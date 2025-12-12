Dejte pozor na Opatovské ulici v Praze 11 kvůli pracem na opravě podchodu, opět naplno se rozběhnou po zimě

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „My jsme teď ve druhé fázi. My máme celou rekonstrukci tohoto podchodu rozdělenou do několika etap. Jedná se o velkou, běžnou údržbu, kdy my potřebujeme kompletně i ten mostní vršek, protože podchod je vlastně mostním objektem a u toho mostního vršku budeme měnit celé vozovkové souvrství.“
Podchod se bude také přeizolovávat, což je zásadní, aby do něj nezatékalo a neničilo to mostní objekt. Počítá
se i se sanací stěn podchodu a celého základu.
Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Budou se také upravovat schodiště, které jsou přístupy do podchodu a počítáme s tím, že vlastně opravíme kompletně i cesty, které jsou napojeny na tento podchod.“
Dopravní omezení panuje v ulici Opatovská. V různých fázích se tam doprava omezuje. Nejprve byla zachovány dva jízdní pruhy, aktuálně je ale na místě zúžení v režimu 1+1. Odebírá se tak vždy jeden jízdní pruh v obou jízdních směrech.
Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Dále potom počítáme s tím, že třetí fázi uděláme až po zimní přestávce. To by mělo nastat někdy v průběhu jara. V tuto chvíli připravujeme dopravní omezení. Bude také v režimu 1+1, kdy budeme zúžovat zhruba o tři metry a budeme zachovávat právě obousměrný provoz, ale ve zúžení.“
Práce sice dopravu komplikují, ale nikterak výrazně. Pokud je komunikace, kde jsou dva jízdní pruhy v obou dvou jízdních směrech, a zúží se pouze na jeden, komplikace to přinese zejména v dopravních špičkách, protože řidiči se musí řadit a některých řidičům stále bohužel dělá problém i takzvané zipování. Proto tam občas může docházet k drobným kolonám, nejde ale o nic zásadního a komunikace je s menším zdržením průjezdná.
Zdroj: POLAR televize Ostrava