MOBILITY_2025__2___1.jpg 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2767806/SERES_Logo.jpg

KONTAKT: Xinyuan Zhao, xinyuan.zhao@seres.cn

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Hygienici na letních táborech narazili na prošlé potraviny i střevní nákazu

Celkem 132 letních dětských táborů zkontrolovali v průběhu prázdnin pracovníci Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Při kontrolách odhalili deset pochybení. „Závažnější závady se řešily...

10. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Studentka z Pardubic spouští projekt na podporu duševního zdraví mladých lidí

Projekt Naděje, který vymyslela studentka z Pardubic, ode dneška nabízí základním a středním školám i rodinám podporu v péči o duševní zdraví teenagerů....

10. září 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

McDonald's v olomoucké Šantovce prošel modernizací a je znovu otevřený

10. září 2025  12:16

Auto prorazilo vchod drogerie a mezi regály smetlo ženu. Řidič si spletl pedály

Do prodejny drogerie v Letovicích na Blanensku vjel v úterý s autem pětaosmdesátiletý řidič. Nehoda se stala, když se venku snažil zaparkovat, jenže si spletl pedály a místo brzdy sešlápl plyn....

10. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrací Dny NATO. Letošní jubilejní dvacátý pátý ročník je spojený s šestnáctým ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády České republiky – ta na přehlídku...

10. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Z nelegálního německého odpadu v Jiříkově se podle Arniky uvolnily toxické látky

Z nelegálního německého odpadu uloženého v Jiříkově na Bruntálsku se podle studie vypracované ekologickou organizací Arnika uvolnily toxické látky. V půdě...

10. září 2025  10:25,  aktualizováno  10:25

Ledovce skřípou, kotle duní. Legendární Titanic se svým fascinujícím příběhem připlouvá do Prahy

„Titanic šel ke dnu, voda jako v lednu,“ prozpěvoval svého času v nejedné z devadesátkových televizních estrád zpěvák Ivan Mládek. Pokud nedáváte přednost peprné satiře, ale rádi byste se o potopení...

10. září 2025  11:56

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Zastavme epidemii kardiovaskulárních onemocnění

10. září 2025  11:56

Ve Frýdku-Místku komplikuje dopravu na frekventované ulici její celková rekonstrukce

10. září 2025  11:46

Odborníci budou v Brně hledat způsoby, jak po válce pomoci ukrajinské vědě

Desítky odborníků budou v Brně hledat způsoby, jak posílit ukrajinskou vědu a vysoké školy po válce. Konferenci o obnově Ukrajiny ve výzkumu a vzdělávání...

10. září 2025  10:14,  aktualizováno  10:14

Prezident republiky Petr Pavel navštíví ve středu 17. září Pardubický kraj

Prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou navštíví ve středu 17. září Pardubický kraj. Jejich cesta povede do České Třebové, Moravské Třebové a Brněnce....

10. září 2025  10:04,  aktualizováno  10:04

Hledaného otce s malými dcerami našli v zahraničí, podle policie jsou v pořádku

Pohřešované dívky spolu s jejich hledaným otcem z Jablonecka našli policisté v zahraničí. Hledali je od počátku září. Děti jsou v pořádku, informovala ve středu policie.

10. září 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.