Dejme dětem dárek k Ježíšku aneb Strom splněných přání

„Každé dítě nejprve napíše dopis Ježíškovi, který dárci najdou i v detailu jednotlivých přání. Pro snadnou orientaci si Ježíšci mohou přání vybírat podle několika kritérií. Podle toho, zda chtějí udělat radost holce nebo klukovi, jak starému dítěti, případně podle toho, kolik peněz plánují do dárku investovat. Věnovat dárek pod vánoční stromeček dítěti v dětském domově je záležitostí několika minut, a to pohodlně z mobilu či z počítače,” vysvětlila koordinátorka projektu Tereza Skalická jednoduchý proces koupě dárku. STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ byl opět realizován ve spolupráci se společností Se Srdcem a za podpory Nadace ČEZ. Dárky si děti vybíraly ve spolupracujících internetových obchodech.

Od 16. 11. do 8. 12. se konal STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ také v obchodním centru Novo Plaza v Praze, kde bylo rovněž možné se zapojit do nákupu vánočních dárků pro děti z dětských domovů. „Díky štědrým Ježíškům se nám opět podařilo splnit přání všem dětem jak v online variantě projektu, tak i v obchodním centru Novo Plaza, kde jsme nesplněná přání dokoupili ze zaslaných neadresných příspěvků. Děkujeme každému, kdo se do projektu zapojil, aby na Štědrý den udělal radost někomu v dětském domově. Máme velikou radost, že i letos najde svůj dárek pod stromečkem každý, kdo napsal dopis Ježíškovi, “ dodává Tereza Skalická.

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým dospělým vyrůstajícím v dětských domovech na území celé ČR. Zároveň nabízí lidem možnost podpořit konkrétní dítě z dětského domova takovou formou, která je pro něj přijatelná po stránce lidské i finanční. V současné době DDŠ spolupracuje s 52 dětskými domovy a ve svých projektech má zařazeno průběžně více než 250 dětí. Od roku 2011 podpořila více než 4 500 dětí částkou přes 72 milionů Kč. Více informací naleznete na www.dejmedetemsanci.cz. DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je držitelem značky „Prověřená veřejně prospěšná organizace“.